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Primal Fear - Metal Commando (0727361524418) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Primal Fear - Metal Commando (0727361524418) виниловая пластинка

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Primal Fear - Metal Commando (0727361524418) виниловая пластинка - фото 1
Primal Fear - Metal Commando (0727361524418) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Primal Fear
Альбом (сингл)
Metal Commando
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Primal Fear - Metal Commando (0727361524418) виниловая пластинка - фото 1
  • Primal Fear - Metal Commando (0727361524418) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 850 руб. 
Начислим 132 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 726896
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Primal Fear - Metal Commando (0727361524418) виниловая пластинка
3 850 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Nuclear Blast
Barcode
[0727361524418]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Primal Fear
Альбом (сингл)
Metal Commando
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
I Am Alive, Along Came The Devil, Halo, Hear Me Calling, The Lost And The Forgotten, My Name Is Fear, I Will Be Gone, Raise Your Fists, Howl Of The Banshee, Afterlife, Infinity
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Primal Fear - Metal Commando (0727361524418) виниловая пластинка

"Metal Commando" - студийный альбом 2020 года группы Primal Fear. Primal Fear - немецкая метал-группа, образованная в 1997 году. Название группы инспирировано одноимённым художественным фильмом, который незадолго до основания группы посмотрел Ральф Шиперс.

Отзывы о товаре Primal Fear - Metal Commando (0727361524418) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Nuclear Blast
Barcode
[0727361524418]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Primal Fear
Альбом (сингл)
Metal Commando
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
I Am Alive, Along Came The Devil, Halo, Hear Me Calling, The Lost And The Forgotten, My Name Is Fear, I Will Be Gone, Raise Your Fists, Howl Of The Banshee, Afterlife, Infinity
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
"Metal Commando" - студийный альбом 2020 года группы Primal Fear. Primal Fear - немецкая метал-группа, образованная в 1997 году. Название группы инспирировано одноимённым художественным фильмом, который незадолго до основания группы посмотрел Ральф Шиперс.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Primal Fear - Metal Commando (0727361524418) виниловая пластинка - по цене 3850 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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