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Система водяного охлаждения Zalman (ALPHA2 SE A36 White) white купить с доставкой в Москве
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Система водяного охлаждения Zalman (ALPHA2 SE A36 White) white

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Система водяного охлаждения Zalman (ALPHA2 SE A36 White) white - фото 1
Система водяного охлаждения Zalman (ALPHA2 SE A36 White) white - фото 2
Система водяного охлаждения Zalman (ALPHA2 SE A36 White) white - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Тип подсветки
ARGB
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
3
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
800-2000 об/мин
  • Система водяного охлаждения Zalman (ALPHA2 SE A36 White) white - фото 1
  • Система водяного охлаждения Zalman (ALPHA2 SE A36 White) white - фото 2
  • Система водяного охлаждения Zalman (ALPHA2 SE A36 White) white - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 800 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 723124
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Характеристики

Бренд
Zalman
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Подсветка
да
Тип подсветки
ARGB
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700
Тип коннектора
4 pin
Термопаста в комплекте
Да
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
3
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
800-2000 об/мин
Уровень шума
29.7
Материал радиатора
алюминий
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
46х22х15
Вес, кг.
2.7

Описание товара Система водяного охлаждения Zalman (ALPHA2 SE A36 White) white

Система водяного охлаждения Zalman Alpha2 SE A36 снижает температуру процессоров AMD и Intel. Подходит для сокетов AM4, AM5 и различных LGA, что расширяет возможности использования в современных ПК. Комплект рассчитан на пользователей, которым важна стабильная работа и тихое охлаждение мощных процессоров.

Отзывы о товаре Система водяного охлаждения Zalman (ALPHA2 SE A36 White) white




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Характеристики
Бренд
Zalman
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Подсветка
да
Тип подсветки
ARGB
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700
Тип коннектора
4 pin
Термопаста в комплекте
Да
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
3
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
800-2000 об/мин
Развернуть
Уровень шума
29.7
Материал радиатора
алюминий
Страна производитель
Китай
Описание
Система водяного охлаждения Zalman Alpha2 SE A36 снижает температуру процессоров AMD и Intel. Подходит для сокетов AM4, AM5 и различных LGA, что расширяет возможности использования в современных ПК. Комплект рассчитан на пользователей, которым важна стабильная работа и тихое охлаждение мощных процессоров.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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