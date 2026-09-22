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Вентилятор ID-Cooling DX240 MAX ARGB Black купить с доставкой в Москве
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Вентилятор ID-Cooling DX240 MAX ARGB Black

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Вентилятор ID-Cooling DX240 MAX ARGB Black - фото 1
Вентилятор ID-Cooling DX240 MAX ARGB Black - фото 2
Вентилятор ID-Cooling DX240 MAX ARGB Black - фото 3
Вентилятор ID-Cooling DX240 MAX ARGB Black - фото 4
Вентилятор ID-Cooling DX240 MAX ARGB Black - фото 5
Вентилятор ID-Cooling DX240 MAX ARGB Black - фото 6
Вентилятор ID-Cooling DX240 MAX ARGB Black - фото 7
Вентилятор ID-Cooling DX240 MAX ARGB Black - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
жидкостное
Тип подсветки
ARGB
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидравлический
Количество вентиляторов
2
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
300
  • Вентилятор ID-Cooling DX240 MAX ARGB Black - фото 1
  • Вентилятор ID-Cooling DX240 MAX ARGB Black - фото 2
  • Вентилятор ID-Cooling DX240 MAX ARGB Black - фото 3
  • Вентилятор ID-Cooling DX240 MAX ARGB Black - фото 4
  • Вентилятор ID-Cooling DX240 MAX ARGB Black - фото 5
  • Вентилятор ID-Cooling DX240 MAX ARGB Black - фото 6
  • Вентилятор ID-Cooling DX240 MAX ARGB Black - фото 7
  • Вентилятор ID-Cooling DX240 MAX ARGB Black - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 180 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 718940
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Характеристики

Бренд
ID-COOLING
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
жидкостное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
да
Тип подсветки
ARGB
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700
Тип коннектора
4 pin
Термопаста в комплекте
Да
Тип подшипника
гидравлический
Количество вентиляторов
2
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
300
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
2150
Уровень шума
32.5
Материал радиатора
алюминий
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
41х21х14
Вес, кг.
2.23

Описание товара Вентилятор ID-Cooling DX240 MAX ARGB Black

Вентилятор ID-Cooling DX240 MAX ARGB Black

Отзывы о товаре Вентилятор ID-Cooling DX240 MAX ARGB Black




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Характеристики
Бренд
ID-COOLING
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
жидкостное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
да
Тип подсветки
ARGB
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700
Тип коннектора
4 pin
Термопаста в комплекте
Да
Тип подшипника
гидравлический
Количество вентиляторов
2
Развернуть
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
300
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
2150
Уровень шума
32.5
Материал радиатора
алюминий
Страна производитель
Китай
Описание
Вентилятор ID-Cooling DX240 MAX ARGB Black
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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