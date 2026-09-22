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Виброшлифмашина Ryobi RSS280-SA30 5133003680 купить с доставкой в Москве
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Виброшлифмашина Ryobi RSS280-SA30 5133003680

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Виброшлифмашина Ryobi RSS280-SA30 5133003680 - фото 1
Виброшлифмашина Ryobi RSS280-SA30 5133003680 - фото 2
Виброшлифмашина Ryobi RSS280-SA30 5133003680 - фото 3
Виброшлифмашина Ryobi RSS280-SA30 5133003680 - фото 4
Виброшлифмашина Ryobi RSS280-SA30 5133003680 - фото 5
Виброшлифмашина Ryobi RSS280-SA30 5133003680 - фото 6
Виброшлифмашина Ryobi RSS280-SA30 5133003680 - фото 7
Виброшлифмашина Ryobi RSS280-SA30 5133003680 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Макс. Частота вращения шпинделя, об/мин
13000
Регулировка частоты вращения
да
  • Виброшлифмашина Ryobi RSS280-SA30 5133003680 - фото 1
  • Виброшлифмашина Ryobi RSS280-SA30 5133003680 - фото 2
  • Виброшлифмашина Ryobi RSS280-SA30 5133003680 - фото 3
  • Виброшлифмашина Ryobi RSS280-SA30 5133003680 - фото 4
  • Виброшлифмашина Ryobi RSS280-SA30 5133003680 - фото 5
  • Виброшлифмашина Ryobi RSS280-SA30 5133003680 - фото 6
  • Виброшлифмашина Ryobi RSS280-SA30 5133003680 - фото 7
  • Виброшлифмашина Ryobi RSS280-SA30 5133003680 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 510 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 722927
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Характеристики

Бренд
Ryobi
Тип двигателя
щеточный
Рабочая поверхность, мм
93x185
Макс. Частота вращения шпинделя, об/мин
13000
Регулировка частоты вращения
да
Размер хода платформы
2
Напряжение аккумулятора.
220
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х20х15
Вес, кг.
2.55

Описание товара Виброшлифмашина Ryobi RSS280-SA30 5133003680

Виброшлифмашина Ryobi RSS280-SA30 5133003680 идеальна для работ малой и средней тяжести, таких как финишная обработка поверхности и удаление краски. Мощный двигатель 280Вт и надежная конструкция обеспечивают максимальную эффективность инструмента. Шлифлисты могут фмксироваться как креплением Велькро, так и механическими зажимами, что делает инструмент более универсальным. Пылесборник циклонного типа обеспечиваею высоку эффективность системы пылеудаления. Низкая вибрация делает работу более комфортной.



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Отзывы о товаре Виброшлифмашина Ryobi RSS280-SA30 5133003680




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Характеристики
Бренд
Ryobi
Тип двигателя
щеточный
Рабочая поверхность, мм
93x185
Макс. Частота вращения шпинделя, об/мин
13000
Регулировка частоты вращения
да
Размер хода платформы
2
Напряжение аккумулятора.
220
Страна производитель
Китай
Описание
Виброшлифмашина Ryobi RSS280-SA30 5133003680 идеальна для работ малой и средней тяжести, таких как финишная обработка поверхности и удаление краски. Мощный двигатель 280Вт и надежная конструкция обеспечивают максимальную эффективность инструмента. Шлифлисты могут фмксироваться как креплением Велькро, так и механическими зажимами, что делает инструмент более универсальным. Пылесборник циклонного типа обеспечиваею высоку эффективность системы пылеудаления. Низкая вибрация делает работу более комфортной.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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