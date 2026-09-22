Клавиатура + мышь IRBIS LD802 черная
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Характеристики
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Количество клавиш
104
Тип подключения
проводное
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
340 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 727304
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Характеристики
Бренд
Набор клавиатура и мышь
Да
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Комплектация
клавиатура, мышь, документация, упаковка
Цвет
черный
Количество клавиш
104
Разрешение оптического сенсора мыши, dpi
1600
Тип подключения
проводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х21х4
Вес, кг.
1
Описание товара Клавиатура + мышь IRBIS LD802 черная
Комплект клавиатура и мышь IRBIS LD802 — это практичное решение для комфортной работы за компьютером. Стильный дизайн и эргономичная конструкция устройств обеспечат удобство при ежедневном использовании. Набор идеально подойдет как для работы с документами, так и для повседневного серфинга в интернете. Продуманная комбинация клавиатуры и мыши создаст комфортное рабочее пространство и станет надежным помощником в решении повседневных задач.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, Defender, Oklick, Logitech, A4Tech, игровые, с подсветкой, механические, ножничные, игровые с подсветкой, механические с подсветкой, белые
Теги товара: мембранные, тонкие
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
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Бренд
Набор клавиатура и мышь
Да
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Комплектация
клавиатура, мышь, документация, упаковка
Цвет
черный
Количество клавиш
104
Разрешение оптического сенсора мыши, dpi
1600
Тип подключения
проводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Комплект клавиатура и мышь IRBIS LD802 — это практичное решение для комфортной работы за компьютером. Стильный дизайн и эргономичная конструкция устройств обеспечат удобство при ежедневном использовании. Набор идеально подойдет как для работы с документами, так и для повседневного серфинга в интернете. Продуманная комбинация клавиатуры и мыши создаст комфортное рабочее пространство и станет надежным помощником в решении повседневных задач.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, Defender, Oklick, Logitech, A4Tech, игровые, с подсветкой, механические, ножничные, игровые с подсветкой, механические с подсветкой, белые
Теги товара: мембранные, тонкие
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, Defender, Oklick, Logitech, A4Tech, игровые, с подсветкой, механические, ножничные, игровые с подсветкой, механические с подсветкой, белые
Теги товара: мембранные, тонкие
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