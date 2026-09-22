Кулер Deepcool AK620 G2 DIGITAL NYX (R-AK620G2-BKNNMN-GJD-1)
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Характеристики
Описание товара Кулер Deepcool AK620 G2 DIGITAL NYX (R-AK620G2-BKNNMN-GJD-1)
Кулер для процессора DEEPCOOL AK620 G2 DIGITAL NYX – отличная модель от известного производителя компьютерных устройств теплоотвода. Кулер совместим с процессорами более чем 8 сокетов. В список совместимости входят сокеты, используемые для установки процессоров Intel и AMD. Дизайн устройства очень эффектен даже в выключенном состоянии. Кулер укомплектован двумя 120-миллиметровыми вентиляторами.. Частота вращения вентиляторов может меняться до 2000 оборотов в минуту. «Усилия» активных компонентов кулера способствуют достижению показателя рассеиваемой мощности, равного внушительным 300 Вт. В комплектацию устройства входят набор креплений для сокетов, термопаста и усилительная пластина.
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