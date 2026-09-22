Gotan Project - Lunatico (3700077618975) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2006
Исполнитель
Gotan Project
Альбом (сингл)
Lunatico
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 400 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 726960
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Характеристики
Бренд
Ya Basta!
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Ya Basta!
Barcode
[3700077618975]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2006
Исполнитель
Gotan Project
Альбом (сингл)
Lunatico
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Amor Porteno, Notas, Diferente, Celos, Lunatico, Mi Confesion, Tango Cancion, La Viguela, Criminal, Arrabal, Domingo, Paris, Texas
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Франция
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Gotan Project - Lunatico (3700077618975) виниловая пластинка
Lun?tico — второй альбом французской группы Gotan Project, выпущенный в 2006 году. Издание на виниле. "Lun?tico" был записан в Буэнос-Айресе и Париже с участием большого количества местных студийных музыкантов, певцов, таких как Касерес, Джими Сантос, Коксмоз и, прежде всего, Кристина Вилалонга, а также в сотрудничестве с аргентинским пианистом Густаво Бейтельманном и Калексико из Тусона.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Ya Basta!
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Ya Basta!
Barcode
[3700077618975]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2006
Исполнитель
Gotan Project
Альбом (сингл)
Lunatico
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Amor Porteno, Notas, Diferente, Celos, Lunatico, Mi Confesion, Tango Cancion, La Viguela, Criminal, Arrabal, Domingo, Paris, Texas
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Франция
Lun?tico — второй альбом французской группы Gotan Project, выпущенный в 2006 году. Издание на виниле. "Lun?tico" был записан в Буэнос-Айресе и Париже с участием большого количества местных студийных музыкантов, певцов, таких как Касерес, Джими Сантос, Коксмоз и, прежде всего, Кристина Вилалонга, а также в сотрудничестве с аргентинским пианистом Густаво Бейтельманном и Калексико из Тусона.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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