МФУ лазерный Pantum BM1800 A4 серый
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Характеристики
Описание товара МФУ лазерный Pantum BM1800 A4 серый
МФУ лазерное Pantum — практичное решение для дома и офиса. Благодаря небольшому весу 7,5 кг его легко разместить на рабочем столе или в любом удобном месте. Аппарат рассчитан на работу с документами формата A4 — это оптимальный выбор для повседневных задач. Скорость копирования 18 страниц в минуту поможет быстро справиться с большими объемами бумаг, а вместительный лоток подачи на 150 листов и выходной лоток на 100 листов избавят от необходимости постоянно пополнять и освобождать устройство. Планшетный сканер с оптическим разрешением 600x600 dpi обеспечивает четкое и аккуратное сканирование документов. Экономное энергопотребление — всего 45 Вт в режиме ожидания и 370 Вт при работе — позволит не беспокоиться о счетах за электроэнергию даже при регулярном использовании. Аппарат печатает только в черно-белом режиме, делая акцент на скорости и четкости для офисных задач. Функция печати фотографий и факс отсутствуют, поэтому всё пространство и ресурсы устройства ориентированы на эффективную работу с текстами и графикой.
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Теги товара: черно-белые
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Теги товара: черно-белые
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