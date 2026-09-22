Top.Mail.Ru
Шлифмашина угловая AEG в кейсе WS12-125SK 4935451307 купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Шлифмашина угловая AEG в кейсе WS12-125SK 4935451307

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Шлифмашина угловая AEG в кейсе WS12-125SK 4935451307 - фото 1
Шлифмашина угловая AEG в кейсе WS12-125SK 4935451307 - фото 2
Шлифмашина угловая AEG в кейсе WS12-125SK 4935451307 - фото 3
Шлифмашина угловая AEG в кейсе WS12-125SK 4935451307 - фото 4
Шлифмашина угловая AEG в кейсе WS12-125SK 4935451307 - фото 5
Шлифмашина угловая AEG в кейсе WS12-125SK 4935451307 - фото 6
Шлифмашина угловая AEG в кейсе WS12-125SK 4935451307 - фото 7
Шлифмашина угловая AEG в кейсе WS12-125SK 4935451307 - фото 8
Шлифмашина угловая AEG в кейсе WS12-125SK 4935451307 - фото 9
Шлифмашина угловая AEG в кейсе WS12-125SK 4935451307 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шлифмашина
Диаметр диска
125
В кейсе
да
Макс. Частота вращения шпинделя, об/мин
11500
  • Шлифмашина угловая AEG в кейсе WS12-125SK 4935451307 - фото 1
  • Шлифмашина угловая AEG в кейсе WS12-125SK 4935451307 - фото 2
  • Шлифмашина угловая AEG в кейсе WS12-125SK 4935451307 - фото 3
  • Шлифмашина угловая AEG в кейсе WS12-125SK 4935451307 - фото 4
  • Шлифмашина угловая AEG в кейсе WS12-125SK 4935451307 - фото 5
  • Шлифмашина угловая AEG в кейсе WS12-125SK 4935451307 - фото 6
  • Шлифмашина угловая AEG в кейсе WS12-125SK 4935451307 - фото 7
  • Шлифмашина угловая AEG в кейсе WS12-125SK 4935451307 - фото 8
  • Шлифмашина угловая AEG в кейсе WS12-125SK 4935451307 - фото 9
  • Шлифмашина угловая AEG в кейсе WS12-125SK 4935451307 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 870 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 722923
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
AEG
Тип товара
Шлифмашина
Тип двигателя
щеточный
Диаметр диска
125
Диаметр посадочного отверстия
22.2 мм
Дополнительная рукоятка
да
Фиксация шпинделя
да
В кейсе
да
Макс. Частота вращения шпинделя, об/мин
11500
Напряжение аккумулятора.
220
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
42х35х15
Вес, кг.
5.05

Описание товара Шлифмашина угловая AEG в кейсе WS12-125SK 4935451307

Шлифовальная машина AEG – это надежный и мощный инструмент, идеально подходящий для самых разнообразных шлифовальных и отрезных задач. Эта угловая шлифмашина оснащена двигателем мощностью 1200 Вт, обеспечивающим максимальную частоту вращения 11,500 об/мин, что делает её отличным выбором для профессиональных и домашних пользователей, которые ценят эффективность и производительность. С весом всего 2,4 кг, шлифмашина остается удобной в использовании, позволяя легко управлять инструментом во время работы. Диаметр диска составляет 125 мм, а диаметр посадочного отверстия – 22.2 мм, что соответствует стандартным требованиям для большинства шлифовальных и отрезных задач. Шлифмашина AEG поставляется с дополнительной рукояткой, что повышает контроль и комфорт при эксплуатации, особенно при интенсивной и длительной работе. Функция фиксации шпинделя обеспечивает быструю и безопасную замену дисков, экономя ваше время и усилия. AEG – это бренд, который славится высоким качеством и надежностью своих продуктов, и эта модель не исключение. Шлифмашина комплектуется удобным кейсом, что упрощает транспортировку и хранение инструмента. Она работает от сети с напряжением 220 В, что делает её подходящей для использования в любых стандартных бытовых и промышленных сетях. Эта шлифовальная машина станет отличным выбором для тех, кто ищет надежный инструмент с мощным двигателем и продуманным дизайном.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые

Отзывы о товаре Шлифмашина угловая AEG в кейсе WS12-125SK 4935451307




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
AEG
Тип товара
Шлифмашина
Тип двигателя
щеточный
Диаметр диска
125
Диаметр посадочного отверстия
22.2 мм
Дополнительная рукоятка
да
Фиксация шпинделя
да
В кейсе
да
Макс. Частота вращения шпинделя, об/мин
11500
Напряжение аккумулятора.
220
Страна производитель
Китай
Описание
Шлифовальная машина AEG – это надежный и мощный инструмент, идеально подходящий для самых разнообразных шлифовальных и отрезных задач. Эта угловая шлифмашина оснащена двигателем мощностью 1200 Вт, обеспечивающим максимальную частоту вращения 11,500 об/мин, что делает её отличным выбором для профессиональных и домашних пользователей, которые ценят эффективность и производительность. С весом всего 2,4 кг, шлифмашина остается удобной в использовании, позволяя легко управлять инструментом во время работы. Диаметр диска составляет 125 мм, а диаметр посадочного отверстия – 22.2 мм, что соответствует стандартным требованиям для большинства шлифовальных и отрезных задач. Шлифмашина AEG поставляется с дополнительной рукояткой, что повышает контроль и комфорт при эксплуатации, особенно при интенсивной и длительной работе. Функция фиксации шпинделя обеспечивает быструю и безопасную замену дисков, экономя ваше время и усилия. AEG – это бренд, который славится высоким качеством и надежностью своих продуктов, и эта модель не исключение. Шлифмашина комплектуется удобным кейсом, что упрощает транспортировку и хранение инструмента. Она работает от сети с напряжением 220 В, что делает её подходящей для использования в любых стандартных бытовых и промышленных сетях. Эта шлифовальная машина станет отличным выбором для тех, кто ищет надежный инструмент с мощным двигателем и продуманным дизайном.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Шлифмашина угловая AEG в кейсе WS12-125SK 4935451307 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...