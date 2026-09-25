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Bonobo - Fragments (coloured) (5054429152944) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Bonobo - Fragments (coloured) (5054429152944) виниловая пластинка

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Bonobo - Fragments (coloured) (5054429152944) виниловая пластинка - фото 1
Bonobo - Fragments (coloured) (5054429152944) виниловая пластинка - фото 2
Bonobo - Fragments (coloured) (5054429152944) виниловая пластинка - фото 3
Bonobo - Fragments (coloured) (5054429152944) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Bonobo
Альбом (сингл)
Fragments
Жанр
House
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Bonobo - Fragments (coloured) (5054429152944) виниловая пластинка - фото 1
  • Bonobo - Fragments (coloured) (5054429152944) виниловая пластинка - фото 2
  • Bonobo - Fragments (coloured) (5054429152944) виниловая пластинка - фото 3
  • Bonobo - Fragments (coloured) (5054429152944) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 430 руб. 
Начислим 148 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 726890
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Bonobo - Fragments (coloured) (5054429152944) виниловая пластинка
4 430 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Ninja Tune
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
NINJA TUNE
Barcode
[5054429152944]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Bonobo
Альбом (сингл)
Fragments
Жанр
House
Трек-лист
Polyghost, Shadows, Rosewood, Otomo, Tides, From you, Closer, Age of Phase, Elysian, Counterpart, Sapien, Day by Day
Версия издания
цветной винил, лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Дополнения издания (открытки, наклейки и т.п)
4 эксклюзивные почтовые открытки, принт с автографом Bonobo, код на скачивание альбома с официального сайта
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Bonobo - Fragments (coloured) (5054429152944) виниловая пластинка

"Fragments" - студийный альбом английского диджея Bonobo, вышедший в 2022 году. Bonobo (Саймон Грин)- британский музыкант, продюсер и диджей. Свой первый альбом "Animal Magic" Bonobo выпустил на лейбле Tru Thoughts в 2000 году. Грин записал альбом в одиночку и сам исполнил большинство инструментальных партий. Работа удостоилась внимания прессы и крупных лейблов. В 2001 году Bonobo перешёл на лейбл Ninja Tune, на котором с тех пор выпустил еще пять альбомов.

Отзывы о товаре Bonobo - Fragments (coloured) (5054429152944) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Ninja Tune
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
NINJA TUNE
Barcode
[5054429152944]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Bonobo
Альбом (сингл)
Fragments
Жанр
House
Трек-лист
Polyghost, Shadows, Rosewood, Otomo, Tides, From you, Closer, Age of Phase, Elysian, Counterpart, Sapien, Day by Day
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Дополнения издания (открытки, наклейки и т.п)
4 эксклюзивные почтовые открытки, принт с автографом Bonobo, код на скачивание альбома с официального сайта
Страна производитель
Великобритания
Описание
"Fragments" - студийный альбом английского диджея Bonobo, вышедший в 2022 году. Bonobo (Саймон Грин)- британский музыкант, продюсер и диджей. Свой первый альбом "Animal Magic" Bonobo выпустил на лейбле Tru Thoughts в 2000 году. Грин записал альбом в одиночку и сам исполнил большинство инструментальных партий. Работа удостоилась внимания прессы и крупных лейблов. В 2001 году Bonobo перешёл на лейбл Ninja Tune, на котором с тех пор выпустил еще пять альбомов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Bonobo - Fragments (coloured) (5054429152944) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 4430 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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