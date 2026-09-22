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Wi-Fi роутер Keenetic Extra (KN-1714) купить с доставкой в Москве
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Wi-Fi роутер Keenetic Extra (KN-1714)

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Wi-Fi роутер Keenetic Extra (KN-1714) - фото 1
Wi-Fi роутер Keenetic Extra (KN-1714) - фото 2
Wi-Fi роутер Keenetic Extra (KN-1714) - фото 3
Wi-Fi роутер Keenetic Extra (KN-1714) - фото 4
Wi-Fi роутер Keenetic Extra (KN-1714) - фото 5
Wi-Fi роутер Keenetic Extra (KN-1714) - фото 6
Wi-Fi роутер Keenetic Extra (KN-1714) - фото 7
Wi-Fi роутер Keenetic Extra (KN-1714) - фото 8
Wi-Fi роутер Keenetic Extra (KN-1714) - фото 9
Wi-Fi роутер Keenetic Extra (KN-1714) - фото 10
Wi-Fi роутер Keenetic Extra (KN-1714) - фото 11
Wi-Fi роутер Keenetic Extra (KN-1714) - фото 12
Wi-Fi роутер Keenetic Extra (KN-1714) - фото 13
Wi-Fi роутер Keenetic Extra (KN-1714) - фото 14
Wi-Fi роутер Keenetic Extra (KN-1714) - фото 15
Wi-Fi роутер Keenetic Extra (KN-1714) - фото 16
Wi-Fi роутер Keenetic Extra (KN-1714) - фото 17
Wi-Fi роутер Keenetic Extra (KN-1714) - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi роутер
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
1167 Мбит/с
Количество внешних антенн
2
Количество портов LAN
3
Количество портов WAN
1
Функции VPN
да
  • Wi-Fi роутер Keenetic Extra (KN-1714) - фото 1
  • Wi-Fi роутер Keenetic Extra (KN-1714) - фото 2
  • Wi-Fi роутер Keenetic Extra (KN-1714) - фото 3
  • Wi-Fi роутер Keenetic Extra (KN-1714) - фото 4
  • Wi-Fi роутер Keenetic Extra (KN-1714) - фото 5
  • Wi-Fi роутер Keenetic Extra (KN-1714) - фото 6
  • Wi-Fi роутер Keenetic Extra (KN-1714) - фото 7
  • Wi-Fi роутер Keenetic Extra (KN-1714) - фото 8
  • Wi-Fi роутер Keenetic Extra (KN-1714) - фото 9
  • Wi-Fi роутер Keenetic Extra (KN-1714) - фото 10
  • Wi-Fi роутер Keenetic Extra (KN-1714) - фото 11
  • Wi-Fi роутер Keenetic Extra (KN-1714) - фото 12
  • Wi-Fi роутер Keenetic Extra (KN-1714) - фото 13
  • Wi-Fi роутер Keenetic Extra (KN-1714) - фото 14
  • Wi-Fi роутер Keenetic Extra (KN-1714) - фото 15
  • Wi-Fi роутер Keenetic Extra (KN-1714) - фото 16
  • Wi-Fi роутер Keenetic Extra (KN-1714) - фото 17
  • Wi-Fi роутер Keenetic Extra (KN-1714) - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 300 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 723521
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Характеристики

Бренд
Keenetic
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA, WPA2-Enterprise, WPA2, WPA3, WPA3-PSK, WPA3-Enterprise
Цвет
белый
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Класс Wi-Fi
AC1200
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
1167 Мбит/с
Количество внешних антенн
2
Количество портов LAN
3
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
100 Мбит/с
Управление
SSH, Telnet, Web-интерфейс, мобильное приложение
Сетевые протоколы и функции
IGMP, QoS, UPnP, VLAN
Поддержка MESH
да
Режимы работы
маршрутизатор
Функции VPN
да
Комплектация
адаптер питания, документация, кабель Ethernet
Габариты, мм
159x29x110мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х24х5
Вес, г.
600

Описание товара Wi-Fi роутер Keenetic Extra (KN-1714)

Маршрутизатор Keenetic Extra KN-1714 объединяет двухдиапазонный Wi-Fi 5 класса AC1200, 4-портовый Smart-коммутатор и порт USB 2.0 для подключения внешних модемов LTE/4G. Благодаря поддержке различных источников интернета универсально подходит для домашних и офисных условий, как в плотной городской застройке, так и за городом. Операционная система KeeneticOS предлагает приоритизацию и резервирование подключений, все популярные VPN-протоколы, облачный удаленный доступ KeenDNS, роль шлюза-контроллера Mesh Wi-Fi-системы. В качестве ретрансляторов оптимальны любые 100-мегабитные модели, особенно двухдиапазонные: Air, Explorer и Buddy 5.

Отзывы о товаре Wi-Fi роутер Keenetic Extra (KN-1714)




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Характеристики
Бренд
Keenetic
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA, WPA2-Enterprise, WPA2, WPA3, WPA3-PSK, WPA3-Enterprise
Цвет
белый
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Класс Wi-Fi
AC1200
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
1167 Мбит/с
Количество внешних антенн
2
Количество портов LAN
3
Развернуть
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
100 Мбит/с
Управление
SSH, Telnet, Web-интерфейс, мобильное приложение
Сетевые протоколы и функции
IGMP, QoS, UPnP, VLAN
Поддержка MESH
да
Режимы работы
маршрутизатор
Функции VPN
да
Комплектация
адаптер питания, документация, кабель Ethernet
Габариты, мм
159x29x110мм
Страна производитель
Китай
Описание
Маршрутизатор Keenetic Extra KN-1714 объединяет двухдиапазонный Wi-Fi 5 класса AC1200, 4-портовый Smart-коммутатор и порт USB 2.0 для подключения внешних модемов LTE/4G. Благодаря поддержке различных источников интернета универсально подходит для домашних и офисных условий, как в плотной городской застройке, так и за городом. Операционная система KeeneticOS предлагает приоритизацию и резервирование подключений, все популярные VPN-протоколы, облачный удаленный доступ KeenDNS, роль шлюза-контроллера Mesh Wi-Fi-системы. В качестве ретрансляторов оптимальны любые 100-мегабитные модели, особенно двухдиапазонные: Air, Explorer и Buddy 5.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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