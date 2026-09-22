Описание товара Память оперативная Patriot SL DDR4 8GB 3200MHz (PSD48G32002S)

Для кого и под какие задачи

Этот модуль памяти станет отличным решением для бюджетной сборки или апгрейда офисного, мультимедийного или домашнего игрового ПК. Он предлагает оптимальный для повседневных задач объем в 8 ГБ и солидную частоту, что позволит уверенно работать с множеством вкладок в браузере, офисными пакетами и нетребовательными играми. Если же ваша цель - профессиональный монтаж, сложный 3D-рендеринг или современные ААА-игры на максималках, стоит рассмотреть комплект из двух или четырех таких планок для увеличения общего объема и активации более производительного двухканального режима.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами модуль стандарта DDR4 SDRAM, который является современным и широко распространенным поколением памяти для настольных компьютеров. Форм-фактор DIMM четко указывает, что эта планка предназначена для установки в стандартные слоты материнских плат настольных ПК и не подойдет для ноутбуков (где используются компактные SO-DIMM). Важно помнить, что DDR4 физически и электрически несовместима со старыми слотами DDR3 или новыми DDR5, поэтому совместимость вашей материнской платы - первое, что нужно проверить.

Объем, частота и реальная производительность

Объем одного модуля составляет 8 ГБ, что является сегодня разумным минимумом для комфортной работы. Базовая частота памяти - 3200 МГц, что обеспечивает высокую пропускную способность и снижает потенциальные узкие места в системе, особенно в связке с современными процессорами AMD Ryzen и Intel Core. В играх такая частота может дать прирост к минимальному FPS и общей плавности, а в рабочих приложениях ускорит загрузку и обработку данных, делая систему более отзывчивой по сравнению с базовыми модулями на 2133 или 2400 МГц.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Модуль использует типичное для DDR4 напряжение 1.35 В и поддерживает технологию Intel XMP 2.0 (Extreme Memory Profile). Это означает, что для работы на заявленной частоте 3200 МГц не потребуется ручная настройка сложных параметров в BIOS - достаточно активировать готовый профиль XMP. Конкретные тайминги (задержки), такие как CL, определяют, как быстро память откликается на запросы процессора, и в связке с высокой частотой обеспечивают низкую итоговую латентность для быстрой работы.

Совместимость с платформой

Данная память совместима с подавляющим большинством современных платформ, поддерживающих DDR4: это процессоры Intel Core 8-го поколения и новее (платформы LGA 1151v2, LGA 1200, LGA 1700) и AMD Ryzen (сокеты AM4 и AM5 для моделей без встроенного графического ядра). Однако стоит уточнить в спецификациях материнской платы, поддерживает ли она частоту 3200 МГц через XMP, особенно на бюджетных чипсетах, где могут быть ограничения. Для стабильной работы на максимальной частоте также может потребоваться актуальная версия BIOS/UEFI.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Модуль Patriot SL выполнен в низкопрофильном дизайне без массивных радиаторов. Это является как преимуществом, так и особенностью. С одной стороны, такая планка гарантированно поместится под любой, даже самый крупный процессорный кулер, что критично для компактных сборок. С другой стороны, при активном разгоне или длительных интенсивных нагрузках пассивное охлаждение может быть менее эффективным, чем у моделей с массивными радиаторами, но для штатной работы на частоте 3200 МГц этого достаточно.

Комплектность, режимы работы и расширение

Данный товар представляет собой одиночный модуль объемом 8 ГБ. Для раскрытия полного потенциала современных процессоров и материнских плат крайне рекомендуется использовать память парами, устанавливая два или четыре идентичных модуля в правильные слоты (обычно через один). Это активирует двухканальный или четырехканальный режим работы, который может значительно увеличить пропускную способность подсистемы памяти. Если вы покупаете одну планку для последующего расширения, старайтесь докупать максимально схожую по характеристикам (бренд, объем, частота, тайминги) для минимизации рисков несовместимости.

Важные нюансы перед покупкой

Главное ограничение - это одиночный модуль, поэтому для игр и серьезной работы стоит сразу планировать покупку комплекта из двух штук. Убедитесь, что ваша материнская плата имеет слоты DIMM под DDR4, а процессор и чипсет официально поддерживают работу памяти на частоте 3200 МГц (часто это обозначается как поддержка XMP или DOCP). Низкопрофильный дизайн исключает конфликты с охлаждением, но лишает декоративной подсветки. Этот модуль оптимален для тех, кто ищет надежную, быструю и недорогую память для сборки или апгрейда без излишеств, с четким пониманием, что для максимальной производительности потребуется вторая такая же планка.