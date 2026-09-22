Top.Mail.Ru
Система водяного охлаждения Formula V Line Cryo Wing Digi 240 WH купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Система водяного охлаждения Formula V Line Cryo Wing Digi 240 WH

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Система водяного охлаждения Formula V Line Cryo Wing Digi 240 WH - фото 1
Система водяного охлаждения Formula V Line Cryo Wing Digi 240 WH - фото 2
Система водяного охлаждения Formula V Line Cryo Wing Digi 240 WH - фото 3
Система водяного охлаждения Formula V Line Cryo Wing Digi 240 WH - фото 4
Система водяного охлаждения Formula V Line Cryo Wing Digi 240 WH - фото 5
Система водяного охлаждения Formula V Line Cryo Wing Digi 240 WH - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
жидкостное
Тип подсветки
ARGB
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700, LGA 2011, LGA 2066, TR4, LGA 1366
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
2
Диаметр вентилятора, мм
120
  • Система водяного охлаждения Formula V Line Cryo Wing Digi 240 WH - фото 1
  • Система водяного охлаждения Formula V Line Cryo Wing Digi 240 WH - фото 2
  • Система водяного охлаждения Formula V Line Cryo Wing Digi 240 WH - фото 3
  • Система водяного охлаждения Formula V Line Cryo Wing Digi 240 WH - фото 4
  • Система водяного охлаждения Formula V Line Cryo Wing Digi 240 WH - фото 5
  • Система водяного охлаждения Formula V Line Cryo Wing Digi 240 WH - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 720 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 726757
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
FORMULA
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
жидкостное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
да
Тип подсветки
ARGB
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700, LGA 2011, LGA 2066, TR4, LGA 1366
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
2
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
800-2150 об/мин
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
42х22х16
Вес, кг.
1.96

Описание товара Система водяного охлаждения Formula V Line Cryo Wing Digi 240 WH

Cryo Wing Digi 240 — это высокопроизводительное жидкостное охлаждение AIO формата 240 мм, разработанное для платформ Intel и AMD с поддержкой TDP до 280 Вт. Оснащено медным основанием, алюминиевым радиатором, двумя 120-мм вентиляторами с ARGB-подсветкой и ярким 2,73-дюймовым ЖК-экраном для мониторинга системы в реальном времени. Благодаря ШИМ-управлению, прочным оплёткам трубок и синхронизированной ARGB-подсветке обеспечивает эффективное, тихое и визуально эффектное охлаждение.



Теги товара: 120 мм, Алюминий, ARGB, 4-pin, 4-pin PWM

Отзывы о товаре Система водяного охлаждения Formula V Line Cryo Wing Digi 240 WH




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
FORMULA
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
жидкостное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
да
Тип подсветки
ARGB
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700, LGA 2011, LGA 2066, TR4, LGA 1366
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
2
Диаметр вентилятора, мм
120
Развернуть
Скорость вращения вентилятора
800-2150 об/мин
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Страна производитель
Китай
Описание
Cryo Wing Digi 240 — это высокопроизводительное жидкостное охлаждение AIO формата 240 мм, разработанное для платформ Intel и AMD с поддержкой TDP до 280 Вт. Оснащено медным основанием, алюминиевым радиатором, двумя 120-мм вентиляторами с ARGB-подсветкой и ярким 2,73-дюймовым ЖК-экраном для мониторинга системы в реальном времени. Благодаря ШИМ-управлению, прочным оплёткам трубок и синхронизированной ARGB-подсветке обеспечивает эффективное, тихое и визуально эффектное охлаждение.


Теги товара: 120 мм, Алюминий, ARGB, 4-pin, 4-pin PWM
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Система водяного охлаждения Formula V Line Cryo Wing Digi 240 WH - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...