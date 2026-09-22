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Шлифмашина угловая Ryobi ONE+ RAG18125-0 5133005403 купить с доставкой в Москве
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Шлифмашина угловая Ryobi ONE+ RAG18125-0 5133005403

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Шлифмашина угловая Ryobi ONE+ RAG18125-0 5133005403 - фото 1
Шлифмашина угловая Ryobi ONE+ RAG18125-0 5133005403 - фото 2
Шлифмашина угловая Ryobi ONE+ RAG18125-0 5133005403 - фото 3
Шлифмашина угловая Ryobi ONE+ RAG18125-0 5133005403 - фото 4
Шлифмашина угловая Ryobi ONE+ RAG18125-0 5133005403 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шлифмашина
Мощность, Вт
250
Диаметр диска
125
Макс. частота вращения диска
9000
Тип аккумулятора
Li-Ion
  • Шлифмашина угловая Ryobi ONE+ RAG18125-0 5133005403 - фото 1
  • Шлифмашина угловая Ryobi ONE+ RAG18125-0 5133005403 - фото 2
  • Шлифмашина угловая Ryobi ONE+ RAG18125-0 5133005403 - фото 3
  • Шлифмашина угловая Ryobi ONE+ RAG18125-0 5133005403 - фото 4
  • Шлифмашина угловая Ryobi ONE+ RAG18125-0 5133005403 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 520 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 722932
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Характеристики

Бренд
Ryobi
Тип товара
Шлифмашина
Мощность, Вт
250
Диаметр диска
125
Диаметр посадочного отверстия
22 мм
Макс. частота вращения диска
9000
Тип аккумулятора
Li-Ion
Напряжение аккумулятора.
18 В
Страна производитель
Япония
Размеры в упаковке, см
34х17х16
Вес, кг.
2.8

Описание товара Шлифмашина угловая Ryobi ONE+ RAG18125-0 5133005403

Шлифовальная машина Ryobi – это надежный инструмент для выполнения различных задач по обработке и полировке поверхностей. Эта угловая шлифмашина является отличным выбором как для профессионалов, так и для домашних мастеров, ценящих качество и производительность. Ключевые характеристики устройства включают в себя мощность 250 Вт, что обеспечивает стабильную работу и высокую эффективность. Несмотря на высокую производительность, вес машины составляет всего 2,2 кг, что позволяет легко обращаться с инструментом и снижает усталость пользователя при длительной работе. Шлифовальная машина оборудована диском диаметром 125 мм, который идеально подходит для работы в труднодоступных местах и деталях с высокой точностью. Диаметр посадочного отверстия составляет 22 мм, что делает её совместимой с большинством стандартных шлифовальных дисков. Работает инструмент от 18-вольтного аккумулятора типа Li-Ion, обеспечивающего долговечную и стабильную работу без необходимости постоянной подзарядки. Однако стоит учитывать, что аккумулятор в комплект не входит, что позволяет вам выбрать более подходящую ёмкость по вашим индивидуальным потребностям и предпочтениям. Максимальная частота вращения диска достигает 9000 об/мин, что способствует эффективной шлифовке и быстрой обработке различных материалов. Благодаря бренду Ryobi, который известен своей надежностью и инновациями, эта шлифмашина представляет собой идеальное соотношение цены и качества, удовлетворяющее запросы даже самых требовательных пользователей.



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Отзывы о товаре Шлифмашина угловая Ryobi ONE+ RAG18125-0 5133005403




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Характеристики
Бренд
Ryobi
Тип товара
Шлифмашина
Мощность, Вт
250
Диаметр диска
125
Диаметр посадочного отверстия
22 мм
Макс. частота вращения диска
9000
Тип аккумулятора
Li-Ion
Напряжение аккумулятора.
18 В
Страна производитель
Япония
Описание
Шлифовальная машина Ryobi – это надежный инструмент для выполнения различных задач по обработке и полировке поверхностей. Эта угловая шлифмашина является отличным выбором как для профессионалов, так и для домашних мастеров, ценящих качество и производительность. Ключевые характеристики устройства включают в себя мощность 250 Вт, что обеспечивает стабильную работу и высокую эффективность. Несмотря на высокую производительность, вес машины составляет всего 2,2 кг, что позволяет легко обращаться с инструментом и снижает усталость пользователя при длительной работе. Шлифовальная машина оборудована диском диаметром 125 мм, который идеально подходит для работы в труднодоступных местах и деталях с высокой точностью. Диаметр посадочного отверстия составляет 22 мм, что делает её совместимой с большинством стандартных шлифовальных дисков. Работает инструмент от 18-вольтного аккумулятора типа Li-Ion, обеспечивающего долговечную и стабильную работу без необходимости постоянной подзарядки. Однако стоит учитывать, что аккумулятор в комплект не входит, что позволяет вам выбрать более подходящую ёмкость по вашим индивидуальным потребностям и предпочтениям. Максимальная частота вращения диска достигает 9000 об/мин, что способствует эффективной шлифовке и быстрой обработке различных материалов. Благодаря бренду Ryobi, который известен своей надежностью и инновациями, эта шлифмашина представляет собой идеальное соотношение цены и качества, удовлетворяющее запросы даже самых требовательных пользователей.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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