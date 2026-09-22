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Вентилятор Ocypus Iota L24 WH ARGB White (Iota-L24-WH2ANWNN00X-GL) купить с доставкой в Москве
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Вентилятор Ocypus Iota L24 WH ARGB White (Iota-L24-WH2ANWNN00X-GL)

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Вентилятор Ocypus Iota L24 WH ARGB White (Iota-L24-WH2ANWNN00X-GL) - фото 1
Вентилятор Ocypus Iota L24 WH ARGB White (Iota-L24-WH2ANWNN00X-GL) - фото 2
Вентилятор Ocypus Iota L24 WH ARGB White (Iota-L24-WH2ANWNN00X-GL) - фото 3
Вентилятор Ocypus Iota L24 WH ARGB White (Iota-L24-WH2ANWNN00X-GL) - фото 4
Вентилятор Ocypus Iota L24 WH ARGB White (Iota-L24-WH2ANWNN00X-GL) - фото 5
Вентилятор Ocypus Iota L24 WH ARGB White (Iota-L24-WH2ANWNN00X-GL) - фото 6
Вентилятор Ocypus Iota L24 WH ARGB White (Iota-L24-WH2ANWNN00X-GL) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
жидкостное
Тип подсветки
ARGB
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
2
Диаметр вентилятора, мм
120
  • Вентилятор Ocypus Iota L24 WH ARGB White (Iota-L24-WH2ANWNN00X-GL) - фото 1
  • Вентилятор Ocypus Iota L24 WH ARGB White (Iota-L24-WH2ANWNN00X-GL) - фото 2
  • Вентилятор Ocypus Iota L24 WH ARGB White (Iota-L24-WH2ANWNN00X-GL) - фото 3
  • Вентилятор Ocypus Iota L24 WH ARGB White (Iota-L24-WH2ANWNN00X-GL) - фото 4
  • Вентилятор Ocypus Iota L24 WH ARGB White (Iota-L24-WH2ANWNN00X-GL) - фото 5
  • Вентилятор Ocypus Iota L24 WH ARGB White (Iota-L24-WH2ANWNN00X-GL) - фото 6
  • Вентилятор Ocypus Iota L24 WH ARGB White (Iota-L24-WH2ANWNN00X-GL) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 590 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 718936
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Характеристики

Бренд
OCYPUS
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
жидкостное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
да
Тип подсветки
ARGB
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700
Тип коннектора
4 pin
Термопаста в комплекте
Да
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
2
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
500-2000 об/мин
Уровень шума
29
Материал радиатора
алюминий
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х19х16
Вес, кг.
1.24

Описание товара Вентилятор Ocypus Iota L24 WH ARGB White (Iota-L24-WH2ANWNN00X-GL)

Система охлаждения Ocypus Iota L24 с белым цветовым оформлением выпускается как решение для охлаждения центрального процессора, выделяющего под нагрузкой до 280 Вт тепловой энергии. СЖО характеризуется универсальностью и подходит для монтажа на процессор с разъемом подключения AM5, LGA 1151-v2, LGA 1200,LGA 1851 или другим сокетом. В составе модуля медный водоблок соединяется с алюминиевым радиатором за счет трубок для циркуляции хладагента длиной 400 мм. Оснащенная ARGB-подсветкой СЖО для центрального процессора Ocypus Iota L24 рассеивает тепло с поверхности радиатора за счет двух 120-миллиметровых вентиляторов. В процессе работы вентиляторы вращаются с частотой от 500 до 2000 об/мин. С системой охлаждения поставляется емкость с термопастой, необходимой при монтаже водоблока на крышку ЦПУ.

Отзывы о товаре Вентилятор Ocypus Iota L24 WH ARGB White (Iota-L24-WH2ANWNN00X-GL)




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Характеристики
Бренд
OCYPUS
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
жидкостное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
да
Тип подсветки
ARGB
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700
Тип коннектора
4 pin
Термопаста в комплекте
Да
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
2
Развернуть
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
500-2000 об/мин
Уровень шума
29
Материал радиатора
алюминий
Страна производитель
Китай
Описание
Система охлаждения Ocypus Iota L24 с белым цветовым оформлением выпускается как решение для охлаждения центрального процессора, выделяющего под нагрузкой до 280 Вт тепловой энергии. СЖО характеризуется универсальностью и подходит для монтажа на процессор с разъемом подключения AM5, LGA 1151-v2, LGA 1200,LGA 1851 или другим сокетом. В составе модуля медный водоблок соединяется с алюминиевым радиатором за счет трубок для циркуляции хладагента длиной 400 мм. Оснащенная ARGB-подсветкой СЖО для центрального процессора Ocypus Iota L24 рассеивает тепло с поверхности радиатора за счет двух 120-миллиметровых вентиляторов. В процессе работы вентиляторы вращаются с частотой от 500 до 2000 об/мин. С системой охлаждения поставляется емкость с термопастой, необходимой при монтаже водоблока на крышку ЦПУ.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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