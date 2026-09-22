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Wi-Fi Роутер TENDA W18E купить с доставкой в Москве
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Wi-Fi Роутер TENDA W18E

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Wi-Fi Роутер TENDA W18E - фото 1
Wi-Fi Роутер TENDA W18E - фото 2
Wi-Fi Роутер TENDA W18E - фото 3
Wi-Fi Роутер TENDA W18E - фото 4
Wi-Fi Роутер TENDA W18E - фото 5
Wi-Fi Роутер TENDA W18E - фото 6
Wi-Fi Роутер TENDA W18E - фото 7
Wi-Fi Роутер TENDA W18E - фото 8
Wi-Fi Роутер TENDA W18E - фото 9
Wi-Fi Роутер TENDA W18E - фото 10
Wi-Fi Роутер TENDA W18E - фото 11
Wi-Fi Роутер TENDA W18E - фото 12
Wi-Fi Роутер TENDA W18E - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi роутер
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
1167 Мбит/с
Количество внешних антенн
4
Количество портов LAN
3
Количество портов WAN
1
Функции VPN
да
  • Wi-Fi Роутер TENDA W18E - фото 1
  • Wi-Fi Роутер TENDA W18E - фото 2
  • Wi-Fi Роутер TENDA W18E - фото 3
  • Wi-Fi Роутер TENDA W18E - фото 4
  • Wi-Fi Роутер TENDA W18E - фото 5
  • Wi-Fi Роутер TENDA W18E - фото 6
  • Wi-Fi Роутер TENDA W18E - фото 7
  • Wi-Fi Роутер TENDA W18E - фото 8
  • Wi-Fi Роутер TENDA W18E - фото 9
  • Wi-Fi Роутер TENDA W18E - фото 10
  • Wi-Fi Роутер TENDA W18E - фото 11
  • Wi-Fi Роутер TENDA W18E - фото 12
  • Wi-Fi Роутер TENDA W18E - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 950 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 723577
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Характеристики

Бренд
Tenda
Тип товара
Wi-Fi роутер
Цвет
черный
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Класс Wi-Fi
AC1200
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
1167 Мбит/с
Количество внешних антенн
4
Количество портов LAN
3
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Управление
Web-интерфейс, мобильное приложение
Сетевые протоколы и функции
UPnP
Поддержка MESH
нет
Режимы работы
маршрутизатор
Функции VPN
да
Комплектация
Роутер, адаптер питания, документация
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
220x135x30
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х30х7
Вес, кг.
1

Описание товара Wi-Fi Роутер TENDA W18E

W18E - это корпоративный беспроводной маршрутизатор с сильным сигналом и высокой пропускной способностью, специально разработанный для развертывания сетей на предприятиях малого и среднего бизнеса, в небольших магазинах и многодетных семьях. Он поддерживает высокоскоростной параллелизм до 1200 Мбит/с. Он оснащен независимыми микросхемами корпоративного уровня с функцией усиления сигнала, металлическим корпусом, конструкцией с превосходным отводом тепла, обеспечивающей стабильную высокую производительность даже в многопользовательских сценариях большого масштаба. W18E использует встроенные функции корпоративного уровня, такие как наложение нескольких сетей глобальной сети, управление поведением пользователей, интеллектуальное управление полосой пропускания, VPN, защита от атак, для удовлетворения сетевых требований различных предприятий.

Отзывы о товаре Wi-Fi Роутер TENDA W18E




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Характеристики
Бренд
Tenda
Тип товара
Wi-Fi роутер
Цвет
черный
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Класс Wi-Fi
AC1200
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
1167 Мбит/с
Количество внешних антенн
4
Количество портов LAN
3
Количество портов WAN
1
Развернуть
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Управление
Web-интерфейс, мобильное приложение
Сетевые протоколы и функции
UPnP
Поддержка MESH
нет
Режимы работы
маршрутизатор
Функции VPN
да
Комплектация
Роутер, адаптер питания, документация
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
220x135x30
Страна производитель
Китай
Описание
W18E - это корпоративный беспроводной маршрутизатор с сильным сигналом и высокой пропускной способностью, специально разработанный для развертывания сетей на предприятиях малого и среднего бизнеса, в небольших магазинах и многодетных семьях. Он поддерживает высокоскоростной параллелизм до 1200 Мбит/с. Он оснащен независимыми микросхемами корпоративного уровня с функцией усиления сигнала, металлическим корпусом, конструкцией с превосходным отводом тепла, обеспечивающей стабильную высокую производительность даже в многопользовательских сценариях большого масштаба. W18E использует встроенные функции корпоративного уровня, такие как наложение нескольких сетей глобальной сети, управление поведением пользователей, интеллектуальное управление полосой пропускания, VPN, защита от атак, для удовлетворения сетевых требований различных предприятий.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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