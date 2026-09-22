Нивелир лазерный Gigant GRed-100
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Характеристики
Описание товара Нивелир лазерный Gigant GRed-100
Уровни и нивелиры Gigant — это современное оборудование, обеспечивающее точность и эффективность в строительных и ремонтных работах. Этот линейный лазерный уровень сочетает в себе легкость и удобство использования. При весе всего 0,26 кг он идеально подходит для переноски и работы в любых условиях. Gigant оснащен двумя лазерными лучами, которые могут проецироваться в горизонтальном, вертикальном направлениях или в виде креста, обеспечивая универсальность применения. С дальностью построения до 15 метров без приемника и до 30 метров с приемником, он позволяет выполнять точные измерения на больших расстояниях. Благодаря возможности работы с приемником и опции отключения выравнивания, этот нивелир можно использовать в различных условиях, включая сложные строительные площадки. Его автоматическое выравнивание с точностью до ± 0.3 мм/м и угол самовыравнивания в 3° гарантируют высокую точность и надежность измерений. Gigant также оснащен резьбой 1/4 дюйма для крепления на штатив, что позволяет удобно фиксировать инструмент в необходимом положении. Красный цвет луча обеспечивает отличную видимость даже при ярком освещении. Это надежное устройство от бренда Gigant станет незаменимым помощником на стройке, обеспечивая высокую точность и производительность в работе.
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