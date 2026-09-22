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Система водяного охлаждения ID-Cooling FX360 LCD черный купить с доставкой в Москве
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Система водяного охлаждения ID-Cooling FX360 LCD черный

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Система водяного охлаждения ID-Cooling FX360 LCD черный - фото 1
Система водяного охлаждения ID-Cooling FX360 LCD черный - фото 2
Система водяного охлаждения ID-Cooling FX360 LCD черный - фото 3
Система водяного охлаждения ID-Cooling FX360 LCD черный - фото 4
Система водяного охлаждения ID-Cooling FX360 LCD черный - фото 5
Система водяного охлаждения ID-Cooling FX360 LCD черный - фото 6
Система водяного охлаждения ID-Cooling FX360 LCD черный - фото 7
Система водяного охлаждения ID-Cooling FX360 LCD черный - фото 8
Система водяного охлаждения ID-Cooling FX360 LCD черный - фото 9
Система водяного охлаждения ID-Cooling FX360 LCD черный - фото 10
Система водяного охлаждения ID-Cooling FX360 LCD черный - фото 11
Система водяного охлаждения ID-Cooling FX360 LCD черный - фото 12
Система водяного охлаждения ID-Cooling FX360 LCD черный - фото 13
Система водяного охлаждения ID-Cooling FX360 LCD черный - фото 14
Система водяного охлаждения ID-Cooling FX360 LCD черный - фото 15
Система водяного охлаждения ID-Cooling FX360 LCD черный - фото 16
Система водяного охлаждения ID-Cooling FX360 LCD черный - фото 17
Система водяного охлаждения ID-Cooling FX360 LCD черный - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
жидкостное
Тип подсветки
ARGB
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700, LGA 1851
Тип коннектора
4 pin
Количество вентиляторов
3
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
350
Диаметр вентилятора, мм
120
  • Система водяного охлаждения ID-Cooling FX360 LCD черный - фото 1
  • Система водяного охлаждения ID-Cooling FX360 LCD черный - фото 2
  • Система водяного охлаждения ID-Cooling FX360 LCD черный - фото 3
  • Система водяного охлаждения ID-Cooling FX360 LCD черный - фото 4
  • Система водяного охлаждения ID-Cooling FX360 LCD черный - фото 5
  • Система водяного охлаждения ID-Cooling FX360 LCD черный - фото 6
  • Система водяного охлаждения ID-Cooling FX360 LCD черный - фото 7
  • Система водяного охлаждения ID-Cooling FX360 LCD черный - фото 8
  • Система водяного охлаждения ID-Cooling FX360 LCD черный - фото 9
  • Система водяного охлаждения ID-Cooling FX360 LCD черный - фото 10
  • Система водяного охлаждения ID-Cooling FX360 LCD черный - фото 11
  • Система водяного охлаждения ID-Cooling FX360 LCD черный - фото 12
  • Система водяного охлаждения ID-Cooling FX360 LCD черный - фото 13
  • Система водяного охлаждения ID-Cooling FX360 LCD черный - фото 14
  • Система водяного охлаждения ID-Cooling FX360 LCD черный - фото 15
  • Система водяного охлаждения ID-Cooling FX360 LCD черный - фото 16
  • Система водяного охлаждения ID-Cooling FX360 LCD черный - фото 17
  • Система водяного охлаждения ID-Cooling FX360 LCD черный - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 940 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 716509
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Характеристики

Бренд
ID-COOLING
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
жидкостное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
да
Тип подсветки
ARGB
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700, LGA 1851
Тип коннектора
4 pin
Термопаста в комплекте
Да
Количество вентиляторов
3
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
350
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
300-2000 об/мин
Уровень шума
25
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
41х22х17
Вес, кг.
2.78

Описание товара Система водяного охлаждения ID-Cooling FX360 LCD черный

ID-Cooling FX360 LCD - система жидкостного охлаждения, которая оснащена насосом с максимальной частотой вращения 2900 об / мин, который эффективно и бесшумно циркулирует охлаждающую жидкость и обеспечивает низкие температуры даже в периоды максимальной производительности процессора.



Теги товара: 120 мм, Алюминий, ARGB, 4-pin, 4-pin PWM

Отзывы о товаре Система водяного охлаждения ID-Cooling FX360 LCD черный




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Характеристики
Бренд
ID-COOLING
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
жидкостное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
да
Тип подсветки
ARGB
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700, LGA 1851
Тип коннектора
4 pin
Термопаста в комплекте
Да
Количество вентиляторов
3
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
350
Развернуть
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
300-2000 об/мин
Уровень шума
25
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Страна производитель
Китай
Описание
ID-Cooling FX360 LCD - система жидкостного охлаждения, которая оснащена насосом с максимальной частотой вращения 2900 об / мин, который эффективно и бесшумно циркулирует охлаждающую жидкость и обеспечивает низкие температуры даже в периоды максимальной производительности процессора.


Теги товара: 120 мм, Алюминий, ARGB, 4-pin, 4-pin PWM
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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