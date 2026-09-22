Wi-Fi Роутер TENDA W18E
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Характеристики
Описание товара Wi-Fi Роутер TENDA W18E
W18E - это корпоративный беспроводной маршрутизатор с сильным сигналом и высокой пропускной способностью, специально разработанный для развертывания сетей на предприятиях малого и среднего бизнеса, в небольших магазинах и многодетных семьях. Он поддерживает высокоскоростной параллелизм до 1200 Мбит/с. Он оснащен независимыми микросхемами корпоративного уровня с функцией усиления сигнала, металлическим корпусом, конструкцией с превосходным отводом тепла, обеспечивающей стабильную высокую производительность даже в многопользовательских сценариях большого масштаба. W18E использует встроенные функции корпоративного уровня, такие как наложение нескольких сетей глобальной сети, управление поведением пользователей, интеллектуальное управление полосой пропускания, VPN, защита от атак, для удовлетворения сетевых требований различных предприятий.
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Теги товара: Cudy, Гигабитные, Двухдиапазонные
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Теги товара: Cudy, Гигабитные, Двухдиапазонные
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