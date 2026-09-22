Система водяного охлаждения Ocypus Iota L36 WH
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Характеристики
Описание товара Система водяного охлаждения Ocypus Iota L36 WH
Система охлаждения Ocypus Iota L36 находит применение в игровых системных блоках с теплонагруженными процессорами, выделяющими до 300 Вт тепловой энергии. Необслуживаемая СЖО в белом исполнении оптимизирует температуру разогнанного ЦПУ с сокетом AM5, LGA 1700 или другим разъемом подключения. В модели используются медный водоблок и алюминиевый трехсекционный радиатор, между которыми проложены трубки для теплоносителя длиной 400 мм. Водоблок монтируется на теплоотводящую крышку ЦПУ поверх слоя термопасты. За рассеивание тепла с поверхности радиатора в жидкостном устройстве охлаждения Ocypus Iota L36 отвечают 3 120-миллиметровых вентилятора с питанием от разъемов 4-pin. В процессе работы вентиляторы поддерживают вращение со скоростью 500-2000 об/мин. В крыльчатки вентиляторов интегрированы ARGB-светодиоды.
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