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МФУ лазерный Pantum BM1800 A4 серый купить с доставкой в Москве
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МФУ лазерный Pantum BM1800 A4 серый

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МФУ лазерный Pantum BM1800 A4 серый - фото 1
МФУ лазерный Pantum BM1800 A4 серый - фото 2
МФУ лазерный Pantum BM1800 A4 серый - фото 3
МФУ лазерный Pantum BM1800 A4 серый - фото 4
МФУ лазерный Pantum BM1800 A4 серый - фото 5
МФУ лазерный Pantum BM1800 A4 серый - фото 6
МФУ лазерный Pantum BM1800 A4 серый - фото 7
МФУ лазерный Pantum BM1800 A4 серый - фото 8
МФУ лазерный Pantum BM1800 A4 серый - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
МФУ лазерное
Максимальный формат
A4
Цветность печати
черно-белая
Емкость лотка подачи, л
150
Скорость черно-белой печати, стр/мин
18
Скорость копирования, стр/мин
18
  • МФУ лазерный Pantum BM1800 A4 серый - фото 1
  • МФУ лазерный Pantum BM1800 A4 серый - фото 2
  • МФУ лазерный Pantum BM1800 A4 серый - фото 3
  • МФУ лазерный Pantum BM1800 A4 серый - фото 4
  • МФУ лазерный Pantum BM1800 A4 серый - фото 5
  • МФУ лазерный Pantum BM1800 A4 серый - фото 6
  • МФУ лазерный Pantum BM1800 A4 серый - фото 7
  • МФУ лазерный Pantum BM1800 A4 серый - фото 8
  • МФУ лазерный Pantum BM1800 A4 серый - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 590 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 723010
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Характеристики

Бренд
Pantum
Тип товара
МФУ лазерное
Место использования
для дома, для офиса
Максимальный формат
A4
Цветность печати
черно-белая
Количество цветов печати
1
Максимальный объем оперативной памяти, до
128
Емкость лотка подачи, л
150
Емкость выходного лотка, л
100
Комплектация
документация, стартовый картридж, кабель питания, кабель USB
Особенности
ЖК-дисплей
Скорость черно-белой печати, стр/мин
18
Макcимальное разрешение печати (ч/б)
600x600dpi
Печать фотографий
нет
Рекомендованный объем печати, стр/мес
1000
Скорость копирования, стр/мин
18
Масштабирование (до)
400
Тип сканирующего устройства
планшетный
Оптическое разрешение сканера
600x600 dpi
Наличие факса
нет
Интерфейсы
USB 2.0
Материалы печати
конверты, обычная бумага, карточки, этикетки
Потребляемая мощность в режиме ожидания, Вт
45
Потребляемая мощность при работе, Вт
370
Габариты ШхГхВ, мм
396 x 249 x 298 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
51х38х34
Вес, кг.
9.5

Описание товара МФУ лазерный Pantum BM1800 A4 серый

МФУ лазерное Pantum — практичное решение для дома и офиса. Благодаря небольшому весу 7,5 кг его легко разместить на рабочем столе или в любом удобном месте. Аппарат рассчитан на работу с документами формата A4 — это оптимальный выбор для повседневных задач. Скорость копирования 18 страниц в минуту поможет быстро справиться с большими объемами бумаг, а вместительный лоток подачи на 150 листов и выходной лоток на 100 листов избавят от необходимости постоянно пополнять и освобождать устройство. Планшетный сканер с оптическим разрешением 600x600 dpi обеспечивает четкое и аккуратное сканирование документов. Экономное энергопотребление — всего 45 Вт в режиме ожидания и 370 Вт при работе — позволит не беспокоиться о счетах за электроэнергию даже при регулярном использовании. Аппарат печатает только в черно-белом режиме, делая акцент на скорости и четкости для офисных задач. Функция печати фотографий и факс отсутствуют, поэтому всё пространство и ресурсы устройства ориентированы на эффективную работу с текстами и графикой.



Теги товара: черно-белые

Отзывы о товаре МФУ лазерный Pantum BM1800 A4 серый




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Характеристики
Бренд
Pantum
Тип товара
МФУ лазерное
Место использования
для дома, для офиса
Максимальный формат
A4
Цветность печати
черно-белая
Количество цветов печати
1
Максимальный объем оперативной памяти, до
128
Емкость лотка подачи, л
150
Емкость выходного лотка, л
100
Комплектация
документация, стартовый картридж, кабель питания, кабель USB
Особенности
ЖК-дисплей
Скорость черно-белой печати, стр/мин
18
Развернуть
Макcимальное разрешение печати (ч/б)
600x600dpi
Печать фотографий
нет
Рекомендованный объем печати, стр/мес
1000
Скорость копирования, стр/мин
18
Масштабирование (до)
400
Тип сканирующего устройства
планшетный
Оптическое разрешение сканера
600x600 dpi
Наличие факса
нет
Интерфейсы
USB 2.0
Материалы печати
конверты, обычная бумага, карточки, этикетки
Потребляемая мощность в режиме ожидания, Вт
45
Потребляемая мощность при работе, Вт
370
Габариты ШхГхВ, мм
396 x 249 x 298 мм
Страна производитель
Китай
Описание
МФУ лазерное Pantum — практичное решение для дома и офиса. Благодаря небольшому весу 7,5 кг его легко разместить на рабочем столе или в любом удобном месте. Аппарат рассчитан на работу с документами формата A4 — это оптимальный выбор для повседневных задач. Скорость копирования 18 страниц в минуту поможет быстро справиться с большими объемами бумаг, а вместительный лоток подачи на 150 листов и выходной лоток на 100 листов избавят от необходимости постоянно пополнять и освобождать устройство. Планшетный сканер с оптическим разрешением 600x600 dpi обеспечивает четкое и аккуратное сканирование документов. Экономное энергопотребление — всего 45 Вт в режиме ожидания и 370 Вт при работе — позволит не беспокоиться о счетах за электроэнергию даже при регулярном использовании. Аппарат печатает только в черно-белом режиме, делая акцент на скорости и четкости для офисных задач. Функция печати фотографий и факс отсутствуют, поэтому всё пространство и ресурсы устройства ориентированы на эффективную работу с текстами и графикой.


Теги товара: черно-белые
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Отзывы


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