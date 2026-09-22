МФУ струйное HP Smart Tank 581 (4A8D4A)
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Характеристики
Максимальный формат
A4
Цветность печати
цветная
Емкость лотка подачи, л
100
Двусторонняя печать
нет
Скорость черно-белой печати, стр/мин
12
Скорость цветной печати, стр/мин
16
Рекомендованный объем печати, стр/мес
800
Скорость копирования, стр/мин
10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 890 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 723823
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Характеристики
Бренд
Место использования
для дома, для офиса, для малого офиса, средний офис
Максимальный формат
A4
Цветность печати
цветная
Количество цветов печати
4
Наличие автоподатчика
нет
Емкость лотка подачи, л
100
Емкость выходного лотка, л
30
Комплектация
Бутылочка с черными чернилами HP GT53XL - 135 мл; голубыми, пурпурными, желтыми чернилами HP GT52 - по 50 мл. Черная и трехцветная печатающие головки HP; руководство по установке; листовка о безопасном использовании струйного картриджа; листовка с нормативными требованиями; кабель питания.
Двусторонняя печать
нет
Скорость черно-белой печати, стр/мин
12
Скорость цветной печати, стр/мин
16
Печать фотографий
Да
Рекомендованный объем печати, стр/мес
800
Макcимальное разрешение печати (ч/б)
1200x1200 dpi
Скорость копирования, стр/мин
10
Максимальное количество копий за цикл
99 шт
Тип сканирующего устройства
планшетный
Оптическое разрешение сканера
1200x1200 dpi
Наличие факса
нет
Ресурс стартового цветного картриджа, л
8000
Материалы печати
глянцевая бумага, конверты, обычная бумага
Интерфейсы
Bluetooth, Wi-Fi
Поддержка карт памяти
нет
Поддержка Air Print
Да
Потребляемая мощность в режиме ожидания, Вт
3.023
Габариты ШхГхВ, мм
434.66x580.65x259.37 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
49х47х20
Вес, кг.
6.9
Описание товара МФУ струйное HP Smart Tank 581 (4A8D4A)
МФУ струйное HP Smart Tank 581 с цветной печатью формата A4 оснащено встроенной системой непрерывной подачи чернил (СНПЧ) для малого и среднего офиса. Устройство объединяет функции копира, принтера и сканера. Черный пластиковый корпус впишется в настольное рабочее пространство.
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Теги товара: a4
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Место использования
для дома, для офиса, для малого офиса, средний офис
Максимальный формат
A4
Цветность печати
цветная
Количество цветов печати
4
Наличие автоподатчика
нет
Емкость лотка подачи, л
100
Емкость выходного лотка, л
30
Комплектация
Бутылочка с черными чернилами HP GT53XL - 135 мл; голубыми, пурпурными, желтыми чернилами HP GT52 - по 50 мл. Черная и трехцветная печатающие головки HP; руководство по установке; листовка о безопасном использовании струйного картриджа; листовка с нормативными требованиями; кабель питания.
Двусторонняя печать
нет
Скорость черно-белой печати, стр/мин
12
Развернуть
Скорость цветной печати, стр/мин
16
Печать фотографий
Да
Рекомендованный объем печати, стр/мес
800
Макcимальное разрешение печати (ч/б)
1200x1200 dpi
Скорость копирования, стр/мин
10
Максимальное количество копий за цикл
99 шт
Тип сканирующего устройства
планшетный
Оптическое разрешение сканера
1200x1200 dpi
Наличие факса
нет
Ресурс стартового цветного картриджа, л
8000
Материалы печати
глянцевая бумага, конверты, обычная бумага
Интерфейсы
Bluetooth, Wi-Fi
Поддержка карт памяти
нет
Поддержка Air Print
Да
Потребляемая мощность в режиме ожидания, Вт
3.023
Габариты ШхГхВ, мм
434.66x580.65x259.37 мм
Страна производитель
Китай
МФУ струйное HP Smart Tank 581 с цветной печатью формата A4 оснащено встроенной системой непрерывной подачи чернил (СНПЧ) для малого и среднего офиса. Устройство объединяет функции копира, принтера и сканера. Черный пластиковый корпус впишется в настольное рабочее пространство.
Смотрите также: МФУ лазерные, МФУ струйные, Опции для МФУ и принтеров, Принтеры лазерные, Принтеры струйные, для дома, a3
Теги товара: a4
Смотрите также: МФУ лазерные, МФУ струйные, Опции для МФУ и принтеров, Принтеры лазерные, Принтеры струйные, для дома, a3
Теги товара: a4
МФУ струйное HP Smart Tank 581 (4A8D4A) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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