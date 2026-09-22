Клавиатура HP 150 Wired (664R5AA) black
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Количество клавиш
104
Формат клавиатуры
полноразмерная
Тип подключения
проводное
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 230 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 726739
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Набор клавиатура и мышь
Да
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Комплектация
клавиатура, документация, упаковка
Цвет
черный
Количество клавиш
104
Формат клавиатуры
полноразмерная
Клавиша функции (Fn)
Да
Тип подключения
проводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х17х3
Вес, г.
575
Описание товара Клавиатура HP 150 Wired (664R5AA) black
Быстрая, удобная, точная Элегантная клавиатура островного типа. Благодаря удобной низкопрофильной конструкции вы сможете нажимать клавиши быстрее и точнее — как раз то, что вам нужно. Клавиши быстрого доступа 12 клавиш быстрого доступа в сочетании с клавишей Fn обеспечивают удобное и быстрое управление воспроизведением музыки и фильмов, громкостью, открытие домашней страницы, выбор закладок и работу с электронной почтой. Достаточно просто нажать пару клавиш.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, Defender, Oklick, Logitech, A4Tech, игровые, с подсветкой, механические, ножничные, игровые с подсветкой, механические с подсветкой, белые
Теги товара: мембранные, тонкие
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 1 170 руб.293 руб. в СплитКлавиатура A4Tech Fstyler FKS10 черный/оранжевый
-
В наличииЦена 1 170 руб.293 руб. в СплитКлавиатура + мышь Acer OKR120 (ZL.KBDEE.007)
-
В наличииЦена 1 220 руб.305 руб. в СплитКлавиатура A4Tech Fstyler FK25 черный/серый
-
В наличииЦена 1 220 руб.305 руб. в СплитКлавиатура A4Tech Fstyler FBK11 черный/серый
-
В наличииЦена 1 240 руб.310 руб. в СплитКлавиатура + мышь Acer OCC401 черный (ZL.ACCCC.016)
-
В наличииЦена 1 270 руб. 1 530 руб.318 руб. в СплитКлавиатура Gembird KBW-3
-
В наличииЦена 1 310 руб.328 руб. в СплитНабор клавиатура+мышь Genius Smart KM-200
-
В наличииЦена 1 360 руб.340 руб. в СплитКлавиатура A4Tech Fstyler FK25 белый/серый
-
В наличииЦена 1 410 руб.353 руб. в СплитКлавиатура Defender Mechanoid GK-581 RU (45581) черный
-
В наличииЦена 1 430 руб. 1 760 руб.358 руб. в СплитКлавиатура Gembird KBW-1
-
В наличииЦена 1 460 руб.365 руб. в СплитНабор клавиатура+мышь Defender Target MKP-350 (52350)
-
В наличииЦена 1 460 руб.365 руб. в СплитКлавиатура Gembird KBW-9
Бренд
Набор клавиатура и мышь
Да
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Комплектация
клавиатура, документация, упаковка
Цвет
черный
Количество клавиш
104
Формат клавиатуры
полноразмерная
Клавиша функции (Fn)
Да
Тип подключения
проводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Развернуть
Страна производитель
Китай
Быстрая, удобная, точная Элегантная клавиатура островного типа. Благодаря удобной низкопрофильной конструкции вы сможете нажимать клавиши быстрее и точнее — как раз то, что вам нужно. Клавиши быстрого доступа 12 клавиш быстрого доступа в сочетании с клавишей Fn обеспечивают удобное и быстрое управление воспроизведением музыки и фильмов, громкостью, открытие домашней страницы, выбор закладок и работу с электронной почтой. Достаточно просто нажать пару клавиш.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, Defender, Oklick, Logitech, A4Tech, игровые, с подсветкой, механические, ножничные, игровые с подсветкой, механические с подсветкой, белые
Теги товара: мембранные, тонкие
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, Defender, Oklick, Logitech, A4Tech, игровые, с подсветкой, механические, ножничные, игровые с подсветкой, механические с подсветкой, белые
Теги товара: мембранные, тонкие
Клавиатура HP 150 Wired (664R5AA) black - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Клавиатура HP 150 Wired (664R5AA) black