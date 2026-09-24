Система водяного охлаждения Thermaltake LA360-S (CL-W462-PL12SW-A) черный
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Характеристики
Описание товара Система водяного охлаждения Thermaltake LA360-S (CL-W462-PL12SW-A) черный
Серия LA-S ARGB Sync оснащена эффектным водоблоком в игровом стиле с RGB-подсветкой, сочетающим уникальную угловатую рамку и 2,4-дюймовый сегментный LCD-дисплей. Дисплей отображает в реальном времени температуру процессора, его загрузку и скорость вращения вентиляторов, что позволяет пользователю контролировать производительность системы. Разработанный с акцентом на стиль и удобство, водоблок также оснащён магнитной верхней крышкой для лёгкого снятия и быстрой установки. Выводит производительность ARGB-вентиляторов на новый уровень. Жидкостная система охлаждения LA360-S ARGB Sync AIO оснащена тремя мощными 120-мм вентиляторами с ШИМ-управлением. Каждый вентилятор обеспечивает воздушный поток 79,3 CFM, статическое давление 3,45 мм H?O и уровень шума 38,35 дБ(А), обеспечивая исключительную эффективность охлаждения вашей системы. Улучшенный радиатор с компактным дизайном. Серия жидкостных кулеров LA-S ARGB Sync AIO оснащена тонким радиатором толщиной 27 мм и увеличенной медной камерой толщиной 20 мм, что обеспечивает ту же простоту установки, но с ещё более высокой эффективностью охлаждения. Меньше проводов — больше порядка. Для упрощения процесса сборки кулера вентиляторы предварительно установлены на радиатор. Серия LA-S ARGB Sync также использует цепочечное подключение (Daisy-Chain Design), позволяющее вентиляторам соединяться напрямую между собой, при этом кабели остаются скрытыми с обратной стороны. Для их подключения требуется всего один комплект портов: 4-pin PWM и 3-pin ARGB, что обеспечивает отличную организацию кабелей и более аккуратную, эффективную сборку.
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