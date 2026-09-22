Top.Mail.Ru
Система водяного охлаждения Alseye H280 TDP 200W (AS.02.02.0017) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Система водяного охлаждения Alseye H280 TDP 200W (AS.02.02.0017)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Система водяного охлаждения Alseye H280 TDP 200W (AS.02.02.0017) - фото 1
Система водяного охлаждения Alseye H280 TDP 200W (AS.02.02.0017) - фото 2
Система водяного охлаждения Alseye H280 TDP 200W (AS.02.02.0017) - фото 3
Система водяного охлаждения Alseye H280 TDP 200W (AS.02.02.0017) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
жидкостное
Тип подсветки
RGB
Socket
AM4, AM5, AM3, AM3+, FM2, FM2+, FM1, AM2, AM2+
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
2
Скорость вращения вентилятора
1500 об/мин
  • Система водяного охлаждения Alseye H280 TDP 200W (AS.02.02.0017) - фото 1
  • Система водяного охлаждения Alseye H280 TDP 200W (AS.02.02.0017) - фото 2
  • Система водяного охлаждения Alseye H280 TDP 200W (AS.02.02.0017) - фото 3
  • Система водяного охлаждения Alseye H280 TDP 200W (AS.02.02.0017) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 870 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 718814
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Alseye
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
жидкостное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
да
Тип подсветки
RGB
Socket
AM4, AM5, AM3, AM3+, FM2, FM2+, FM1, AM2, AM2+
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
2
Скорость вращения вентилятора
1500 об/мин
Уровень шума
35
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
65х38х35
Вес, кг.
13.5

Описание товара Система водяного охлаждения Alseye H280 TDP 200W (AS.02.02.0017)

Жидкостная система охлаждения Alseye с двумя вентиляторами — мощное решение для процессоров Intel и AMD, созданное для стабильной работы даже под высокой нагрузкой. Радиатор из алюминия эффективно отводит тепло, помогая поддерживать рабочую температуру процессора в любых сценариях. Яркая RGB-подсветка придает вашему компьютеру индивидуальность и эффектный внешний вид, делая его центром притяжения взгляда. Такая система подойдёт тем, кому важно сочетание производительности и стильного оформления рабочего места.



Теги товара: Алюминий, RGB, 4-pin, 4-pin PWM

Отзывы о товаре Система водяного охлаждения Alseye H280 TDP 200W (AS.02.02.0017)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Alseye
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
жидкостное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
да
Тип подсветки
RGB
Socket
AM4, AM5, AM3, AM3+, FM2, FM2+, FM1, AM2, AM2+
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
2
Скорость вращения вентилятора
1500 об/мин
Развернуть
Уровень шума
35
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Страна производитель
Китай
Описание
Жидкостная система охлаждения Alseye с двумя вентиляторами — мощное решение для процессоров Intel и AMD, созданное для стабильной работы даже под высокой нагрузкой. Радиатор из алюминия эффективно отводит тепло, помогая поддерживать рабочую температуру процессора в любых сценариях. Яркая RGB-подсветка придает вашему компьютеру индивидуальность и эффектный внешний вид, делая его центром притяжения взгляда. Такая система подойдёт тем, кому важно сочетание производительности и стильного оформления рабочего места.


Теги товара: Алюминий, RGB, 4-pin, 4-pin PWM
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Система водяного охлаждения Alseye H280 TDP 200W (AS.02.02.0017) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...