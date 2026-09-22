Коммутатор TENDA TEG2205D
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Характеристики
Описание товара Коммутатор TENDA TEG2205D
Коммутатор Tenda — это компактное настольное устройство, которое органично впишется в любое рабочее пространство. Управляемый L2-коммутатор с пятью портами RJ45 отлично подойдёт для современного офиса или дома, где важна стабильная и быстрая передача данных. Базовая скорость до 10 Гбит/с позволит мгновенно обмениваться большими файлами и поддерживать плавную работу сети без задержек. Благодаря объёмной таблице MAC-адресов на 8000 записей ваш коммутатор справится даже с интенсивной сетевой нагрузкой. Отсутствие поддержки PoE делает модель оптимальным выбором там, где питание устройств по кабелю не требуется — ничего лишнего, только максимальная производительность!
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