Joy - Hello! (7099981000010) виниловая пластинка
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Описание товара Joy - Hello! (7099981000010) виниловая пластинка
"Hello" - дебютный альбом евродиско-группы Joy, вышедший в 1986 году. Он продержался почти пять недель на первой строчке австрийского хит-пара. Песня "Valerie" стала очень популярной в Восточной Европе, что принесло группе известность. А на дискотеках часто звучала композиция "Night Of The Nights", в то время песня "Cheek To Cheek" получила уже официальное признание, принеся группе огромный успех. Лимитированное в 500 копий переиздание на черном виниле. Joy – это австрийская поп-группа, известная своими хитами "Touch By Touch" и "Valerie". Группа была образована в 1984 году в городе Бад-Аусзее тремя школьными друзьями: Андреасом Швайцером, Альфредом Якличем и Манфредом Теммелем. Их первый альбом "Hello" вышел в 1986 году и принес им успех в Европе и Азии. В 1989 году группа распалась, но в 2010 году возобновила свою деятельность с новым составом. Сейчас в группе играют Андреас Швайцер, Михаэль Шайкл и Лео Бей
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