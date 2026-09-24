Комплект вентиляторов для корпуса ASUS TUF GAMING TF120 ARGB (90DA0033-B09030)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Комплект вентиляторов для корпуса ASUS TUF GAMING TF120 ARGB (90DA0033-B09030)
Комплект вентиляторов ASUS TUF GAMING TF120 ARGB 3IN1 [90DA0033-B09030] состоит из трех приспособлений и рассчитан на 25000 ч каждый. Изделие характеризуется низким уровнем шума до максимальных 29 дБ и долговечностью. Размер составляет 120х120 мм, что подходит для большинства системных блоков. Специальная прокладка уменьшает вибрацию и увеличивает производительность. Комплект вентиляторов ASUS TUF GAMING TF120 ARGB 3IN1 [90DA0030-B09030] вращается на гидродинамических подшипниках, который обеспечивает длительную эксплуатацию. ARGB-подсветка со светодиодной матрицей размещена на каждой лопасти, благодаря чему свет излучается равномерно и ярко. Модель вращается в автоматическом режиме со скоростью до 1900 об/мин, что оптимально для игровых устройств.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1700, LGA 2011, LGA 2011-3, LGA 2066, Для процессора
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 4 740 руб.1185 руб. в СплитСистема водяного охлаждения ID-Cooling FX360 Pro черный
-
В наличииЦена 5 340 руб.1335 руб. в СплитКулер для процессора водяной 300W DX240 MAX S1851/1700/1200/115X...
-
В наличииЦена 5 360 руб.1340 руб. в СплитКулер для процессора Noctua NH-L9i-17xx-CH.BK
-
В наличииЦена 5 370 руб.1343 руб. в СплитКулер Deepсool AK620 (R-AK620-BKNNMT-G)
-
В наличииЦена 5 370 руб.1343 руб. в СплитКулер ExeGate ESNK-P0078AP4.PWM.2U.4189.Cu (EX293442RUS)
-
В наличииЦена 5 690 руб.1423 руб. в СплитСистема водяного охлаждения Thermaltake LA360 (CL-W459-PL12SW-A)...
-
В наличииЦена 5 780 руб.1445 руб. в СплитКулер для процессора MULTI SOCKET MAG CORELIQUID A13 240 MSI
-
В наличииЦена 5 780 руб.1445 руб. в СплитКулер для процессора MULTI SOCKET MAG CORELIQUID A13 240 WHITE M...
-
В наличииЦена 6 060 руб. 7 320 руб.1515 руб. в СплитКулер для процессора Noctua NH-L9I
-
В наличииЦена 6 170 руб.1543 руб. в СплитСистема водяного охлаждения MSI MAG CORELIQUID A15 240 (306-7ZWA...
-
В наличииЦена 6 290 руб.1573 руб. в СплитКулер для процессора MULTI SOCKET MAG CORELIQUID A15 240 MSI
-
В наличииЦена 6 960 руб.1740 руб. в СплитКулер для процессора MULTI SOCKET MAG CORELIQUID A13 360 MSI
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1700, LGA 2011, LGA 2011-3, LGA 2066, Для процессора
Отзывы о товаре Комплект вентиляторов для корпуса ASUS TUF GAMING TF120 ARGB (90DA0033-B09030)