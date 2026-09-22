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Коммутатор TENDA TEG2205D купить с доставкой в Москве
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Коммутатор TENDA TEG2205D

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Коммутатор TENDA TEG2205D - фото 1
Коммутатор TENDA TEG2205D - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Количество портов RJ45
5
Базовая скорость передачи данных
10 Гбит/с
Количество портов SFP
0
Поддержка PoE
нет
  • Коммутатор TENDA TEG2205D - фото 1
  • Коммутатор TENDA TEG2205D - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 010 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 723552
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Характеристики

Бренд
Tenda
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
Коммутатор
Количество портов RJ45
5
Базовая скорость передачи данных
10 Гбит/с
Количество портов SFP
0
Поддержка PoE
нет
Размер таблицы MAC адресов
8000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х8х8
Вес, г.
247

Описание товара Коммутатор TENDA TEG2205D

Коммутатор Tenda — это компактное настольное устройство, которое органично впишется в любое рабочее пространство. Управляемый L2-коммутатор с пятью портами RJ45 отлично подойдёт для современного офиса или дома, где важна стабильная и быстрая передача данных. Базовая скорость до 10 Гбит/с позволит мгновенно обмениваться большими файлами и поддерживать плавную работу сети без задержек. Благодаря объёмной таблице MAC-адресов на 8000 записей ваш коммутатор справится даже с интенсивной сетевой нагрузкой. Отсутствие поддержки PoE делает модель оптимальным выбором там, где питание устройств по кабелю не требуется — ничего лишнего, только максимальная производительность!



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Отзывы о товаре Коммутатор TENDA TEG2205D




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Характеристики
Бренд
Tenda
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
Коммутатор
Количество портов RJ45
5
Базовая скорость передачи данных
10 Гбит/с
Количество портов SFP
0
Поддержка PoE
нет
Размер таблицы MAC адресов
8000
Страна производитель
Китай
Описание
Коммутатор Tenda — это компактное настольное устройство, которое органично впишется в любое рабочее пространство. Управляемый L2-коммутатор с пятью портами RJ45 отлично подойдёт для современного офиса или дома, где важна стабильная и быстрая передача данных. Базовая скорость до 10 Гбит/с позволит мгновенно обмениваться большими файлами и поддерживать плавную работу сети без задержек. Благодаря объёмной таблице MAC-адресов на 8000 записей ваш коммутатор справится даже с интенсивной сетевой нагрузкой. Отсутствие поддержки PoE делает модель оптимальным выбором там, где питание устройств по кабелю не требуется — ничего лишнего, только максимальная производительность!


Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
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