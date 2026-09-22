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Клавиатура HP 150 Wired (664R5AA) black купить с доставкой в Москве
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Клавиатура HP 150 Wired (664R5AA) black

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Клавиатура HP 150 Wired (664R5AA) black
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Количество клавиш
104
Формат клавиатуры
полноразмерная
Тип подключения
проводное
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 230 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 726739
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Характеристики

Бренд
HP
Набор клавиатура и мышь
Да
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Комплектация
клавиатура, документация, упаковка
Цвет
черный
Количество клавиш
104
Формат клавиатуры
полноразмерная
Клавиша функции (Fn)
Да
Тип подключения
проводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х17х3
Вес, г.
575

Описание товара Клавиатура HP 150 Wired (664R5AA) black

Быстрая, удобная, точная Элегантная клавиатура островного типа. Благодаря удобной низкопрофильной конструкции вы сможете нажимать клавиши быстрее и точнее — как раз то, что вам нужно. Клавиши быстрого доступа 12 клавиш быстрого доступа в сочетании с клавишей Fn обеспечивают удобное и быстрое управление воспроизведением музыки и фильмов, громкостью, открытие домашней страницы, выбор закладок и работу с электронной почтой. Достаточно просто нажать пару клавиш.



Теги товара: мембранные, тонкие

Отзывы о товаре Клавиатура HP 150 Wired (664R5AA) black




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Характеристики
Бренд
HP
Набор клавиатура и мышь
Да
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Комплектация
клавиатура, документация, упаковка
Цвет
черный
Количество клавиш
104
Формат клавиатуры
полноразмерная
Клавиша функции (Fn)
Да
Тип подключения
проводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Быстрая, удобная, точная Элегантная клавиатура островного типа. Благодаря удобной низкопрофильной конструкции вы сможете нажимать клавиши быстрее и точнее — как раз то, что вам нужно. Клавиши быстрого доступа 12 клавиш быстрого доступа в сочетании с клавишей Fn обеспечивают удобное и быстрое управление воспроизведением музыки и фильмов, громкостью, открытие домашней страницы, выбор закладок и работу с электронной почтой. Достаточно просто нажать пару клавиш.


Теги товара: мембранные, тонкие
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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