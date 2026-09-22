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Кулер для процессора Alseye M120D-W-Plus купить с доставкой в Москве
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Кулер для процессора Alseye M120D-W-Plus

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Кулер для процессора Alseye M120D-W-Plus - фото 1
Кулер для процессора Alseye M120D-W-Plus - фото 2
Кулер для процессора Alseye M120D-W-Plus - фото 3
Кулер для процессора Alseye M120D-W-Plus - фото 4
Кулер для процессора Alseye M120D-W-Plus - фото 5
Кулер для процессора Alseye M120D-W-Plus - фото 6
Кулер для процессора Alseye M120D-W-Plus - фото 7
Кулер для процессора Alseye M120D-W-Plus - фото 8
Кулер для процессора Alseye M120D-W-Plus - фото 9
Кулер для процессора Alseye M120D-W-Plus - фото 10
Кулер для процессора Alseye M120D-W-Plus - фото 11
Кулер для процессора Alseye M120D-W-Plus - фото 12
Кулер для процессора Alseye M120D-W-Plus - фото 13
Кулер для процессора Alseye M120D-W-Plus - фото 14
Кулер для процессора Alseye M120D-W-Plus - фото 15
Кулер для процессора Alseye M120D-W-Plus - фото 16
Кулер для процессора Alseye M120D-W-Plus - фото 17
Кулер для процессора Alseye M120D-W-Plus - фото 18
Кулер для процессора Alseye M120D-W-Plus - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вентилятор для корпуса
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Тип подсветки
ARGB
Socket
AM4, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 2011, LGA 2066, LGA S775, LGA 1366
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидравлический
Количество вентиляторов
2
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
200
  • Кулер для процессора Alseye M120D-W-Plus - фото 1
  • Кулер для процессора Alseye M120D-W-Plus - фото 2
  • Кулер для процессора Alseye M120D-W-Plus - фото 3
  • Кулер для процессора Alseye M120D-W-Plus - фото 4
  • Кулер для процессора Alseye M120D-W-Plus - фото 5
  • Кулер для процессора Alseye M120D-W-Plus - фото 6
  • Кулер для процессора Alseye M120D-W-Plus - фото 7
  • Кулер для процессора Alseye M120D-W-Plus - фото 8
  • Кулер для процессора Alseye M120D-W-Plus - фото 9
  • Кулер для процессора Alseye M120D-W-Plus - фото 10
  • Кулер для процессора Alseye M120D-W-Plus - фото 11
  • Кулер для процессора Alseye M120D-W-Plus - фото 12
  • Кулер для процессора Alseye M120D-W-Plus - фото 13
  • Кулер для процессора Alseye M120D-W-Plus - фото 14
  • Кулер для процессора Alseye M120D-W-Plus - фото 15
  • Кулер для процессора Alseye M120D-W-Plus - фото 16
  • Кулер для процессора Alseye M120D-W-Plus - фото 17
  • Кулер для процессора Alseye M120D-W-Plus - фото 18
  • Кулер для процессора Alseye M120D-W-Plus - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 660 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 717576
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Характеристики

Бренд
Alseye
Тип товара
Вентилятор для корпуса
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
да
Тип подсветки
ARGB
Socket
AM4, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 2011, LGA 2066, LGA S775, LGA 1366
Тип коннектора
4 pin
Термопаста в комплекте
Да
Тип подшипника
гидравлический
Количество вентиляторов
2
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
200
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
700-1900 об/мин
Уровень шума
18.5
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Наличие тепловых трубок
да
Размеры в упаковке, см
51х38х35
Вес, кг.
11.9

Описание товара Кулер для процессора Alseye M120D-W-Plus

Вентилятор ALSEYE M120D-W-Plus — это надёжное и эффективное решение для охлаждения вашего компьютера. Он обеспечивает стабильную работу и помогает поддерживать оптимальную температуру внутри корпуса. Благодаря компактным размерам и низкому уровню шума, вентилятор не создаёт дискомфорта при использовании.



Теги товара: 120 мм, Алюминий, ARGB, 4-pin, 4-pin PWM

Отзывы о товаре Кулер для процессора Alseye M120D-W-Plus




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Характеристики
Бренд
Alseye
Тип товара
Вентилятор для корпуса
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
да
Тип подсветки
ARGB
Socket
AM4, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 2011, LGA 2066, LGA S775, LGA 1366
Тип коннектора
4 pin
Термопаста в комплекте
Да
Тип подшипника
гидравлический
Количество вентиляторов
2
Развернуть
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
200
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
700-1900 об/мин
Уровень шума
18.5
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Наличие тепловых трубок
да
Описание
Вентилятор ALSEYE M120D-W-Plus — это надёжное и эффективное решение для охлаждения вашего компьютера. Он обеспечивает стабильную работу и помогает поддерживать оптимальную температуру внутри корпуса. Благодаря компактным размерам и низкому уровню шума, вентилятор не создаёт дискомфорта при использовании.


Теги товара: 120 мм, Алюминий, ARGB, 4-pin, 4-pin PWM
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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