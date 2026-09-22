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Кулер Deepcool AK620 G2 DIGITAL NYX (R-AK620G2-BKNNMN-GJD-1) купить с доставкой в Москве
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Кулер Deepcool AK620 G2 DIGITAL NYX (R-AK620G2-BKNNMN-GJD-1)

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Кулер Deepcool AK620 G2 DIGITAL NYX (R-AK620G2-BKNNMN-GJD-1) - фото 1
Кулер Deepcool AK620 G2 DIGITAL NYX (R-AK620G2-BKNNMN-GJD-1) - фото 2
Кулер Deepcool AK620 G2 DIGITAL NYX (R-AK620G2-BKNNMN-GJD-1) - фото 3
Кулер Deepcool AK620 G2 DIGITAL NYX (R-AK620G2-BKNNMN-GJD-1) - фото 4
Кулер Deepcool AK620 G2 DIGITAL NYX (R-AK620G2-BKNNMN-GJD-1) - фото 5
Кулер Deepcool AK620 G2 DIGITAL NYX (R-AK620G2-BKNNMN-GJD-1) - фото 6
Кулер Deepcool AK620 G2 DIGITAL NYX (R-AK620G2-BKNNMN-GJD-1) - фото 7
Кулер Deepcool AK620 G2 DIGITAL NYX (R-AK620G2-BKNNMN-GJD-1) - фото 8
Кулер Deepcool AK620 G2 DIGITAL NYX (R-AK620G2-BKNNMN-GJD-1) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидравлический
Количество вентиляторов
2
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
300
Диаметр вентилятора, мм
120
  • Кулер Deepcool AK620 G2 DIGITAL NYX (R-AK620G2-BKNNMN-GJD-1) - фото 1
  • Кулер Deepcool AK620 G2 DIGITAL NYX (R-AK620G2-BKNNMN-GJD-1) - фото 2
  • Кулер Deepcool AK620 G2 DIGITAL NYX (R-AK620G2-BKNNMN-GJD-1) - фото 3
  • Кулер Deepcool AK620 G2 DIGITAL NYX (R-AK620G2-BKNNMN-GJD-1) - фото 4
  • Кулер Deepcool AK620 G2 DIGITAL NYX (R-AK620G2-BKNNMN-GJD-1) - фото 5
  • Кулер Deepcool AK620 G2 DIGITAL NYX (R-AK620G2-BKNNMN-GJD-1) - фото 6
  • Кулер Deepcool AK620 G2 DIGITAL NYX (R-AK620G2-BKNNMN-GJD-1) - фото 7
  • Кулер Deepcool AK620 G2 DIGITAL NYX (R-AK620G2-BKNNMN-GJD-1) - фото 8
  • Кулер Deepcool AK620 G2 DIGITAL NYX (R-AK620G2-BKNNMN-GJD-1) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 160 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 722911
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Характеристики

Бренд
Deepcool
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700
Тип коннектора
4 pin
Термопаста в комплекте
Да
Дополнительно
шесть медных тепловых трубок
Тип подшипника
гидравлический
Количество вентиляторов
2
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
300
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
2000-2000об/мин
Уровень шума
28.8
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий, медь
Наличие тепловых трубок
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х49х41
Вес, г.
480

Описание товара Кулер Deepcool AK620 G2 DIGITAL NYX (R-AK620G2-BKNNMN-GJD-1)

Кулер для процессора DEEPCOOL AK620 G2 DIGITAL NYX – отличная модель от известного производителя компьютерных устройств теплоотвода. Кулер совместим с процессорами более чем 8 сокетов. В список совместимости входят сокеты, используемые для установки процессоров Intel и AMD. Дизайн устройства очень эффектен даже в выключенном состоянии. Кулер укомплектован двумя 120-миллиметровыми вентиляторами.. Частота вращения вентиляторов может меняться до 2000 оборотов в минуту. «Усилия» активных компонентов кулера способствуют достижению показателя рассеиваемой мощности, равного внушительным 300 Вт. В комплектацию устройства входят набор креплений для сокетов, термопаста и усилительная пластина.

Отзывы о товаре Кулер Deepcool AK620 G2 DIGITAL NYX (R-AK620G2-BKNNMN-GJD-1)




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Характеристики
Бренд
Deepcool
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700
Тип коннектора
4 pin
Термопаста в комплекте
Да
Дополнительно
шесть медных тепловых трубок
Тип подшипника
гидравлический
Количество вентиляторов
2
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
300
Диаметр вентилятора, мм
120
Развернуть
Скорость вращения вентилятора
2000-2000об/мин
Уровень шума
28.8
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий, медь
Наличие тепловых трубок
да
Страна производитель
Китай
Описание
Кулер для процессора DEEPCOOL AK620 G2 DIGITAL NYX – отличная модель от известного производителя компьютерных устройств теплоотвода. Кулер совместим с процессорами более чем 8 сокетов. В список совместимости входят сокеты, используемые для установки процессоров Intel и AMD. Дизайн устройства очень эффектен даже в выключенном состоянии. Кулер укомплектован двумя 120-миллиметровыми вентиляторами.. Частота вращения вентиляторов может меняться до 2000 оборотов в минуту. «Усилия» активных компонентов кулера способствуют достижению показателя рассеиваемой мощности, равного внушительным 300 Вт. В комплектацию устройства входят набор креплений для сокетов, термопаста и усилительная пластина.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кулер Deepcool AK620 G2 DIGITAL NYX (R-AK620G2-BKNNMN-GJD-1) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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