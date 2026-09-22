Шлифмашина угловая Ryobi ONE+ RAG18125-0 5133005403
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Характеристики
Описание товара Шлифмашина угловая Ryobi ONE+ RAG18125-0 5133005403
Шлифовальная машина Ryobi – это надежный инструмент для выполнения различных задач по обработке и полировке поверхностей. Эта угловая шлифмашина является отличным выбором как для профессионалов, так и для домашних мастеров, ценящих качество и производительность. Ключевые характеристики устройства включают в себя мощность 250 Вт, что обеспечивает стабильную работу и высокую эффективность. Несмотря на высокую производительность, вес машины составляет всего 2,2 кг, что позволяет легко обращаться с инструментом и снижает усталость пользователя при длительной работе. Шлифовальная машина оборудована диском диаметром 125 мм, который идеально подходит для работы в труднодоступных местах и деталях с высокой точностью. Диаметр посадочного отверстия составляет 22 мм, что делает её совместимой с большинством стандартных шлифовальных дисков. Работает инструмент от 18-вольтного аккумулятора типа Li-Ion, обеспечивающего долговечную и стабильную работу без необходимости постоянной подзарядки. Однако стоит учитывать, что аккумулятор в комплект не входит, что позволяет вам выбрать более подходящую ёмкость по вашим индивидуальным потребностям и предпочтениям. Максимальная частота вращения диска достигает 9000 об/мин, что способствует эффективной шлифовке и быстрой обработке различных материалов. Благодаря бренду Ryobi, который известен своей надежностью и инновациями, эта шлифмашина представляет собой идеальное соотношение цены и качества, удовлетворяющее запросы даже самых требовательных пользователей.
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