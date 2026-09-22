Смартфон Poco M8 5G 8/512Gb Silver
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Характеристики
Описание товара Смартфон Poco M8 5G 8/512Gb Silver
Представляем стильный и производительный смартфон от Xiaomi, который порадует даже самых взыскательных пользователей. Этот элегантный серебристый гаджет произведен в Китае и обладает превосходными характеристиками. Имея диагональ экрана 6,77 дюйма и впечатляющее разрешение 3200x1440, устройство обеспечивает яркое и четкое изображение, а частота обновления 120 Гц добавляет плавности и отзывчивости интерфейсу. Корпус смартфона выполнен из высококачественного алюминия и пластика, что придает устройству стильный и современный вид, однако не обладает ударопрочной защитой. Смартфон оснащен восьмиядерным процессором Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 с тактовой частотой 2400 МГц, что гарантирует высокую производительность и позволяет справляться с любыми приложениями и задачами без замедлений. При поддержке операционной системы Android, устройство обеспечивает доступ ко всем необходимым функциям и приложениям, делая работу с гаджетом интуитивной и удобной. Объем оперативной памяти составляет 8 Гб, что обеспечивает многозадачность и быструю работу системы. Встроенная память на 512 Гб позволит вам хранить огромное количество фотографий, видеороликов, приложений и документов без ограничения. Кроме того, смартфон обладает классом защиты IP66, что означает надежную защиту от пыли и мощных водяных струй. Этот инновационный смартфон от Xiaomi сочетает в себе мощность и стиль, создавая идеальное решение для ежедневного использования.
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