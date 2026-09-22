In Flames - Whoracle (coloured) (0727361544416) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
In Flames
Альбом (сингл)
Whoracle
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 320 руб.
В наличии
Код товара: 726895
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Характеристики
Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Nuclear Blast
Barcode
[0727361544416]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
In Flames
Альбом (сингл)
Whoracle
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Jotun, Food For The Gods, Gyroscope, Dialogue With The Stars, The Hive, Jester Script Transfigured, Morphing Into Primal, Worlds Within The Margin, Episode 666, Everything Counts, Whoracle
Версия издания
цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара In Flames - Whoracle (coloured) (0727361544416) виниловая пластинка
LP — лимитированный тираж прозрачного желтого винила (репресс 2025 г.). Whoracle — третий студийный альбом шведской метал-группы In Flames выпущенный 18 ноября 1997 года. Эта версия — давно ожидаемая репрессия этой классики, идеальное представление мелодичного шведского дэт-метала 90-х.
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Теги товара: Цветной винил
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Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Nuclear Blast
Barcode
[0727361544416]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
In Flames
Альбом (сингл)
Whoracle
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Jotun, Food For The Gods, Gyroscope, Dialogue With The Stars, The Hive, Jester Script Transfigured, Morphing Into Primal, Worlds Within The Margin, Episode 666, Everything Counts, Whoracle
Версия издания
цветной винил
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Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
США
LP — лимитированный тираж прозрачного желтого винила (репресс 2025 г.). Whoracle — третий студийный альбом шведской метал-группы In Flames выпущенный 18 ноября 1997 года. Эта версия — давно ожидаемая репрессия этой классики, идеальное представление мелодичного шведского дэт-метала 90-х.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
In Flames - Whoracle (coloured) (0727361544416) виниловая пластинка - стоимость товара 3320 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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