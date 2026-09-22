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Материнская плата Gigabyte B760M D3HP 4*DDR5 купить с доставкой в Москве
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Материнская плата Gigabyte B760M D3HP 4*DDR5

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Материнская плата Gigabyte B760M D3HP 4*DDR5 - фото 2
Материнская плата Gigabyte B760M D3HP 4*DDR5 - фото 3
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
mATX
Чипсет
Intel B760
Socket
LGA 1700
Тип памяти
DDR5
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Версия PCI Express
4.0
Слотов PCI-E x16
1
  • Материнская плата Gigabyte B760M D3HP 4*DDR5 - фото 1
  • Материнская плата Gigabyte B760M D3HP 4*DDR5 - фото 2
  • Материнская плата Gigabyte B760M D3HP 4*DDR5 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 110 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 723064
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Характеристики

Бренд
Gigabyte
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
mATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
24.4
Чипсет
Intel B760
Socket
LGA 1700
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Максимальная частота памяти
5600 МГц
Версия PCI Express
4.0
Слотов PCI-E x16
1
Слотов PCI-E x1
1
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
2
Звуковая схема
7.1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х26х5
Вес, г.
700

Описание товара Материнская плата Gigabyte B760M D3HP 4*DDR5

Материнская плата Gigabyte с чипсетом Intel B760 представляет собой мощное решение для сборки современного компьютера. Созданная в форм-факторе mATX, она идеально подходит для компактных и производительных систем. Изготовлена в Китае, этот продукт внедряет передовые технологии и инновации в каждую деталь. Параметры платы включают в себя высокую надежность и производительность благодаря поддержке процессоров с сокетом LGA 1700. Работая с оперативной памятью DDR5 в форм-факторе DIMM, материнская плата поддерживает до 256 ГБ оперативной памяти с максимальной частотой 5600 МГц, благодаря чему обеспечивается быстрая и эффективная работа системы. Плата оснащена четырьмя слотами для оперативной памяти, что предоставляет пользователю гибкость в выборе объема и конфигурации памяти. Для подключения видеокарт и других компонентов в наличии один слот PCI-E x16 и один слот PCI-E x1, соответствующие стандарту PCI Express 4.0, что гарантирует высокоскоростную передачу данных и расширяемость системы. Для подключения накопителей предусмотрены четыре разъема SATA, обеспечивающие удобное управление данными и место для хранения. Габариты платы составляют 24,4 см в высоту и 24,4 см в ширину, её компактный размер упрощает интеграцию в компьютерные корпуса стандарта mATX. Примечание: пожалуйста, обратите внимание на инконсистенцию в предоставленных данных. Бренд в вашем описании указан как Asus, но продукт описан как Gigabyte. Убедитесь в корректности данных перед заказом или установкой.



Теги товара: micro-atx, сокет lga1700, ddr5, с m.2

Отзывы о товаре Материнская плата Gigabyte B760M D3HP 4*DDR5




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Характеристики
Бренд
Gigabyte
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
mATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
24.4
Чипсет
Intel B760
Socket
LGA 1700
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Максимальная частота памяти
5600 МГц
Развернуть
Версия PCI Express
4.0
Слотов PCI-E x16
1
Слотов PCI-E x1
1
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
2
Звуковая схема
7.1
Страна производитель
Китай
Описание
Материнская плата Gigabyte с чипсетом Intel B760 представляет собой мощное решение для сборки современного компьютера. Созданная в форм-факторе mATX, она идеально подходит для компактных и производительных систем. Изготовлена в Китае, этот продукт внедряет передовые технологии и инновации в каждую деталь. Параметры платы включают в себя высокую надежность и производительность благодаря поддержке процессоров с сокетом LGA 1700. Работая с оперативной памятью DDR5 в форм-факторе DIMM, материнская плата поддерживает до 256 ГБ оперативной памяти с максимальной частотой 5600 МГц, благодаря чему обеспечивается быстрая и эффективная работа системы. Плата оснащена четырьмя слотами для оперативной памяти, что предоставляет пользователю гибкость в выборе объема и конфигурации памяти. Для подключения видеокарт и других компонентов в наличии один слот PCI-E x16 и один слот PCI-E x1, соответствующие стандарту PCI Express 4.0, что гарантирует высокоскоростную передачу данных и расширяемость системы. Для подключения накопителей предусмотрены четыре разъема SATA, обеспечивающие удобное управление данными и место для хранения. Габариты платы составляют 24,4 см в высоту и 24,4 см в ширину, её компактный размер упрощает интеграцию в компьютерные корпуса стандарта mATX. Примечание: пожалуйста, обратите внимание на инконсистенцию в предоставленных данных. Бренд в вашем описании указан как Asus, но продукт описан как Gigabyte. Убедитесь в корректности данных перед заказом или установкой.


Теги товара: micro-atx, сокет lga1700, ddr5, с m.2
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Отзывы


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