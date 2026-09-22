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Система водяного охлаждения Zalman ARGB (ALPHA2 A36 White) white купить с доставкой в Москве
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Система водяного охлаждения Zalman ARGB (ALPHA2 A36 White) white

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Система водяного охлаждения Zalman ARGB (ALPHA2 A36 White) white - фото 1
Система водяного охлаждения Zalman ARGB (ALPHA2 A36 White) white - фото 2
Система водяного охлаждения Zalman ARGB (ALPHA2 A36 White) white - фото 3
Система водяного охлаждения Zalman ARGB (ALPHA2 A36 White) white - фото 4
Система водяного охлаждения Zalman ARGB (ALPHA2 A36 White) white - фото 5
Система водяного охлаждения Zalman ARGB (ALPHA2 A36 White) white - фото 6
Система водяного охлаждения Zalman ARGB (ALPHA2 A36 White) white - фото 7
Система водяного охлаждения Zalman ARGB (ALPHA2 A36 White) white - фото 8
Система водяного охлаждения Zalman ARGB (ALPHA2 A36 White) white - фото 9
Система водяного охлаждения Zalman ARGB (ALPHA2 A36 White) white - фото 10
Система водяного охлаждения Zalman ARGB (ALPHA2 A36 White) white - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
жидкостное
Тип подсветки
ARGB
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
3
Диаметр вентилятора, мм
120
  • Система водяного охлаждения Zalman ARGB (ALPHA2 A36 White) white - фото 1
  • Система водяного охлаждения Zalman ARGB (ALPHA2 A36 White) white - фото 2
  • Система водяного охлаждения Zalman ARGB (ALPHA2 A36 White) white - фото 3
  • Система водяного охлаждения Zalman ARGB (ALPHA2 A36 White) white - фото 4
  • Система водяного охлаждения Zalman ARGB (ALPHA2 A36 White) white - фото 5
  • Система водяного охлаждения Zalman ARGB (ALPHA2 A36 White) white - фото 6
  • Система водяного охлаждения Zalman ARGB (ALPHA2 A36 White) white - фото 7
  • Система водяного охлаждения Zalman ARGB (ALPHA2 A36 White) white - фото 8
  • Система водяного охлаждения Zalman ARGB (ALPHA2 A36 White) white - фото 9
  • Система водяного охлаждения Zalman ARGB (ALPHA2 A36 White) white - фото 10
  • Система водяного охлаждения Zalman ARGB (ALPHA2 A36 White) white - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 800 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 723125
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Характеристики

Бренд
Zalman
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
жидкостное
Совместимость
AMD, Intel
Подсветка
да
Тип подсветки
ARGB
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
3
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
600-2000 об/мин
Уровень шума
30
Материал радиатора
алюминий
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
46х22х15
Вес, кг.
2.7

Описание товара Система водяного охлаждения Zalman ARGB (ALPHA2 A36 White) white

Система охлаждения ZALMAN ALPHA2 A36 в белом исполнении совместима с центральным процессором, оборудованным сокетом AM5, LGA 1156, LGA 1200, LGA 2011 или другим разъемом из широкого ряда. В состав устройства входят медный водоблок с крышкой на магнитах и радиатор из алюминия длиной 397 мм с 3 вентиляторами для рассеивания тепловой энергии с поверхности. Модули объединены гибкими трубками длиной 400 мм, по которым циркулирует жидкий теплоноситель. Если теплонагруженный процессор вашего системного блока выделяет во время работы до 350 Вт тепловой энергии, СЖО ZALMAN ALPHA2 A36 может стать для него оптимальным решением. Необслуживаемая СЖО получает LCD-дисплей для вывода данных о текущей температуре процессора. Изделие комплектуется термопастой для монтажа водоблока на тепловыделяющую крышку процессора.



Теги товара: 120 мм, Алюминий, ARGB, 4-pin, 4-pin PWM

Отзывы о товаре Система водяного охлаждения Zalman ARGB (ALPHA2 A36 White) white




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Характеристики
Бренд
Zalman
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
жидкостное
Совместимость
AMD, Intel
Подсветка
да
Тип подсветки
ARGB
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
3
Диаметр вентилятора, мм
120
Развернуть
Скорость вращения вентилятора
600-2000 об/мин
Уровень шума
30
Материал радиатора
алюминий
Страна производитель
Китай
Описание
Система охлаждения ZALMAN ALPHA2 A36 в белом исполнении совместима с центральным процессором, оборудованным сокетом AM5, LGA 1156, LGA 1200, LGA 2011 или другим разъемом из широкого ряда. В состав устройства входят медный водоблок с крышкой на магнитах и радиатор из алюминия длиной 397 мм с 3 вентиляторами для рассеивания тепловой энергии с поверхности. Модули объединены гибкими трубками длиной 400 мм, по которым циркулирует жидкий теплоноситель. Если теплонагруженный процессор вашего системного блока выделяет во время работы до 350 Вт тепловой энергии, СЖО ZALMAN ALPHA2 A36 может стать для него оптимальным решением. Необслуживаемая СЖО получает LCD-дисплей для вывода данных о текущей температуре процессора. Изделие комплектуется термопастой для монтажа водоблока на тепловыделяющую крышку процессора.


Теги товара: 120 мм, Алюминий, ARGB, 4-pin, 4-pin PWM
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Отзывы


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