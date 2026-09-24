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Оперативная память Patriot DDR4 8GB 2666MHz Signature Premium (PSP48G2666H1) купить с доставкой в Москве
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Оперативная память Patriot DDR4 8GB 2666MHz Signature Premium (PSP48G2666H1)

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Оперативная память Patriot DDR4 8GB 2666MHz Signature Premium (PSP48G2666H1) - фото 1
Оперативная память Patriot DDR4 8GB 2666MHz Signature Premium (PSP48G2666H1) - фото 2
Оперативная память Patriot DDR4 8GB 2666MHz Signature Premium (PSP48G2666H1) - фото 3
Оперативная память Patriot DDR4 8GB 2666MHz Signature Premium (PSP48G2666H1) - фото 4
Оперативная память Patriot DDR4 8GB 2666MHz Signature Premium (PSP48G2666H1) - фото 5
Оперативная память Patriot DDR4 8GB 2666MHz Signature Premium (PSP48G2666H1) - фото 6
Оперативная память Patriot DDR4 8GB 2666MHz Signature Premium (PSP48G2666H1) - фото 7
Оперативная память Patriot DDR4 8GB 2666MHz Signature Premium (PSP48G2666H1) - фото 8
Оперативная память Patriot DDR4 8GB 2666MHz Signature Premium (PSP48G2666H1) - фото 9
Оперативная память Patriot DDR4 8GB 2666MHz Signature Premium (PSP48G2666H1) - фото 10
Оперативная память Patriot DDR4 8GB 2666MHz Signature Premium (PSP48G2666H1) - фото 11
Оперативная память Patriot DDR4 8GB 2666MHz Signature Premium (PSP48G2666H1) - фото 12
Оперативная память Patriot DDR4 8GB 2666MHz Signature Premium (PSP48G2666H1) - фото 13
Оперативная память Patriot DDR4 8GB 2666MHz Signature Premium (PSP48G2666H1) - фото 14
Оперативная память Patriot DDR4 8GB 2666MHz Signature Premium (PSP48G2666H1) - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR4
Объем одного модуля, Гб
8
Тактовая частота
2666
Пропускная способность, Мб/с
21300
Тайминги
19-19-19-43
Радиатор охлаждения
Да
Подсветка
нет
  • Оперативная память Patriot DDR4 8GB 2666MHz Signature Premium (PSP48G2666H1) - фото 1
  • Оперативная память Patriot DDR4 8GB 2666MHz Signature Premium (PSP48G2666H1) - фото 2
  • Оперативная память Patriot DDR4 8GB 2666MHz Signature Premium (PSP48G2666H1) - фото 3
  • Оперативная память Patriot DDR4 8GB 2666MHz Signature Premium (PSP48G2666H1) - фото 4
  • Оперативная память Patriot DDR4 8GB 2666MHz Signature Premium (PSP48G2666H1) - фото 5
  • Оперативная память Patriot DDR4 8GB 2666MHz Signature Premium (PSP48G2666H1) - фото 6
  • Оперативная память Patriot DDR4 8GB 2666MHz Signature Premium (PSP48G2666H1) - фото 7
  • Оперативная память Patriot DDR4 8GB 2666MHz Signature Premium (PSP48G2666H1) - фото 8
  • Оперативная память Patriot DDR4 8GB 2666MHz Signature Premium (PSP48G2666H1) - фото 9
  • Оперативная память Patriot DDR4 8GB 2666MHz Signature Premium (PSP48G2666H1) - фото 10
  • Оперативная память Patriot DDR4 8GB 2666MHz Signature Premium (PSP48G2666H1) - фото 11
  • Оперативная память Patriot DDR4 8GB 2666MHz Signature Premium (PSP48G2666H1) - фото 12
  • Оперативная память Patriot DDR4 8GB 2666MHz Signature Premium (PSP48G2666H1) - фото 13
  • Оперативная память Patriot DDR4 8GB 2666MHz Signature Premium (PSP48G2666H1) - фото 14
  • Оперативная память Patriot DDR4 8GB 2666MHz Signature Premium (PSP48G2666H1) - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 640 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 716448
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Характеристики

Бренд
PATRIOT
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR4
Объем одного модуля, Гб
8
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
8
Тактовая частота
2666
Пропускная способность, Мб/с
21300
CAS Latency (CL), тактов
19
Тайминги
19-19-19-43
Радиатор охлаждения
Да
Подсветка
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х6х1
Вес, г.
100

