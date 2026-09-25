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Billy Talent - Billy Talent (8719262014589) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Billy Talent - Billy Talent (8719262014589) виниловая пластинка

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Billy Talent - Billy Talent (8719262014589) виниловая пластинка - фото 1
Billy Talent - Billy Talent (8719262014589) виниловая пластинка - фото 2
Billy Talent - Billy Talent (8719262014589) виниловая пластинка - фото 3
Billy Talent - Billy Talent (8719262014589) виниловая пластинка - фото 4
Billy Talent - Billy Talent (8719262014589) виниловая пластинка - фото 5
Billy Talent - Billy Talent (8719262014589) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Billy Talent
Альбом (сингл)
BILLY TALENT
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Billy Talent - Billy Talent (8719262014589) виниловая пластинка - фото 1
  • Billy Talent - Billy Talent (8719262014589) виниловая пластинка - фото 2
  • Billy Talent - Billy Talent (8719262014589) виниловая пластинка - фото 3
  • Billy Talent - Billy Talent (8719262014589) виниловая пластинка - фото 4
  • Billy Talent - Billy Talent (8719262014589) виниловая пластинка - фото 5
  • Billy Talent - Billy Talent (8719262014589) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 390 руб. 
Начислим 120 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 726882
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Billy Talent - Billy Talent (8719262014589) виниловая пластинка
3 390 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262014589]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Billy Talent
Альбом (сингл)
BILLY TALENT
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
This Is How It Goes, Living In The Shadows, Try Honesty, Line & Sinker, Lies, The Ex, River Below, Standing In The Rain, Cut The Curtains, Prisoners Of Today, Nothing To Lose, Voices Of Violence
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Billy Talent - Billy Talent (8719262014589) виниловая пластинка

Billy Talent — студийный альбом канадской рок-группы Billy Talent, вышедший 16 сентября 2003 года.

Отзывы о товаре Billy Talent - Billy Talent (8719262014589) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262014589]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Billy Talent
Альбом (сингл)
BILLY TALENT
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
This Is How It Goes, Living In The Shadows, Try Honesty, Line & Sinker, Lies, The Ex, River Below, Standing In The Rain, Cut The Curtains, Prisoners Of Today, Nothing To Lose, Voices Of Violence
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Описание
Billy Talent — студийный альбом канадской рок-группы Billy Talent, вышедший 16 сентября 2003 года.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Billy Talent - Billy Talent (8719262014589) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 3390 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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