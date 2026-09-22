Система водяного охлаждения Zalman ALPHA2 SE A24 Black
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Характеристики
Описание товара Система водяного охлаждения Zalman ALPHA2 SE A24 Black
Система охлаждения ZALMAN ALPHA2 A24 с дизайном в черном цвете рассеивает мощность до 320 Вт и подходит для обслуживания мощного многоядерного процессора в составе производительной игровой системы или другого ПК с высоким быстродействием. Модель совместима с сокетами AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200 и LGA 1700. Преимуществом устройства является наличие дисплея для отображения температуры CPU. Данные термомониторинга поступают из BIOS в реальном времени. СЖО ZALMAN ALPHA2 A24 оснащена 2 вентиляторами типоразмера 120 мм на базе малошумных гидродинамических подшипников с увеличенным ресурсом. Их скорость вращения регулируется автоматически и изменяется в широких пределах – от 600 до 2000 об/мин. Максимальный уровень шума вентиляторов равен 29.7 дБ. Показатель сопоставим с тихим шепотом или звуком от настенных часов. Украшением системы является встроенная в вентиляторы и водоблок многоцветная подсветка. Простоту монтажа устройства гарантируют 40-сантиметровые трубки. Система не рассчитана на замену компонентов и охлаждающей жидкости.
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