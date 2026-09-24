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Система водяного охлаждения Thermaltake LA360-S (CL-W462-PL12SW-A) черный купить с доставкой в Москве
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Система водяного охлаждения Thermaltake LA360-S (CL-W462-PL12SW-A) черный

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Система водяного охлаждения Thermaltake LA360-S (CL-W462-PL12SW-A) черный - фото 1
Система водяного охлаждения Thermaltake LA360-S (CL-W462-PL12SW-A) черный - фото 2
Система водяного охлаждения Thermaltake LA360-S (CL-W462-PL12SW-A) черный - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
жидкостное
Тип подсветки
ARGB
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1200, LGA 1700, LGA 2011, LGA 2066, AM3, AM3+, FM2, FM2+, AM2, AM2+, LGA 1851
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
3
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
360
  • Система водяного охлаждения Thermaltake LA360-S (CL-W462-PL12SW-A) черный - фото 1
  • Система водяного охлаждения Thermaltake LA360-S (CL-W462-PL12SW-A) черный - фото 2
  • Система водяного охлаждения Thermaltake LA360-S (CL-W462-PL12SW-A) черный - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 320 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 716558
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Характеристики

Бренд
THERMALTAKE
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
жидкостное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
да
Тип подсветки
ARGB
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1200, LGA 1700, LGA 2011, LGA 2066, AM3, AM3+, FM2, FM2+, AM2, AM2+, LGA 1851
Тип коннектора
4 pin
Термопаста в комплекте
Да
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
3
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
360
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
600-2500 об/мин
Уровень шума
38.3
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
46х22х15
Вес, кг.
2.76

Описание товара Система водяного охлаждения Thermaltake LA360-S (CL-W462-PL12SW-A) черный

Серия LA-S ARGB Sync оснащена эффектным водоблоком в игровом стиле с RGB-подсветкой, сочетающим уникальную угловатую рамку и 2,4-дюймовый сегментный LCD-дисплей. Дисплей отображает в реальном времени температуру процессора, его загрузку и скорость вращения вентиляторов, что позволяет пользователю контролировать производительность системы. Разработанный с акцентом на стиль и удобство, водоблок также оснащён магнитной верхней крышкой для лёгкого снятия и быстрой установки. Выводит производительность ARGB-вентиляторов на новый уровень. Жидкостная система охлаждения LA360-S ARGB Sync AIO оснащена тремя мощными 120-мм вентиляторами с ШИМ-управлением. Каждый вентилятор обеспечивает воздушный поток 79,3 CFM, статическое давление 3,45 мм H?O и уровень шума 38,35 дБ(А), обеспечивая исключительную эффективность охлаждения вашей системы. Улучшенный радиатор с компактным дизайном. Серия жидкостных кулеров LA-S ARGB Sync AIO оснащена тонким радиатором толщиной 27 мм и увеличенной медной камерой толщиной 20 мм, что обеспечивает ту же простоту установки, но с ещё более высокой эффективностью охлаждения. Меньше проводов — больше порядка. Для упрощения процесса сборки кулера вентиляторы предварительно установлены на радиатор. Серия LA-S ARGB Sync также использует цепочечное подключение (Daisy-Chain Design), позволяющее вентиляторам соединяться напрямую между собой, при этом кабели остаются скрытыми с обратной стороны. Для их подключения требуется всего один комплект портов: 4-pin PWM и 3-pin ARGB, что обеспечивает отличную организацию кабелей и более аккуратную, эффективную сборку.



Теги товара: 120 мм, Алюминий, ARGB, 4-pin, 4-pin PWM

Отзывы о товаре Система водяного охлаждения Thermaltake LA360-S (CL-W462-PL12SW-A) черный




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Характеристики
Бренд
THERMALTAKE
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
жидкостное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
да
Тип подсветки
ARGB
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1200, LGA 1700, LGA 2011, LGA 2066, AM3, AM3+, FM2, FM2+, AM2, AM2+, LGA 1851
Тип коннектора
4 pin
Термопаста в комплекте
Да
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
3
Развернуть
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
360
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
600-2500 об/мин
Уровень шума
38.3
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Страна производитель
Китай
Описание
Серия LA-S ARGB Sync оснащена эффектным водоблоком в игровом стиле с RGB-подсветкой, сочетающим уникальную угловатую рамку и 2,4-дюймовый сегментный LCD-дисплей. Дисплей отображает в реальном времени температуру процессора, его загрузку и скорость вращения вентиляторов, что позволяет пользователю контролировать производительность системы. Разработанный с акцентом на стиль и удобство, водоблок также оснащён магнитной верхней крышкой для лёгкого снятия и быстрой установки. Выводит производительность ARGB-вентиляторов на новый уровень. Жидкостная система охлаждения LA360-S ARGB Sync AIO оснащена тремя мощными 120-мм вентиляторами с ШИМ-управлением. Каждый вентилятор обеспечивает воздушный поток 79,3 CFM, статическое давление 3,45 мм H?O и уровень шума 38,35 дБ(А), обеспечивая исключительную эффективность охлаждения вашей системы. Улучшенный радиатор с компактным дизайном. Серия жидкостных кулеров LA-S ARGB Sync AIO оснащена тонким радиатором толщиной 27 мм и увеличенной медной камерой толщиной 20 мм, что обеспечивает ту же простоту установки, но с ещё более высокой эффективностью охлаждения. Меньше проводов — больше порядка. Для упрощения процесса сборки кулера вентиляторы предварительно установлены на радиатор. Серия LA-S ARGB Sync также использует цепочечное подключение (Daisy-Chain Design), позволяющее вентиляторам соединяться напрямую между собой, при этом кабели остаются скрытыми с обратной стороны. Для их подключения требуется всего один комплект портов: 4-pin PWM и 3-pin ARGB, что обеспечивает отличную организацию кабелей и более аккуратную, эффективную сборку.


Теги товара: 120 мм, Алюминий, ARGB, 4-pin, 4-pin PWM
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Отзывы


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