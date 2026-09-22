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Характеристики
Тип товара
МФУ лазерное
Максимальный формат
A4
Цветность печати
черно-белая
Наличие автоподатчика
да
Емкость лотка подачи, л
100
Двусторонняя печать
Да
Скорость черно-белой печати, стр/мин
40
Скорость копирования, стр/мин
40
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
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МФУ, кабель питания, кабель для факса, пробный картридж на 3600 стр.
Особенности
КОРОБКУ НЕ ВЫБРАСЫВАТЬ, до обнаружения админ-пароля на отдельном листе или стикере на задней части устройства!
Двусторонняя печать
Да
Скорость черно-белой печати, стр/мин
40
Скорость цветной печати, стр/мин
20
Макcимальное разрешение печати (ч/б)
1200x1200 dpi
Печать фотографий
нет
Рекомендованный объем печати, стр/мес
0
Скорость копирования, стр/мин
40
Масштабирование (до)
400
Максимальное количество копий за цикл
999 шт
Тип сканирующего устройства
планшетный/протяжной
Оптическое разрешение сканера
1200x1200 dpi
Наличие факса
да
Интерфейсы
Ethernet (RJ-45)
Поддержка Air Print
Да
Ресурс стартового цветного картриджа, л
0
Материалы печати
обычная бумага
Потребляемая мощность в режиме ожидания, Вт
10.8
Потребляемая мощность при работе, Вт
574.4
Габариты ШхГхВ, мм
0.546x0.545x0.563
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
62х60х57
Вес, кг.
15
Описание товара МФУ лазерный Kyocera Ecosys MA4000fx (110C1B3NL0)
МФУ Kyocera — практичное лазерное устройство для чёрно-белой печати, копирования и работы с обычной бумагой. Модель сочетает функциональность и удобство: автоподатчик упрощает обработку документов, а масштабирование до 400% помогает адаптировать копии под нужный формат.
За один цикл можно получить до 999 копий, что удобно при работе с большими объёмами документов. Стартовый чёрно-белый картридж рассчитан на ресурс 3600 л, поэтому МФУ готово к продолжительной эксплуатации без частой замены расходных материалов. Поддержка AirPrint позволяет отправлять документы на печать с совместимых устройств.
Объём оперативной памяти до 1024 Мб обеспечивает уверенную работу с заданиями, а потребление 10,8 Вт в режиме ожидания помогает рационально расходовать энергию. Вес 19,5 кг делает устройство основательным и устойчивым решением для рабочего пространства. Емкость лотка подачи составляет 100 л.
МФУ, кабель питания, кабель для факса, пробный картридж на 3600 стр.
Особенности
КОРОБКУ НЕ ВЫБРАСЫВАТЬ, до обнаружения админ-пароля на отдельном листе или стикере на задней части устройства!
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Двусторонняя печать
Да
Скорость черно-белой печати, стр/мин
40
Скорость цветной печати, стр/мин
20
Макcимальное разрешение печати (ч/б)
1200x1200 dpi
Печать фотографий
нет
Рекомендованный объем печати, стр/мес
0
Скорость копирования, стр/мин
40
Масштабирование (до)
400
Максимальное количество копий за цикл
999 шт
Тип сканирующего устройства
планшетный/протяжной
Оптическое разрешение сканера
1200x1200 dpi
Наличие факса
да
Интерфейсы
Ethernet (RJ-45)
Поддержка Air Print
Да
Ресурс стартового цветного картриджа, л
0
Материалы печати
обычная бумага
Потребляемая мощность в режиме ожидания, Вт
10.8
Потребляемая мощность при работе, Вт
574.4
Габариты ШхГхВ, мм
0.546x0.545x0.563
Страна производитель
Китай
Описание
МФУ Kyocera — практичное лазерное устройство для чёрно-белой печати, копирования и работы с обычной бумагой. Модель сочетает функциональность и удобство: автоподатчик упрощает обработку документов, а масштабирование до 400% помогает адаптировать копии под нужный формат.
За один цикл можно получить до 999 копий, что удобно при работе с большими объёмами документов. Стартовый чёрно-белый картридж рассчитан на ресурс 3600 л, поэтому МФУ готово к продолжительной эксплуатации без частой замены расходных материалов. Поддержка AirPrint позволяет отправлять документы на печать с совместимых устройств.
Объём оперативной памяти до 1024 Мб обеспечивает уверенную работу с заданиями, а потребление 10,8 Вт в режиме ожидания помогает рационально расходовать энергию. Вес 19,5 кг делает устройство основательным и устойчивым решением для рабочего пространства. Емкость лотка подачи составляет 100 л.
МФУ лазерный Kyocera Ecosys MA4000fx (110C1B3NL0) - купить по цене 53940 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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