Система водяного охлаждения Zalman ARGB (ALPHA2 A36 White) white
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Характеристики
Описание товара Система водяного охлаждения Zalman ARGB (ALPHA2 A36 White) white
Система охлаждения ZALMAN ALPHA2 A36 в белом исполнении совместима с центральным процессором, оборудованным сокетом AM5, LGA 1156, LGA 1200, LGA 2011 или другим разъемом из широкого ряда. В состав устройства входят медный водоблок с крышкой на магнитах и радиатор из алюминия длиной 397 мм с 3 вентиляторами для рассеивания тепловой энергии с поверхности. Модули объединены гибкими трубками длиной 400 мм, по которым циркулирует жидкий теплоноситель. Если теплонагруженный процессор вашего системного блока выделяет во время работы до 350 Вт тепловой энергии, СЖО ZALMAN ALPHA2 A36 может стать для него оптимальным решением. Необслуживаемая СЖО получает LCD-дисплей для вывода данных о текущей температуре процессора. Изделие комплектуется термопастой для монтажа водоблока на тепловыделяющую крышку процессора.
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