Винтоверт Ryobi 18В RID18X-0 5133004961
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Характеристики
Описание товара Винтоверт Ryobi 18В RID18X-0 5133004961
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Ryobi — это идеальный инструмент для профессионалов и домашних мастеров, которые ценят надежность и функциональность. Этот инструмент оснащен тремя скоростями работы, что позволяет адаптировать его под любые задачи, будь то сверление или закручивание. Максимальный крутящий момент в 300 Нм обеспечивает мощность и эффективность работы с различными материалами. Патрон шестигранного типа 1/4 дюйма поддерживает сверла и биты диаметром 6.35 мм, обеспечивая надежное крепление и легкую замену насадок. Бесщеточный двигатель — одно из ключевых преимуществ этого шуруповерта, обеспечивающее долговечность, экономию заряда аккумулятора и стабильную мощность работы. Кроме того, наличие регулировки оборотов помогает точно настраивать скорость в зависимости от материала и типа выполняемой задачи. Ударный механизм делают этот инструмент незаменимым для работы с твердыми материалами, а встроенная лампа точечной подсветки позволяет точно видеть рабочую зону даже в условиях плохой освещенности. Изготовленный в Китае под брендом Ryobi, этот аккумуляторный дрель-шуруповерт сочетает в себе высокое качество и инновационные технологии, что делает его надежным союзником в любых строительных и ремонтных работах.
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