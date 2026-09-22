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Принтер струйный Canon Pixma G1430 (5809C009) A4 черный купить с доставкой в Москве
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Принтер струйный Canon Pixma G1430 (5809C009) A4 черный

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Принтер струйный Canon Pixma G1430 (5809C009) A4 черный - фото 1
Принтер струйный Canon Pixma G1430 (5809C009) A4 черный - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
МФУ струйное
Максимальный формат
A4
Цветность печати
цветная, черно-белая
Емкость лотка подачи, л
100
Двусторонняя печать
Да
Скорость черно-белой печати, стр/мин
11
Скорость цветной печати, стр/мин
6
Рекомендованный объем печати, стр/мес
0
Скорость копирования, стр/мин
0
  • Принтер струйный Canon Pixma G1430 (5809C009) A4 черный - фото 1
  • Принтер струйный Canon Pixma G1430 (5809C009) A4 черный - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 900 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 723053
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Характеристики

Бренд
CANON
Тип товара
МФУ струйное
Место использования
для дома
Максимальный формат
A4
Цветность печати
цветная, черно-белая
Количество цветов печати
4
Наличие автоподатчика
да
Емкость лотка подачи, л
100
Емкость выходного лотка, л
0
Комплектация
Струйный принтер «Формула выгодной печати» PIXMA G1430 с пополняемыми емкостями для чернил, 4 контейнера для чернил с увеличенным ресурсом (1 черный и 1 голубой / пурпурный / желтый), Кабель питания, Руководства пользователя и другие документы
Двусторонняя печать
Да
Скорость черно-белой печати, стр/мин
11
Скорость цветной печати, стр/мин
6
Печать фотографий
Да
Рекомендованный объем печати, стр/мес
0
Макcимальное разрешение печати (ч/б)
1200x4800 dpi
Скорость копирования, стр/мин
0
Оптическое разрешение сканера
1200x4800 dpi
Наличие факса
нет
Ресурс стартового цветного картриджа, л
7700
Материалы печати
глянцевая бумага, карточки, конверты, обычная бумага
Интерфейсы
USB 2.0
Поддержка карт памяти
да
Поддержка Air Print
Да
Потребляемая мощность в режиме ожидания, Вт
0.6
Потребляемая мощность при работе, Вт
14
Габариты ШхГхВ, мм
0.49x0.485x0.23
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х49х23
Вес, кг.
7.5

Описание товара Принтер струйный Canon Pixma G1430 (5809C009) A4 черный

Струйное МФУ Canon для дома — компактное и лёгкое устройство весом 4,6 кг, которое объединяет повседневную печать и работу с фотографиями. Поддержка чёрно-белой и цветной печати с использованием 4 цветов позволяет создавать документы и яркие фото на глянцевой и обычной бумаге, а также печатать на конвертах и карточках. Максимальный формат A4 подходит для большинства домашних задач. Автоподатчик упрощает обработку документов, а двусторонняя печать помогает экономнее расходовать бумагу. Скорость чёрно-белой печати достигает 11 страниц в минуту — удобно для регулярной подготовки документов. В режиме ожидания МФУ потребляет всего 0,6 Вт, а при работе — 14 Вт.



Теги товара: для дома, a4

Отзывы о товаре Принтер струйный Canon Pixma G1430 (5809C009) A4 черный




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Характеристики
Бренд
CANON
Тип товара
МФУ струйное
Место использования
для дома
Максимальный формат
A4
Цветность печати
цветная, черно-белая
Количество цветов печати
4
Наличие автоподатчика
да
Емкость лотка подачи, л
100
Емкость выходного лотка, л
0
Комплектация
Струйный принтер «Формула выгодной печати» PIXMA G1430 с пополняемыми емкостями для чернил, 4 контейнера для чернил с увеличенным ресурсом (1 черный и 1 голубой / пурпурный / желтый), Кабель питания, Руководства пользователя и другие документы
Двусторонняя печать
Да
Скорость черно-белой печати, стр/мин
11
Развернуть
Скорость цветной печати, стр/мин
6
Печать фотографий
Да
Рекомендованный объем печати, стр/мес
0
Макcимальное разрешение печати (ч/б)
1200x4800 dpi
Скорость копирования, стр/мин
0
Оптическое разрешение сканера
1200x4800 dpi
Наличие факса
нет
Ресурс стартового цветного картриджа, л
7700
Материалы печати
глянцевая бумага, карточки, конверты, обычная бумага
Интерфейсы
USB 2.0
Поддержка карт памяти
да
Поддержка Air Print
Да
Потребляемая мощность в режиме ожидания, Вт
0.6
Потребляемая мощность при работе, Вт
14
Габариты ШхГхВ, мм
0.49x0.485x0.23
Страна производитель
Китай
Описание
Струйное МФУ Canon для дома — компактное и лёгкое устройство весом 4,6 кг, которое объединяет повседневную печать и работу с фотографиями. Поддержка чёрно-белой и цветной печати с использованием 4 цветов позволяет создавать документы и яркие фото на глянцевой и обычной бумаге, а также печатать на конвертах и карточках. Максимальный формат A4 подходит для большинства домашних задач. Автоподатчик упрощает обработку документов, а двусторонняя печать помогает экономнее расходовать бумагу. Скорость чёрно-белой печати достигает 11 страниц в минуту — удобно для регулярной подготовки документов. В режиме ожидания МФУ потребляет всего 0,6 Вт, а при работе — 14 Вт.


Теги товара: для дома, a4
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