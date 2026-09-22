Коммутатор TP-Link TL-SG105MPE
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Характеристики
Описание товара Коммутатор TP-Link TL-SG105MPE
Этот коммутатор TP-Link создан для тех, кто ценит простоту использования без сложных настроек. Пять портов RJ45 с базовой скоростью до 1 Гбит/сек обеспечивают быструю передачу данных для рабочих станций, периферии или домашних устройств. Отдельный SFP-порт поддерживает скорости до впечатляющих 100 Гбит/с, что делает устройство гибким даже при подключении к высокоскоростным трассам. Поддержка PoE 802.3af и 802.3at позволяет питать совместимые устройства прямо через кабель, сокращая количество проводов на рабочем столе. Компактный настольный форм-фактор не займёт много места. Вместительная таблица на 2000 MAC-адресов справится даже с активной офисной сетью.
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Теги товара: Неуправляемые коммутаторы
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Теги товара: Неуправляемые коммутаторы
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