Описание товара Оперативная память Patriot DDR4 8GB 2666MHz Signature Premium (PSP48G2666H1)

Для кого и под какие задачи

Этот модуль памяти DDR4 от Patriot представляет собой отличное решение для базового апгрейда или сборки недорогого офисного, мультимедийного или домашнего ПК. Он закрывает потребности в оперативной памяти для повседневных задач: работы с документами, просмотра видео, веб-серфинга с большим количеством вкладок и запуска легких приложений. Для игровых систем или рабочих станций, занимающихся монтажом видео и 3D-рендерингом, одного такого модуля будет недостаточно как по объему, так и по скорости, но он станет надежным и бюджетным шагом для обновления устаревшей платформы.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами модуль оперативной памяти стандарта DDR4, который пришел на смену DDR3 и предлагает более высокую пропускную способность при сниженном рабочем напряжении. Он выполнен в форм-факторе DIMM, что означает его предназначение исключительно для настольных персональных компьютеров. Важно помнить, что слоты под DDR4 имеют специальный ключ-вырез, не совместимый с предыдущими поколениями DDR3 или новейшими DDR5, поэтому установка возможна только в соответствующую материнскую плату.

Объём, частота и реальная производительность

Модуль обладает объемом 8 ГБ и работает на частоте 2666 МГц. Такой емкости достаточно для комфортной работы в Windows 10 или 11 с несколькими открытыми программами, но для современных игр и профессиональных задач рекомендуется комплект из двух таких планок, чтобы активировать двухканальный режим. Частота 2666 МГц является распространенным и надежным стандартом для процессоров Intel и AMD начального и среднего уровня, обеспечивая стабильную работу без необходимости сложных настроек в BIOS.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги данного модуля, включая задержку CAS Latency, оптимизированы для стабильной работы на заявленной частоте. Рабочее напряжение стандартно для DDR4 и составляет 1.2 В, что способствует меньшему тепловыделению по сравнению с DDR3. Модуль поддерживает технологию Intel XMP 2.0, что позволяет автоматически загрузить профиль с настройками на частоту 2666 МГц в совместимой материнской плате, избавляя пользователя от ручной настройки параметров.

Совместимость с платформой

Модуль совместим с настольными платформами Intel (чипсеты серий H, B, Z) и AMD (чипсеты серий A, B, X), поддерживающими стандарт DDR4. Для гарантированной работы на заявленной частоте 2666 МГц необходимо, чтобы эту частоту официально поддерживал установленный процессор и материнская плата. На многих платах память по умолчанию может запуститься на более низкой частоте (например, 2133 или 2400 МГц), и для выхода на номинал потребуется активация профиля XMP в BIOS/UEFI.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Модуль Patriot Signature Premium оснащен низкопрофильным алюминиевым радиатором черного цвета. Его основная задача — пассивно рассеивать тепло, возникающее при работе, что способствует долгосрочной стабильности даже при длительной нагрузке. Компактная высота планки сводит к минимуму риск конфликта с крупными башенными кулерами процессора, что делает этот модуль отличным выбором для компактных сборок и систем, где важна совместимость с разными системами охлаждения.

Комплектность, режимы работы и расширение

Это одиночный модуль объемом 8 ГБ. Для раскрытия полного потенциала современных процессоров и удвоения пропускной способности шины памяти настоятельно рекомендуется устанавливать память парами. Если вы покупаете одну планку, в дальнейшем для активации двухканального режима стоит докупать максимально идентичный модуль (той же марки, объема и частоты), хотя полной гарантии совместимости при смешивании разных партий нет.

Важные нюансы перед покупкой

Перед покупкой убедитесь, что ваша материнская плата имеет слоты именно для DDR4, а не для DDR3 или DDR5. Один модуль на 8 ГБ — это хорошее начало, но для игр и ресурсоемких задач лучше сразу планировать комплект из двух планок (16 ГБ). Учитывайте, что для работы на частоте 2666 МГц через XMP требуется соответствующая поддержка со стороны материнской платы. Этот модуль — оптимальный выбор для бюджетной сборки или апгрейда, где важны надежность, низкопрофильный дизайн и отсутствие лишних трат на невостребованные высокие частоты.

