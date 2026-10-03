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Lou Reed - Transformer (0889853490318) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Lou Reed - Transformer (0889853490318) виниловая пластинка

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Lou Reed - Transformer (0889853490318) виниловая пластинка - фото 1
Lou Reed - Transformer (0889853490318) виниловая пластинка - фото 2
Lou Reed - Transformer (0889853490318) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Lou Reed
Альбом (сингл)
TRANSFORMER
Жанр
Psychedelic Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Lou Reed - Transformer (0889853490318) виниловая пластинка - фото 1
  • Lou Reed - Transformer (0889853490318) виниловая пластинка - фото 2
  • Lou Reed - Transformer (0889853490318) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 150 руб. 
Начислим 112 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 165996
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Lou Reed - Transformer (0889853490318) виниловая пластинка
3 150 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0889853490318]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Lou Reed
Альбом (сингл)
TRANSFORMER
Жанр
Psychedelic Rock
Трек-лист
Vicious, Andy's Chest, Perfect Day, Hangin' 'Round, Walk On The Wild Side, Make Up, Satellite Of Love, Wagon Wheel, New York Telephone Conversation, I'm So Free, Goodnight Ladies
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Lou Reed - Transformer (0889853490318) виниловая пластинка

Track List

A1Vicious2:55
A2Andy’s Chest3:17
A3Perfect Day3:43
A4Hangin’ Round3:39
A5Walk On The Wild Side4:12
B1Make Up2:58
B2Satellite of Love3:40
B3Wagon Wheel3:19
B4New York Telephone Conversation1:31
B5I’m So Free3:07
B6Goodnight Ladies4:19

Отзывы о товаре Lou Reed - Transformer (0889853490318) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0889853490318]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Lou Reed
Альбом (сингл)
TRANSFORMER
Жанр
Psychedelic Rock
Трек-лист
Vicious, Andy's Chest, Perfect Day, Hangin' 'Round, Walk On The Wild Side, Make Up, Satellite Of Love, Wagon Wheel, New York Telephone Conversation, I'm So Free, Goodnight Ladies
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Описание

Track List

A1Vicious2:55
A2Andy’s Chest3:17
A3Perfect Day3:43
A4Hangin’ Round3:39
A5Walk On The Wild Side4:12
B1Make Up2:58
B2Satellite of Love3:40
B3Wagon Wheel3:19
B4New York Telephone Conversation1:31
B5I’m So Free3:07
B6Goodnight Ladies4:19
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Lou Reed - Transformer (0889853490318) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 3150 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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