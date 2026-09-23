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Кулер для процессора водяной 350W FX360 LCD PE S1851/1700/1200/115X/AM5/AM4 4pin PWM 3x12cm Fan без подсветки черный ID-COOLING купить с доставкой в Москве
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Кулер для процессора водяной 350W FX360 LCD PE S1851/1700/1200/115X/AM5/AM4 4pin PWM 3x12cm Fan без подсветки черный ID-COOLING

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Кулер для процессора водяной 350W FX360 LCD PE S1851/1700/1200/115X/AM5/AM4 4pin PWM 3x12cm Fan без подсветки черный ID-COOLING - фото 1
Кулер для процессора водяной 350W FX360 LCD PE S1851/1700/1200/115X/AM5/AM4 4pin PWM 3x12cm Fan без подсветки черный ID-COOLING - фото 2
Кулер для процессора водяной 350W FX360 LCD PE S1851/1700/1200/115X/AM5/AM4 4pin PWM 3x12cm Fan без подсветки черный ID-COOLING - фото 3
Кулер для процессора водяной 350W FX360 LCD PE S1851/1700/1200/115X/AM5/AM4 4pin PWM 3x12cm Fan без подсветки черный ID-COOLING - фото 4
Кулер для процессора водяной 350W FX360 LCD PE S1851/1700/1200/115X/AM5/AM4 4pin PWM 3x12cm Fan без подсветки черный ID-COOLING - фото 5
Кулер для процессора водяной 350W FX360 LCD PE S1851/1700/1200/115X/AM5/AM4 4pin PWM 3x12cm Fan без подсветки черный ID-COOLING - фото 6
Кулер для процессора водяной 350W FX360 LCD PE S1851/1700/1200/115X/AM5/AM4 4pin PWM 3x12cm Fan без подсветки черный ID-COOLING - фото 7
Кулер для процессора водяной 350W FX360 LCD PE S1851/1700/1200/115X/AM5/AM4 4pin PWM 3x12cm Fan без подсветки черный ID-COOLING - фото 8
Кулер для процессора водяной 350W FX360 LCD PE S1851/1700/1200/115X/AM5/AM4 4pin PWM 3x12cm Fan без подсветки черный ID-COOLING - фото 9
Кулер для процессора водяной 350W FX360 LCD PE S1851/1700/1200/115X/AM5/AM4 4pin PWM 3x12cm Fan без подсветки черный ID-COOLING - фото 10
Кулер для процессора водяной 350W FX360 LCD PE S1851/1700/1200/115X/AM5/AM4 4pin PWM 3x12cm Fan без подсветки черный ID-COOLING - фото 11
Кулер для процессора водяной 350W FX360 LCD PE S1851/1700/1200/115X/AM5/AM4 4pin PWM 3x12cm Fan без подсветки черный ID-COOLING - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
жидкостное
Тип подсветки
ARGB
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700, LGA 1851
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
3
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
350
  • Кулер для процессора водяной 350W FX360 LCD PE S1851/1700/1200/115X/AM5/AM4 4pin PWM 3x12cm Fan без подсветки черный ID-COOLING - фото 1
  • Кулер для процессора водяной 350W FX360 LCD PE S1851/1700/1200/115X/AM5/AM4 4pin PWM 3x12cm Fan без подсветки черный ID-COOLING - фото 2
  • Кулер для процессора водяной 350W FX360 LCD PE S1851/1700/1200/115X/AM5/AM4 4pin PWM 3x12cm Fan без подсветки черный ID-COOLING - фото 3
  • Кулер для процессора водяной 350W FX360 LCD PE S1851/1700/1200/115X/AM5/AM4 4pin PWM 3x12cm Fan без подсветки черный ID-COOLING - фото 4
  • Кулер для процессора водяной 350W FX360 LCD PE S1851/1700/1200/115X/AM5/AM4 4pin PWM 3x12cm Fan без подсветки черный ID-COOLING - фото 5
  • Кулер для процессора водяной 350W FX360 LCD PE S1851/1700/1200/115X/AM5/AM4 4pin PWM 3x12cm Fan без подсветки черный ID-COOLING - фото 6
  • Кулер для процессора водяной 350W FX360 LCD PE S1851/1700/1200/115X/AM5/AM4 4pin PWM 3x12cm Fan без подсветки черный ID-COOLING - фото 7
  • Кулер для процессора водяной 350W FX360 LCD PE S1851/1700/1200/115X/AM5/AM4 4pin PWM 3x12cm Fan без подсветки черный ID-COOLING - фото 8
  • Кулер для процессора водяной 350W FX360 LCD PE S1851/1700/1200/115X/AM5/AM4 4pin PWM 3x12cm Fan без подсветки черный ID-COOLING - фото 9
  • Кулер для процессора водяной 350W FX360 LCD PE S1851/1700/1200/115X/AM5/AM4 4pin PWM 3x12cm Fan без подсветки черный ID-COOLING - фото 10
  • Кулер для процессора водяной 350W FX360 LCD PE S1851/1700/1200/115X/AM5/AM4 4pin PWM 3x12cm Fan без подсветки черный ID-COOLING - фото 11
  • Кулер для процессора водяной 350W FX360 LCD PE S1851/1700/1200/115X/AM5/AM4 4pin PWM 3x12cm Fan без подсветки черный ID-COOLING - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 520 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 738908
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Характеристики

