Система водяного охлаждения ID-Cooling DX360 Max черный
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Характеристики
Описание товара Система водяного охлаждения ID-Cooling DX360 Max черный
Система охлаждения ID-Cooling DX360 MAX рассеивает мощность до 350 Вт. Показатель позволяет использовать устройство для обслуживания мощных многоядерных процессоров. Совместимые сокеты – AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700 и LGA 1851. Производительность системы повышена благодаря увеличению толщины радиатора до 38 мм. Преимуществом модели является поддержка функции Zero RPM. При температуре процессора 35 °C и ниже вентиляторы останавливаются. Особенность внешнего вида системы – интегрированная в водоблок адресуемая RGB подсветка с возможностью отображения нескольких цветов одновременно. Устройство не рассчитано на модернизацию компонентов и замену охлаждающей жидкости. Система охлаждения ID-Cooling DX360 MAX оснащена тремя вентиляторами типоразмера 120 мм с максимальной частотой вращения 2150 об/мин. Каждое из устройств теплоотвода генерирует поток воздуха до 85 CFM и производит шум уровнем до 32.5 дБ. Последний показатель приблизительно соответствует слышимости приглушенного разговора. Простоту монтажа системы в корпусах любых габаритов обеспечивают гибкие трубки длиной 46.5 см.
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