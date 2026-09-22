Вентилятор Ocypus Iota L24 WH ARGB White (Iota-L24-WH2ANWNN00X-GL)
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Характеристики
Описание товара Вентилятор Ocypus Iota L24 WH ARGB White (Iota-L24-WH2ANWNN00X-GL)
Система охлаждения Ocypus Iota L24 с белым цветовым оформлением выпускается как решение для охлаждения центрального процессора, выделяющего под нагрузкой до 280 Вт тепловой энергии. СЖО характеризуется универсальностью и подходит для монтажа на процессор с разъемом подключения AM5, LGA 1151-v2, LGA 1200,LGA 1851 или другим сокетом. В составе модуля медный водоблок соединяется с алюминиевым радиатором за счет трубок для циркуляции хладагента длиной 400 мм. Оснащенная ARGB-подсветкой СЖО для центрального процессора Ocypus Iota L24 рассеивает тепло с поверхности радиатора за счет двух 120-миллиметровых вентиляторов. В процессе работы вентиляторы вращаются с частотой от 500 до 2000 об/мин. С системой охлаждения поставляется емкость с термопастой, необходимой при монтаже водоблока на крышку ЦПУ.
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