Бренд
ID-COOLING
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
жидкостное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
да
Тип подсветки
ARGB
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700, LGA 1851
Тип коннектора
4 pin
Термопаста в комплекте
Да
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
3
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
350
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
0-2450 об/мин
Уровень шума
25
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х19х17
Вес, кг.
2.4

Описание товара Кулер для процессора водяной 350W FX360 LCD PE S1851/1700/1200/115X/AM5/AM4 4pin PWM 3x12cm Fan без подсветки черный ID-COOLING

?Ключевые характеристики Система жидкостного охлаждения для процессора с радиатором длиной 396 мм и поддержкой популярных сокетов Intel и AMD обеспечивает эффективное охлаждение до 350 Вт TDP. В комплекте три вентилятора диаметром 120 мм с максимальной скоростью до 2450 об/мин и воздушным потоком 88.75 CFM. Устройство оснащено информативным LCD-дисплеем с диагональю 1.48 дюйма, разрешением 240x240 пикселей и поддержкой Windows 10 и 11. ?Преимущества и отличия Главными преимуществами данной модели являются высокоэффективный алюминиевый радиатор, медная контактная пластина и керамический подшипник помпы для долговечной и стабильной работы. Встроенный дисплей позволяет в реальном времени отслеживать параметры системы, а поддержка PWM обеспечивает точную регулировку скорости вентиляторов. ?Практичность Устройство отличается универсальной совместимостью с современными сокетами, что упрощает выбор при сборке или обновлении ПК. Длина трубок 0.42 м оптимальна для большинства корпусов формата Mid и Full Tower. Управление вентиляторами и помпой осуществляется через стандартные 4-pin разъемы, что гарантирует простоту интеграции в любые системы. ?Уникальность Система выделяется наличием цветного LCD-дисплея высокого разрешения, встроенного непосредственно в охлаждающий блок. Такое решение не только добавляет информативности, но и позволяет гибко настраивать отображаемую информацию, подчеркивая современность и технологичность устройства.



Теги товара: 120 мм, Алюминий, ARGB, 4-pin, 4-pin PWM

Отзывы о товаре Кулер для процессора водяной 350W FX360 LCD PE S1851/1700/1200/115X/AM5/AM4 4pin PWM 3x12cm Fan без подсветки черный ID-COOLING




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Характеристики
Бренд
ID-COOLING
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
жидкостное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
да
Тип подсветки
ARGB
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700, LGA 1851
Тип коннектора
4 pin
Термопаста в комплекте
Да
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
3
Развернуть
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
350
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
0-2450 об/мин
Уровень шума
25
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Страна производитель
Китай
Описание
?Ключевые характеристики Система жидкостного охлаждения для процессора с радиатором длиной 396 мм и поддержкой популярных сокетов Intel и AMD обеспечивает эффективное охлаждение до 350 Вт TDP. В комплекте три вентилятора диаметром 120 мм с максимальной скоростью до 2450 об/мин и воздушным потоком 88.75 CFM. Устройство оснащено информативным LCD-дисплеем с диагональю 1.48 дюйма, разрешением 240x240 пикселей и поддержкой Windows 10 и 11. ?Преимущества и отличия Главными преимуществами данной модели являются высокоэффективный алюминиевый радиатор, медная контактная пластина и керамический подшипник помпы для долговечной и стабильной работы. Встроенный дисплей позволяет в реальном времени отслеживать параметры системы, а поддержка PWM обеспечивает точную регулировку скорости вентиляторов. ?Практичность Устройство отличается универсальной совместимостью с современными сокетами, что упрощает выбор при сборке или обновлении ПК. Длина трубок 0.42 м оптимальна для большинства корпусов формата Mid и Full Tower. Управление вентиляторами и помпой осуществляется через стандартные 4-pin разъемы, что гарантирует простоту интеграции в любые системы. ?Уникальность Система выделяется наличием цветного LCD-дисплея высокого разрешения, встроенного непосредственно в охлаждающий блок. Такое решение не только добавляет информативности, но и позволяет гибко настраивать отображаемую информацию, подчеркивая современность и технологичность устройства.


Теги товара: 120 мм, Алюминий, ARGB, 4-pin, 4-pin PWM
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Отзывы


Кулер для процессора водяной 350W FX360 LCD PE S1851/1700/1200/115X/AM5/AM4 4pin PWM 3x12cm Fan без подсветки черный ID-COOLING - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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