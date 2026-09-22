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Кулер PCCooler R95S-I купить с доставкой в Москве
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Кулер PCCooler R95S-I

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Кулер PCCooler R95S-I - фото 2
Кулер PCCooler R95S-I - фото 3
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Кулер PCCooler R95S-I - фото 5
Кулер PCCooler R95S-I - фото 6
Кулер PCCooler R95S-I - фото 7
Кулер PCCooler R95S-I - фото 8
Кулер PCCooler R95S-I - фото 9
Кулер PCCooler R95S-I - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Socket
LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700, LGA 1851
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
95
Диаметр вентилятора, мм
95
  • Кулер PCCooler R95S-I - фото 1
  • Кулер PCCooler R95S-I - фото 2
  • Кулер PCCooler R95S-I - фото 3
  • Кулер PCCooler R95S-I - фото 4
  • Кулер PCCooler R95S-I - фото 5
  • Кулер PCCooler R95S-I - фото 6
  • Кулер PCCooler R95S-I - фото 7
  • Кулер PCCooler R95S-I - фото 8
  • Кулер PCCooler R95S-I - фото 9
  • Кулер PCCooler R95S-I - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
730 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 726793
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Характеристики

Бренд
PcCOOLER
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel
Подсветка
нет
Socket
LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700, LGA 1851
Тип коннектора
4 pin
Термопаста в комплекте
Да
Дополнительно
цельное основание
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
95
Диаметр вентилятора, мм
95
Скорость вращения вентилятора
900-2600 об/мин
Уровень шума
31.1
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х17х12
Вес, г.
500

Описание товара Кулер PCCooler R95S-I

Кулер для процессора PCCooler R95S-I [R95S-XXNIXX-GL] совместим с платформами Intel LGA. Он имеет рассеиваемую мощность 95 Вт. Для стабильного отведения тепла от алюминиевого радиатора в кулере установлен вентилятор 95x95 мм с автоматической регулировкой скорости вращения в пределах 900-2600 об/мин.



Теги товара: Intel, Алюминий, 4-pin, 4-pin PWM

Отзывы о товаре Кулер PCCooler R95S-I




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Характеристики
Бренд
PcCOOLER
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel
Подсветка
нет
Socket
LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700, LGA 1851
Тип коннектора
4 pin
Термопаста в комплекте
Да
Дополнительно
цельное основание
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Развернуть
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
95
Диаметр вентилятора, мм
95
Скорость вращения вентилятора
900-2600 об/мин
Уровень шума
31.1
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Страна производитель
Китай
Описание
Кулер для процессора PCCooler R95S-I [R95S-XXNIXX-GL] совместим с платформами Intel LGA. Он имеет рассеиваемую мощность 95 Вт. Для стабильного отведения тепла от алюминиевого радиатора в кулере установлен вентилятор 95x95 мм с автоматической регулировкой скорости вращения в пределах 900-2600 об/мин.


Теги товара: Intel, Алюминий, 4-pin, 4-pin PWM
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