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Система водяного охлаждения Deepcool LE360 V2 ARGB (R-LE360-BKAMMC-G-2) черный купить с доставкой в Москве
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Система водяного охлаждения Deepcool LE360 V2 ARGB (R-LE360-BKAMMC-G-2) черный

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Система водяного охлаждения Deepcool LE360 V2 ARGB (R-LE360-BKAMMC-G-2) черный - фото 1
Система водяного охлаждения Deepcool LE360 V2 ARGB (R-LE360-BKAMMC-G-2) черный - фото 2
Система водяного охлаждения Deepcool LE360 V2 ARGB (R-LE360-BKAMMC-G-2) черный - фото 3
Система водяного охлаждения Deepcool LE360 V2 ARGB (R-LE360-BKAMMC-G-2) черный - фото 4
Система водяного охлаждения Deepcool LE360 V2 ARGB (R-LE360-BKAMMC-G-2) черный - фото 5
Система водяного охлаждения Deepcool LE360 V2 ARGB (R-LE360-BKAMMC-G-2) черный - фото 6
Система водяного охлаждения Deepcool LE360 V2 ARGB (R-LE360-BKAMMC-G-2) черный - фото 7
Система водяного охлаждения Deepcool LE360 V2 ARGB (R-LE360-BKAMMC-G-2) черный - фото 8
Система водяного охлаждения Deepcool LE360 V2 ARGB (R-LE360-BKAMMC-G-2) черный - фото 9
Система водяного охлаждения Deepcool LE360 V2 ARGB (R-LE360-BKAMMC-G-2) черный - фото 10
Система водяного охлаждения Deepcool LE360 V2 ARGB (R-LE360-BKAMMC-G-2) черный - фото 11
Система водяного охлаждения Deepcool LE360 V2 ARGB (R-LE360-BKAMMC-G-2) черный - фото 12
Система водяного охлаждения Deepcool LE360 V2 ARGB (R-LE360-BKAMMC-G-2) черный - фото 13
Система водяного охлаждения Deepcool LE360 V2 ARGB (R-LE360-BKAMMC-G-2) черный - фото 14
Система водяного охлаждения Deepcool LE360 V2 ARGB (R-LE360-BKAMMC-G-2) черный - фото 15
Система водяного охлаждения Deepcool LE360 V2 ARGB (R-LE360-BKAMMC-G-2) черный - фото 16
Система водяного охлаждения Deepcool LE360 V2 ARGB (R-LE360-BKAMMC-G-2) черный - фото 17
Система водяного охлаждения Deepcool LE360 V2 ARGB (R-LE360-BKAMMC-G-2) черный - фото 18
Система водяного охлаждения Deepcool LE360 V2 ARGB (R-LE360-BKAMMC-G-2) черный - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
жидкостное
Тип подсветки
ARGB
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
3
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
250
  • Система водяного охлаждения Deepcool LE360 V2 ARGB (R-LE360-BKAMMC-G-2) черный - фото 1
  • Система водяного охлаждения Deepcool LE360 V2 ARGB (R-LE360-BKAMMC-G-2) черный - фото 2
  • Система водяного охлаждения Deepcool LE360 V2 ARGB (R-LE360-BKAMMC-G-2) черный - фото 3
  • Система водяного охлаждения Deepcool LE360 V2 ARGB (R-LE360-BKAMMC-G-2) черный - фото 4
  • Система водяного охлаждения Deepcool LE360 V2 ARGB (R-LE360-BKAMMC-G-2) черный - фото 5
  • Система водяного охлаждения Deepcool LE360 V2 ARGB (R-LE360-BKAMMC-G-2) черный - фото 6
  • Система водяного охлаждения Deepcool LE360 V2 ARGB (R-LE360-BKAMMC-G-2) черный - фото 7
  • Система водяного охлаждения Deepcool LE360 V2 ARGB (R-LE360-BKAMMC-G-2) черный - фото 8
  • Система водяного охлаждения Deepcool LE360 V2 ARGB (R-LE360-BKAMMC-G-2) черный - фото 9
  • Система водяного охлаждения Deepcool LE360 V2 ARGB (R-LE360-BKAMMC-G-2) черный - фото 10
  • Система водяного охлаждения Deepcool LE360 V2 ARGB (R-LE360-BKAMMC-G-2) черный - фото 11
  • Система водяного охлаждения Deepcool LE360 V2 ARGB (R-LE360-BKAMMC-G-2) черный - фото 12
  • Система водяного охлаждения Deepcool LE360 V2 ARGB (R-LE360-BKAMMC-G-2) черный - фото 13
  • Система водяного охлаждения Deepcool LE360 V2 ARGB (R-LE360-BKAMMC-G-2) черный - фото 14
  • Система водяного охлаждения Deepcool LE360 V2 ARGB (R-LE360-BKAMMC-G-2) черный - фото 15
  • Система водяного охлаждения Deepcool LE360 V2 ARGB (R-LE360-BKAMMC-G-2) черный - фото 16
  • Система водяного охлаждения Deepcool LE360 V2 ARGB (R-LE360-BKAMMC-G-2) черный - фото 17
  • Система водяного охлаждения Deepcool LE360 V2 ARGB (R-LE360-BKAMMC-G-2) черный - фото 18
  • Система водяного охлаждения Deepcool LE360 V2 ARGB (R-LE360-BKAMMC-G-2) черный - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 220 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 716491
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Характеристики

