Пневмошлифмашина орбитальная Gigant OG150P
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шлифмашина
Мощность, Вт
150
Диаметр диска
150
Макс. частота вращения диска
11000
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 930 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 722936
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Шлифмашина
Мощность, Вт
150
Диаметр диска
150
Макс. частота вращения диска
11000
Размер хода платформы
4
Высота, см
22
Длина, см
11.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х15х10
Вес, кг.
1.41
Описание товара Пневмошлифмашина орбитальная Gigant OG150P
Орбитальная пневмошлифмашина Gigant OG150P служит для шлифования и полировки поверхностей. Благодаря регулируемой частоте вращения можно подобрать оптимальный режим работы. Долговечность. Конструкция инструмента имеет стальные компоненты, что обеспечивает длительный срок эксплуатации. Чистая работа. Модель имеет мешок и шланг для сбора пыли, что дает возможность содержать рабочее место в чистоте.
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Бренд
Тип товара
Шлифмашина
Мощность, Вт
150
Диаметр диска
150
Макс. частота вращения диска
11000
Размер хода платформы
4
Высота, см
22
Длина, см
11.5
Страна производитель
Китай
Орбитальная пневмошлифмашина Gigant OG150P служит для шлифования и полировки поверхностей. Благодаря регулируемой частоте вращения можно подобрать оптимальный режим работы. Долговечность. Конструкция инструмента имеет стальные компоненты, что обеспечивает длительный срок эксплуатации. Чистая работа. Модель имеет мешок и шланг для сбора пыли, что дает возможность содержать рабочее место в чистоте.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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