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Joy - Hello! (7099981000010) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Joy - Hello! (7099981000010) виниловая пластинка

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Joy - Hello! (7099981000010) виниловая пластинка - фото 2
Joy - Hello! (7099981000010) виниловая пластинка - фото 3
Joy - Hello! (7099981000010) виниловая пластинка - фото 4
Joy - Hello! (7099981000010) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Joy
Альбом (сингл)
Hello!
Жанр
Диско
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Joy - Hello! (7099981000010) виниловая пластинка - фото 1
  • Joy - Hello! (7099981000010) виниловая пластинка - фото 2
  • Joy - Hello! (7099981000010) виниловая пластинка - фото 3
  • Joy - Hello! (7099981000010) виниловая пластинка - фото 4
  • Joy - Hello! (7099981000010) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 370 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 727389
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Характеристики

Бренд
Pinguin
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Pinguin
Barcode
[7099981000010]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Joy
Альбом (сингл)
Hello!
Жанр
Диско
Трек-лист
Hello, Touch, Cheek To Cheek, Fire In The Night, Valerie, Night Of The Nights, Lost In Hong Kong, Darling
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Норвегия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Joy - Hello! (7099981000010) виниловая пластинка

"Hello" - дебютный альбом евродиско-группы Joy, вышедший в 1986 году. Он продержался почти пять недель на первой строчке австрийского хит-пара. Песня "Valerie" стала очень популярной в Восточной Европе, что принесло группе известность. А на дискотеках часто звучала композиция "Night Of The Nights", в то время песня "Cheek To Cheek" получила уже официальное признание, принеся группе огромный успех. Лимитированное в 500 копий переиздание на черном виниле. Joy – это австрийская поп-группа, известная своими хитами "Touch By Touch" и "Valerie". Группа была образована в 1984 году в городе Бад-Аусзее тремя школьными друзьями: Андреасом Швайцером, Альфредом Якличем и Манфредом Теммелем. Их первый альбом "Hello" вышел в 1986 году и принес им успех в Европе и Азии. В 1989 году группа распалась, но в 2010 году возобновила свою деятельность с новым составом. Сейчас в группе играют Андреас Швайцер, Михаэль Шайкл и Лео Бей

Отзывы о товаре Joy - Hello! (7099981000010) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Pinguin
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Pinguin
Barcode
[7099981000010]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Joy
Альбом (сингл)
Hello!
Жанр
Диско
Трек-лист
Hello, Touch, Cheek To Cheek, Fire In The Night, Valerie, Night Of The Nights, Lost In Hong Kong, Darling
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Норвегия
Описание
"Hello" - дебютный альбом евродиско-группы Joy, вышедший в 1986 году. Он продержался почти пять недель на первой строчке австрийского хит-пара. Песня "Valerie" стала очень популярной в Восточной Европе, что принесло группе известность. А на дискотеках часто звучала композиция "Night Of The Nights", в то время песня "Cheek To Cheek" получила уже официальное признание, принеся группе огромный успех. Лимитированное в 500 копий переиздание на черном виниле. Joy – это австрийская поп-группа, известная своими хитами "Touch By Touch" и "Valerie". Группа была образована в 1984 году в городе Бад-Аусзее тремя школьными друзьями: Андреасом Швайцером, Альфредом Якличем и Манфредом Теммелем. Их первый альбом "Hello" вышел в 1986 году и принес им успех в Европе и Азии. В 1989 году группа распалась, но в 2010 году возобновила свою деятельность с новым составом. Сейчас в группе играют Андреас Швайцер, Михаэль Шайкл и Лео Бей
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Отзывы


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