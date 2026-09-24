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Кулер DeepCool LT520 WH белый (R-LT520-WHAMNF-G-1) купить с доставкой в Москве
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Кулер DeepCool LT520 WH белый (R-LT520-WHAMNF-G-1)

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Кулер DeepCool LT520 WH белый (R-LT520-WHAMNF-G-1) - фото 1
Кулер DeepCool LT520 WH белый (R-LT520-WHAMNF-G-1) - фото 2
Кулер DeepCool LT520 WH белый (R-LT520-WHAMNF-G-1) - фото 3
Кулер DeepCool LT520 WH белый (R-LT520-WHAMNF-G-1) - фото 4
Кулер DeepCool LT520 WH белый (R-LT520-WHAMNF-G-1) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
жидкостное
Тип подсветки
ARGB
Socket
AM5, AM4, LGA 1700, LGA 1200, LGA 1151, LGA 1150, LGA 1155, LGA 2066, LGA 2011-3, LGA 2011
Тип коннектора
3 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
2
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
180
  • Кулер DeepCool LT520 WH белый (R-LT520-WHAMNF-G-1) - фото 1
  • Кулер DeepCool LT520 WH белый (R-LT520-WHAMNF-G-1) - фото 2
  • Кулер DeepCool LT520 WH белый (R-LT520-WHAMNF-G-1) - фото 3
  • Кулер DeepCool LT520 WH белый (R-LT520-WHAMNF-G-1) - фото 4
  • Кулер DeepCool LT520 WH белый (R-LT520-WHAMNF-G-1) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 040 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 666947
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Характеристики

Бренд
Deepcool
Тип товара
Кулер для процессора
Максимальная скорость вращения, об/мин
2250
Минимальная скорость вращения, об/мин
500
Производство
Китай
Назначение
для процессора
Охлаждение
жидкостное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
да
Тип подсветки
ARGB
Socket
AM5, AM4, LGA 1700, LGA 1200, LGA 1151, LGA 1150, LGA 1155, LGA 2066, LGA 2011-3, LGA 2011
Тип коннектора
3 pin
Термопаста в комплекте
Да
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
2
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
180
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
100-2250 об/мин
Уровень шума
32.9
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х46х36
Вес, кг.
14.18

Описание товара Кулер DeepCool LT520 WH белый (R-LT520-WHAMNF-G-1)

Система охлаждения DEEPCOOL LT520 обеспечит эффективное понижение температуры процессора при его работе с ресурсоемкими программами и в режиме многозадачности. Белый цвет делает модель отличным дополнением для компьютерной сборки, заключенной в корпус аналогичного цвета. ARGB-подсветка водоблока делает внешний вид устройства еще более эффектным. Система охлаждения может использоваться со многими популярными процессорами благодаря поддержке большого числа сокетов. Система охлаждения DEEPCOOL LT520 оснащена двумя вентиляторами с размерами 120x120 мм, способными развивать скорость вращения от 500 до 2250 об/мин. Гидродинамический подшипник скольжения в сочетании с продуманной конструкцией лопастей способствует низкому уровню шума, не превышающему 32.9 дБ. Скорость вращения регулируется автоматически при помощи PWM-контроллера материнской платы.



Теги товара: 120 мм, Алюминий, ARGB, Нет, 500 об/мин

Отзывы о товаре Кулер DeepCool LT520 WH белый (R-LT520-WHAMNF-G-1)




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Характеристики
Бренд
Deepcool
Тип товара
Кулер для процессора
Максимальная скорость вращения, об/мин
2250
Минимальная скорость вращения, об/мин
500
Производство
Китай
Назначение
для процессора
Охлаждение
жидкостное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
да
Тип подсветки
ARGB
Socket
AM5, AM4, LGA 1700, LGA 1200, LGA 1151, LGA 1150, LGA 1155, LGA 2066, LGA 2011-3, LGA 2011
Тип коннектора
3 pin
Развернуть
Термопаста в комплекте
Да
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
2
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
180
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
100-2250 об/мин
Уровень шума
32.9
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Страна производитель
Китай
Описание
Система охлаждения DEEPCOOL LT520 обеспечит эффективное понижение температуры процессора при его работе с ресурсоемкими программами и в режиме многозадачности. Белый цвет делает модель отличным дополнением для компьютерной сборки, заключенной в корпус аналогичного цвета. ARGB-подсветка водоблока делает внешний вид устройства еще более эффектным. Система охлаждения может использоваться со многими популярными процессорами благодаря поддержке большого числа сокетов. Система охлаждения DEEPCOOL LT520 оснащена двумя вентиляторами с размерами 120x120 мм, способными развивать скорость вращения от 500 до 2250 об/мин. Гидродинамический подшипник скольжения в сочетании с продуманной конструкцией лопастей способствует низкому уровню шума, не превышающему 32.9 дБ. Скорость вращения регулируется автоматически при помощи PWM-контроллера материнской платы.


Теги товара: 120 мм, Алюминий, ARGB, Нет, 500 об/мин
Самовывоз
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Отзывы


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