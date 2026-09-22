Точка доступа TP-Link EAP723
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Точка доступа TP-Link EAP723
Точка доступа TP-Link EAP723 – компактное устройство с потолочным или настенным монтажом и упрощенным питанием PoE. В беспроводном режиме система гарантирует скорость передачи данных 3570 Мбит/с, а через Ethernet-интерфейс 2500 Мбит/с. Прибор оснащен 4-мя внутренними антеннами и индикацией рабочего статуса. Модель TP-Link EAP723 порадует расширенным функционалом, включая Mesh, DHCP и MU-MIMO. Вы можете просматривать статистику Wi-Fi, ограничивать скорость и перезагружать модем по расписанию, использовать автовыбор канала и прочие функции. Управлять настройками удобно через Web-интерфейс или технологию TP-Link Omada.
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