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Jean-Benoit Dunckel - H+ (coloured) (0889854899417) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Jean-Benoit Dunckel - H+ (coloured) (0889854899417) виниловая пластинка

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Jean-Benoit Dunckel - H+ (coloured) (0889854899417) виниловая пластинка - фото 1
Jean-Benoit Dunckel - H+ (coloured) (0889854899417) виниловая пластинка - фото 2
Jean-Benoit Dunckel - H+ (coloured) (0889854899417) виниловая пластинка - фото 3
Jean-Benoit Dunckel - H+ (coloured) (0889854899417) виниловая пластинка - фото 4
Jean-Benoit Dunckel - H+ (coloured) (0889854899417) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
JB Dunckel
Альбом (сингл)
H+
Жанр
Этническая музыка. Фолк
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Jean-Benoit Dunckel - H+ (coloured) (0889854899417) виниловая пластинка - фото 1
  • Jean-Benoit Dunckel - H+ (coloured) (0889854899417) виниловая пластинка - фото 2
  • Jean-Benoit Dunckel - H+ (coloured) (0889854899417) виниловая пластинка - фото 3
  • Jean-Benoit Dunckel - H+ (coloured) (0889854899417) виниловая пластинка - фото 4
  • Jean-Benoit Dunckel - H+ (coloured) (0889854899417) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 150 руб. 
Начислим 112 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 192031
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Jean-Benoit Dunckel - H+ (coloured) (0889854899417) виниловая пластинка
3 150 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0889854899417]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
JB Dunckel
Альбом (сингл)
H+
Жанр
Этническая музыка. Фолк
Трек-лист
Hold On, Love Machine, The Garden, Transhumanity (Ft. Olivier Marguerit), Qwartz (Ft. Thibaut Barbillon), Slow Down The Wind (Up) (Ft. Macedonian Radio Symphonic Orchestra), Space Age (Ft. Thibaut Barbillon & Alex Thomas), In Between The Two Moons, Show Your Love, Ballad Non Sense (Ft. Ben Macconnell)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Jean-Benoit Dunckel - H+ (coloured) (0889854899417) виниловая пластинка

"H+" - сольный студийный альбом 2018 года Жан-Бенуа Дункеля, участника легендарного электронного дуэта Air. Издание представлено на двойном красном виниле. Преданные поклонники Air не будут разочарованы новым альбомом Дункеля, с его медленной поп-музыкой и песнями с такими названиями, как "Space Age" и "In Between The Two Moons" и сильно акцентированным на шепот вокалом. Это хорошо продуманный поп-альбом, который освещает актуальную тему, как технологии внедряются в нашу жизнь, в наш организм, с такими треками, как "Transhumanity", предлагающим идеалистическое объединение нашего организма и технологий друг с другом. Жан-Бенуа Дункель - французский музыкант, известный как один из основателей вместе с Николасом Годином французского дуэта Air . В 1980-х годах он сформировал группу Orange с Алексом Гофером, Ксавьером Ямоу и Жаном де Рейделле. Он изучал математику и физику и преподавал в средней школе в Париже, прежде чем начинать карьеру профессионального музыканта. С 1995 года он был одним из двух членов группы Air вместе со своим партнером Николасом Годином.

Отзывы о товаре Jean-Benoit Dunckel - H+ (coloured) (0889854899417) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0889854899417]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
JB Dunckel
Альбом (сингл)
H+
Жанр
Этническая музыка. Фолк
Трек-лист
Hold On, Love Machine, The Garden, Transhumanity (Ft. Olivier Marguerit), Qwartz (Ft. Thibaut Barbillon), Slow Down The Wind (Up) (Ft. Macedonian Radio Symphonic Orchestra), Space Age (Ft. Thibaut Barbillon & Alex Thomas), In Between The Two Moons, Show Your Love, Ballad Non Sense (Ft. Ben Macconnell)
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
"H+" - сольный студийный альбом 2018 года Жан-Бенуа Дункеля, участника легендарного электронного дуэта Air. Издание представлено на двойном красном виниле. Преданные поклонники Air не будут разочарованы новым альбомом Дункеля, с его медленной поп-музыкой и песнями с такими названиями, как "Space Age" и "In Between The Two Moons" и сильно акцентированным на шепот вокалом. Это хорошо продуманный поп-альбом, который освещает актуальную тему, как технологии внедряются в нашу жизнь, в наш организм, с такими треками, как "Transhumanity", предлагающим идеалистическое объединение нашего организма и технологий друг с другом. Жан-Бенуа Дункель - французский музыкант, известный как один из основателей вместе с Николасом Годином французского дуэта Air . В 1980-х годах он сформировал группу Orange с Алексом Гофером, Ксавьером Ямоу и Жаном де Рейделле. Он изучал математику и физику и преподавал в средней школе в Париже, прежде чем начинать карьеру профессионального музыканта. С 1995 года он был одним из двух членов группы Air вместе со своим партнером Николасом Годином.
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Jean-Benoit Dunckel - H+ (coloured) (0889854899417) виниловая пластинка - стоимость товара 3150 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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