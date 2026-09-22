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Вентилятор для процессора Ocypus Delta A62 WH ARGB White (Delta-A62-WH2NAWN00X-GL) купить с доставкой в Москве
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Вентилятор для процессора Ocypus Delta A62 WH ARGB White (Delta-A62-WH2NAWN00X-GL)

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Вентилятор для процессора Ocypus Delta A62 WH ARGB White (Delta-A62-WH2NAWN00X-GL) - фото 1
Вентилятор для процессора Ocypus Delta A62 WH ARGB White (Delta-A62-WH2NAWN00X-GL) - фото 2
Вентилятор для процессора Ocypus Delta A62 WH ARGB White (Delta-A62-WH2NAWN00X-GL) - фото 3
Вентилятор для процессора Ocypus Delta A62 WH ARGB White (Delta-A62-WH2NAWN00X-GL) - фото 4
Вентилятор для процессора Ocypus Delta A62 WH ARGB White (Delta-A62-WH2NAWN00X-GL) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Тип подсветки
ARGB
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700, LGA 1851
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
2
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
260
  • Вентилятор для процессора Ocypus Delta A62 WH ARGB White (Delta-A62-WH2NAWN00X-GL) - фото 1
  • Вентилятор для процессора Ocypus Delta A62 WH ARGB White (Delta-A62-WH2NAWN00X-GL) - фото 2
  • Вентилятор для процессора Ocypus Delta A62 WH ARGB White (Delta-A62-WH2NAWN00X-GL) - фото 3
  • Вентилятор для процессора Ocypus Delta A62 WH ARGB White (Delta-A62-WH2NAWN00X-GL) - фото 4
  • Вентилятор для процессора Ocypus Delta A62 WH ARGB White (Delta-A62-WH2NAWN00X-GL) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 870 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 717757
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Характеристики

Бренд
OCYPUS
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
да
Тип подсветки
ARGB
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700, LGA 1851
Тип коннектора
4 pin
Термопаста в комплекте
Да
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
2
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
260
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
500-2000 об/мин
Уровень шума
29
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Наличие тепловых трубок
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х19х16
Вес, кг.
1.03

Описание товара Вентилятор для процессора Ocypus Delta A62 WH ARGB White (Delta-A62-WH2NAWN00X-GL)

Кулер Ocypus Delta A62 WH ARGB — это мощное и эстетически привлекательное решение для охлаждения процессора, выделяющееся стильным белым корпусом и высокоэффективной системой охлаждения. Модель оснащена вентилятором с диапазоном скорости от 500 до 2000 оборотов в минуту, что позволяет оптимизировать уровень охлаждения в зависимости от нагрузки на систему. Благодаря воздушному потоку в 73 CFM, кулер эффективно отводит тепло от процессора, поддерживая его стабильную работу даже при высоких нагрузках. Устройство способно справляться с процессорами, имеющими тепловой пакет до 260 Вт, что делает его отличным выбором для высокопроизводительных ПК. Среди дополнительных преимуществ Ocypus Delta A62 WH ARGB — низкий уровень шума, который не превышает 29 дБА, что обеспечивает комфортную работу системы даже при высоких оборотах вентилятора. Вентилятор имеет встроенную ARGB-подсветку, которая подчеркивает изысканный внешний вид сборки, идеально подходящей для светлых или тематических компьютеров.



Теги товара: 120 мм, Алюминий, ARGB, 4-pin, 4-pin PWM

Отзывы о товаре Вентилятор для процессора Ocypus Delta A62 WH ARGB White (Delta-A62-WH2NAWN00X-GL)




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Характеристики
Бренд
OCYPUS
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
да
Тип подсветки
ARGB
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700, LGA 1851
Тип коннектора
4 pin
Термопаста в комплекте
Да
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
2
Развернуть
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
260
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
500-2000 об/мин
Уровень шума
29
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Наличие тепловых трубок
да
Страна производитель
Китай
Описание
Кулер Ocypus Delta A62 WH ARGB — это мощное и эстетически привлекательное решение для охлаждения процессора, выделяющееся стильным белым корпусом и высокоэффективной системой охлаждения. Модель оснащена вентилятором с диапазоном скорости от 500 до 2000 оборотов в минуту, что позволяет оптимизировать уровень охлаждения в зависимости от нагрузки на систему. Благодаря воздушному потоку в 73 CFM, кулер эффективно отводит тепло от процессора, поддерживая его стабильную работу даже при высоких нагрузках. Устройство способно справляться с процессорами, имеющими тепловой пакет до 260 Вт, что делает его отличным выбором для высокопроизводительных ПК. Среди дополнительных преимуществ Ocypus Delta A62 WH ARGB — низкий уровень шума, который не превышает 29 дБА, что обеспечивает комфортную работу системы даже при высоких оборотах вентилятора. Вентилятор имеет встроенную ARGB-подсветку, которая подчеркивает изысканный внешний вид сборки, идеально подходящей для светлых или тематических компьютеров.


Теги товара: 120 мм, Алюминий, ARGB, 4-pin, 4-pin PWM
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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