Отзывы о товаре Оперативная память Patriot DDR4 8GB 2666MHz Signature Premium (PSP48G2666H1)




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Характеристики
Бренд
PATRIOT
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR4
Объем одного модуля, Гб
8
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
8
Тактовая частота
2666
Пропускная способность, Мб/с
21300
CAS Latency (CL), тактов
19
Тайминги
19-19-19-43
Радиатор охлаждения
Да
Подсветка
нет
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Этот модуль памяти DDR4 от Patriot представляет собой отличное решение для базового апгрейда или сборки недорогого офисного, мультимедийного или домашнего ПК. Он закрывает потребности в оперативной памяти для повседневных задач: работы с документами, просмотра видео, веб-серфинга с большим количеством вкладок и запуска легких приложений. Для игровых систем или рабочих станций, занимающихся монтажом видео и 3D-рендерингом, одного такого модуля будет недостаточно как по объему, так и по скорости, но он станет надежным и бюджетным шагом для обновления устаревшей платформы.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами модуль оперативной памяти стандарта DDR4, который пришел на смену DDR3 и предлагает более высокую пропускную способность при сниженном рабочем напряжении. Он выполнен в форм-факторе DIMM, что означает его предназначение исключительно для настольных персональных компьютеров. Важно помнить, что слоты под DDR4 имеют специальный ключ-вырез, не совместимый с предыдущими поколениями DDR3 или новейшими DDR5, поэтому установка возможна только в соответствующую материнскую плату.

Объём, частота и реальная производительность

Модуль обладает объемом 8 ГБ и работает на частоте 2666 МГц. Такой емкости достаточно для комфортной работы в Windows 10 или 11 с несколькими открытыми программами, но для современных игр и профессиональных задач рекомендуется комплект из двух таких планок, чтобы активировать двухканальный режим. Частота 2666 МГц является распространенным и надежным стандартом для процессоров Intel и AMD начального и среднего уровня, обеспечивая стабильную работу без необходимости сложных настроек в BIOS.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги данного модуля, включая задержку CAS Latency, оптимизированы для стабильной работы на заявленной частоте. Рабочее напряжение стандартно для DDR4 и составляет 1.2 В, что способствует меньшему тепловыделению по сравнению с DDR3. Модуль поддерживает технологию Intel XMP 2.0, что позволяет автоматически загрузить профиль с настройками на частоту 2666 МГц в совместимой материнской плате, избавляя пользователя от ручной настройки параметров.

Совместимость с платформой

Модуль совместим с настольными платформами Intel (чипсеты серий H, B, Z) и AMD (чипсеты серий A, B, X), поддерживающими стандарт DDR4. Для гарантированной работы на заявленной частоте 2666 МГц необходимо, чтобы эту частоту официально поддерживал установленный процессор и материнская плата. На многих платах память по умолчанию может запуститься на более низкой частоте (например, 2133 или 2400 МГц), и для выхода на номинал потребуется активация профиля XMP в BIOS/UEFI.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Модуль Patriot Signature Premium оснащен низкопрофильным алюминиевым радиатором черного цвета. Его основная задача — пассивно рассеивать тепло, возникающее при работе, что способствует долгосрочной стабильности даже при длительной нагрузке. Компактная высота планки сводит к минимуму риск конфликта с крупными башенными кулерами процессора, что делает этот модуль отличным выбором для компактных сборок и систем, где важна совместимость с разными системами охлаждения.

Комплектность, режимы работы и расширение

Это одиночный модуль объемом 8 ГБ. Для раскрытия полного потенциала современных процессоров и удвоения пропускной способности шины памяти настоятельно рекомендуется устанавливать память парами. Если вы покупаете одну планку, в дальнейшем для активации двухканального режима стоит докупать максимально идентичный модуль (той же марки, объема и частоты), хотя полной гарантии совместимости при смешивании разных партий нет.

Важные нюансы перед покупкой

Перед покупкой убедитесь, что ваша материнская плата имеет слоты именно для DDR4, а не для DDR3 или DDR5. Один модуль на 8 ГБ — это хорошее начало, но для игр и ресурсоемких задач лучше сразу планировать комплект из двух планок (16 ГБ). Учитывайте, что для работы на частоте 2666 МГц через XMP требуется соответствующая поддержка со стороны материнской платы. Этот модуль — оптимальный выбор для бюджетной сборки или апгрейда, где важны надежность, низкопрофильный дизайн и отсутствие лишних трат на невостребованные высокие частоты.

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