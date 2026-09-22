Вентилятор для процессора Ocypus Delta A62 WH ARGB White (Delta-A62-WH2NAWN00X-GL)
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Характеристики
Описание товара Вентилятор для процессора Ocypus Delta A62 WH ARGB White (Delta-A62-WH2NAWN00X-GL)
Кулер Ocypus Delta A62 WH ARGB — это мощное и эстетически привлекательное решение для охлаждения процессора, выделяющееся стильным белым корпусом и высокоэффективной системой охлаждения. Модель оснащена вентилятором с диапазоном скорости от 500 до 2000 оборотов в минуту, что позволяет оптимизировать уровень охлаждения в зависимости от нагрузки на систему. Благодаря воздушному потоку в 73 CFM, кулер эффективно отводит тепло от процессора, поддерживая его стабильную работу даже при высоких нагрузках. Устройство способно справляться с процессорами, имеющими тепловой пакет до 260 Вт, что делает его отличным выбором для высокопроизводительных ПК. Среди дополнительных преимуществ Ocypus Delta A62 WH ARGB — низкий уровень шума, который не превышает 29 дБА, что обеспечивает комфортную работу системы даже при высоких оборотах вентилятора. Вентилятор имеет встроенную ARGB-подсветку, которая подчеркивает изысканный внешний вид сборки, идеально подходящей для светлых или тематических компьютеров.
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