Бренд
Deepcool
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
жидкостное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
да
Тип подсветки
ARGB
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700
Тип коннектора
4 pin
Термопаста в комплекте
Да
Дополнительно
цельное основание
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
3
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
250
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
500-2100 об/мин
Уровень шума
31.6
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
44х20х17
Вес, кг.
2.02

Описание товара Система водяного охлаждения Deepcool LE360 V2 ARGB (R-LE360-BKAMMC-G-2) черный

**Жидкостная система охлаждения Deepcool LE360 V2 — эффективное решение для охлаждения вашего ПК!** Ищете надёжную систему охлаждения для компьютера? Deepcool LE360 V2 — отличный выбор для тех, кто хочет обеспечить стабильную работу своего ПК даже при высоких нагрузках. **Основные характеристики:** * тип: жидкостная система охлаждения; * цвет: чёрный; * длина радиатора: 360 мм; * количество вентиляторов в комплекте: 3; * диаметр вентилятора: 120 мм; * цвет подсветки: ARGB. Система Deepcool LE360 V2 поможет поддерживать оптимальную температуру компонентов вашего компьютера и предотвратить перегрев. Стильный дизайн и яркая ARGB-подсветка гармонично впишутся в любой ПК. Обеспечьте своему компьютеру надёжную защиту от перегрева с Deepcool LE360 V2!

Отзывы о товаре Система водяного охлаждения Deepcool LE360 V2 ARGB (R-LE360-BKAMMC-G-2) черный




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Характеристики
Бренд
Deepcool
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
жидкостное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
да
Тип подсветки
ARGB
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700
Тип коннектора
4 pin
Термопаста в комплекте
Да
Дополнительно
цельное основание
Тип подшипника
гидродинамический
Развернуть
Количество вентиляторов
3
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
250
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
500-2100 об/мин
Уровень шума
31.6
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Страна производитель
Китай
Описание
**Жидкостная система охлаждения Deepcool LE360 V2 — эффективное решение для охлаждения вашего ПК!** Ищете надёжную систему охлаждения для компьютера? Deepcool LE360 V2 — отличный выбор для тех, кто хочет обеспечить стабильную работу своего ПК даже при высоких нагрузках. **Основные характеристики:** * тип: жидкостная система охлаждения; * цвет: чёрный; * длина радиатора: 360 мм; * количество вентиляторов в комплекте: 3; * диаметр вентилятора: 120 мм; * цвет подсветки: ARGB. Система Deepcool LE360 V2 поможет поддерживать оптимальную температуру компонентов вашего компьютера и предотвратить перегрев. Стильный дизайн и яркая ARGB-подсветка гармонично впишутся в любой ПК. Обеспечьте своему компьютеру надёжную защиту от перегрева с Deepcool LE360 V2!
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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