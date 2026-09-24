Кулер для процессора DeepCool AK500 WH 240W белый (R-AK500-WHNNMT-G)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Кулер для процессора DeepCool AK500 WH 240W белый (R-AK500-WHNNMT-G)
Кулер для процессора DEEPCOOL AK500 WH – стильная белая модель с большим радиатором и 5 тепловыми трубками. Устройство достигает рассеивания 240 Вт, идеально подходит для мощных процессоров. Кулер эффективно охлаждает компоненты системы при высоких нагрузках и запуске игр 4K-формата. Модель с подключением через 4-pin коннектор идет в комплекте с отверткой, термопастой, креплениями и понижающим адаптером. DEEPCOOL AK500 WH с вентилятором 12 см развивает скорость до 1850 об/мин. Автоматическая регулировка помогает сохранять баланс между высокой производительностью и бесшумной работой. Медные трубки одинаково эффективно отводят тепло при вертикальной и горизонтальной установке. Модель обладает отличной совместимостью с разными сокетами. Наклонный дизайн смещенной трубки сохраняет доступ к DIMM и оставляет свободным зазор в 45 мм между задними слотами при работе с 4-канальными материнскими платами.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, LGA 1151-v2, LGA 1156, Для процессора, Для корпуса, Intel, AMD, 80 мм, 140 мм, Медь, Алюминий+Медь, RGB
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 4 740 руб.1185 руб. в СплитСистема водяного охлаждения ID-Cooling FX360 Pro черный
-
В наличииЦена 5 340 руб.1335 руб. в СплитКулер для процессора водяной 300W DX240 MAX S1851/1700/1200/115X...
-
В наличииЦена 5 360 руб.1340 руб. в СплитКулер для процессора Noctua NH-L9i-17xx-CH.BK
-
В наличииЦена 5 370 руб.1343 руб. в СплитКулер Deepсool AK620 (R-AK620-BKNNMT-G)
-
В наличииЦена 5 370 руб.1343 руб. в СплитКулер ExeGate ESNK-P0078AP4.PWM.2U.4189.Cu (EX293442RUS)
-
В наличииЦена 5 690 руб.1423 руб. в СплитСистема водяного охлаждения Thermaltake LA360 (CL-W459-PL12SW-A)...
-
В наличииЦена 5 780 руб.1445 руб. в СплитКулер для процессора MULTI SOCKET MAG CORELIQUID A13 240 MSI
-
В наличииЦена 5 780 руб.1445 руб. в СплитКулер для процессора MULTI SOCKET MAG CORELIQUID A13 240 WHITE M...
-
В наличииЦена 6 060 руб. 7 320 руб.1515 руб. в СплитКулер для процессора Noctua NH-L9I
-
В наличииЦена 6 170 руб.1543 руб. в СплитСистема водяного охлаждения MSI MAG CORELIQUID A15 240 (306-7ZWA...
-
В наличииЦена 6 290 руб.1573 руб. в СплитКулер для процессора MULTI SOCKET MAG CORELIQUID A15 240 MSI
-
В наличииЦена 6 960 руб.1740 руб. в СплитКулер для процессора MULTI SOCKET MAG CORELIQUID A13 360 MSI
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, LGA 1151-v2, LGA 1156, Для процессора, Для корпуса, Intel, AMD, 80 мм, 140 мм, Медь, Алюминий+Медь, RGB
Отзывы о товаре Кулер для процессора DeepCool AK500 WH 240W белый (R-AK500-WHNNMT-G)