Шлифмашина угловая AEG в кейсе WS12-125SK 4935451307
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Шлифмашина угловая AEG в кейсе WS12-125SK 4935451307
Шлифовальная машина AEG – это надежный и мощный инструмент, идеально подходящий для самых разнообразных шлифовальных и отрезных задач. Эта угловая шлифмашина оснащена двигателем мощностью 1200 Вт, обеспечивающим максимальную частоту вращения 11,500 об/мин, что делает её отличным выбором для профессиональных и домашних пользователей, которые ценят эффективность и производительность. С весом всего 2,4 кг, шлифмашина остается удобной в использовании, позволяя легко управлять инструментом во время работы. Диаметр диска составляет 125 мм, а диаметр посадочного отверстия – 22.2 мм, что соответствует стандартным требованиям для большинства шлифовальных и отрезных задач. Шлифмашина AEG поставляется с дополнительной рукояткой, что повышает контроль и комфорт при эксплуатации, особенно при интенсивной и длительной работе. Функция фиксации шпинделя обеспечивает быструю и безопасную замену дисков, экономя ваше время и усилия. AEG – это бренд, который славится высоким качеством и надежностью своих продуктов, и эта модель не исключение. Шлифмашина комплектуется удобным кейсом, что упрощает транспортировку и хранение инструмента. Она работает от сети с напряжением 220 В, что делает её подходящей для использования в любых стандартных бытовых и промышленных сетях. Эта шлифовальная машина станет отличным выбором для тех, кто ищет надежный инструмент с мощным двигателем и продуманным дизайном.
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