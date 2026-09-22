Система водяного охлаждения Deepcool LE360 V2 ARGB (R-LE360-BKAMMC-G-2) черный
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Характеристики
Описание товара Система водяного охлаждения Deepcool LE360 V2 ARGB (R-LE360-BKAMMC-G-2) черный
**Жидкостная система охлаждения Deepcool LE360 V2 — эффективное решение для охлаждения вашего ПК!** Ищете надёжную систему охлаждения для компьютера? Deepcool LE360 V2 — отличный выбор для тех, кто хочет обеспечить стабильную работу своего ПК даже при высоких нагрузках. **Основные характеристики:** * тип: жидкостная система охлаждения; * цвет: чёрный; * длина радиатора: 360 мм; * количество вентиляторов в комплекте: 3; * диаметр вентилятора: 120 мм; * цвет подсветки: ARGB. Система Deepcool LE360 V2 поможет поддерживать оптимальную температуру компонентов вашего компьютера и предотвратить перегрев. Стильный дизайн и яркая ARGB-подсветка гармонично впишутся в любой ПК. Обеспечьте своему компьютеру надёжную защиту от перегрева с Deepcool LE360 V2!
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