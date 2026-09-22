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Система водяного охлаждения ID-Cooling FX360 Inf (FX360 INF WHITE) белый купить с доставкой в Москве
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Система водяного охлаждения ID-Cooling FX360 Inf (FX360 INF WHITE) белый

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Система водяного охлаждения ID-Cooling FX360 Inf (FX360 INF WHITE) белый - фото 1
Система водяного охлаждения ID-Cooling FX360 Inf (FX360 INF WHITE) белый - фото 2
Система водяного охлаждения ID-Cooling FX360 Inf (FX360 INF WHITE) белый - фото 3
Система водяного охлаждения ID-Cooling FX360 Inf (FX360 INF WHITE) белый - фото 4
Система водяного охлаждения ID-Cooling FX360 Inf (FX360 INF WHITE) белый - фото 5
Система водяного охлаждения ID-Cooling FX360 Inf (FX360 INF WHITE) белый - фото 6
Система водяного охлаждения ID-Cooling FX360 Inf (FX360 INF WHITE) белый - фото 7
Система водяного охлаждения ID-Cooling FX360 Inf (FX360 INF WHITE) белый - фото 8
Система водяного охлаждения ID-Cooling FX360 Inf (FX360 INF WHITE) белый - фото 9
Система водяного охлаждения ID-Cooling FX360 Inf (FX360 INF WHITE) белый - фото 10
Система водяного охлаждения ID-Cooling FX360 Inf (FX360 INF WHITE) белый - фото 11
Система водяного охлаждения ID-Cooling FX360 Inf (FX360 INF WHITE) белый - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
жидкостное
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1700, LGA 2066, LGA 2011-3
Тип коннектора
3 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
3
Диаметр вентилятора, мм
120
Уровень шума
35
  • Система водяного охлаждения ID-Cooling FX360 Inf (FX360 INF WHITE) белый - фото 1
  • Система водяного охлаждения ID-Cooling FX360 Inf (FX360 INF WHITE) белый - фото 2
  • Система водяного охлаждения ID-Cooling FX360 Inf (FX360 INF WHITE) белый - фото 3
  • Система водяного охлаждения ID-Cooling FX360 Inf (FX360 INF WHITE) белый - фото 4
  • Система водяного охлаждения ID-Cooling FX360 Inf (FX360 INF WHITE) белый - фото 5
  • Система водяного охлаждения ID-Cooling FX360 Inf (FX360 INF WHITE) белый - фото 6
  • Система водяного охлаждения ID-Cooling FX360 Inf (FX360 INF WHITE) белый - фото 7
  • Система водяного охлаждения ID-Cooling FX360 Inf (FX360 INF WHITE) белый - фото 8
  • Система водяного охлаждения ID-Cooling FX360 Inf (FX360 INF WHITE) белый - фото 9
  • Система водяного охлаждения ID-Cooling FX360 Inf (FX360 INF WHITE) белый - фото 10
  • Система водяного охлаждения ID-Cooling FX360 Inf (FX360 INF WHITE) белый - фото 11
  • Система водяного охлаждения ID-Cooling FX360 Inf (FX360 INF WHITE) белый - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 610 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 716507
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Характеристики

Бренд
ID-COOLING
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
жидкостное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
нет
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1700, LGA 2066, LGA 2011-3
Тип коннектора
3 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
3
Диаметр вентилятора, мм
120
Уровень шума
35
Материал радиатора
алюминий, медь
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
41х22х17
Вес, кг.
2.88

Описание товара Система водяного охлаждения ID-Cooling FX360 Inf (FX360 INF WHITE) белый

Жидкостный кулер ID-COOLING с тремя вентиляторами по 120 мм — настоящий специалист по охлаждению процессоров Intel и AMD. Благодаря сразу трём вентиляторам устройство эффективно справляется даже с серьёзными нагрузками, оставляя ваш процессор в комфортной температуре. Формат жидкостного охлаждения обеспечивает быстрое и равномерное распределение тепла, а оптимальный диаметр вентиляторов подходит для мощных игровых и рабочих сборок. Если нужна производительность и стабильность — этот кулер создан для вас.



Теги товара: 120 мм, Алюминий, Медь

Отзывы о товаре Система водяного охлаждения ID-Cooling FX360 Inf (FX360 INF WHITE) белый




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Характеристики
Бренд
ID-COOLING
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
жидкостное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
нет
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1700, LGA 2066, LGA 2011-3
Тип коннектора
3 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
3
Диаметр вентилятора, мм
120
Уровень шума
35
Развернуть
Материал радиатора
алюминий, медь
Страна производитель
Китай
Описание
Жидкостный кулер ID-COOLING с тремя вентиляторами по 120 мм — настоящий специалист по охлаждению процессоров Intel и AMD. Благодаря сразу трём вентиляторам устройство эффективно справляется даже с серьёзными нагрузками, оставляя ваш процессор в комфортной температуре. Формат жидкостного охлаждения обеспечивает быстрое и равномерное распределение тепла, а оптимальный диаметр вентиляторов подходит для мощных игровых и рабочих сборок. Если нужна производительность и стабильность — этот кулер создан для вас.


Теги товара: 120 мм, Алюминий, Медь
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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